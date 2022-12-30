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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Рединг
Норвич Сити - Рединг: обзор матча 30 декабря 2022
Норвич Сити
30.12.2022, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
54'
А. Айда
83'
Э. Кэрролл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Рединг
89'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Д. Хойлетт
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Г. Сара
79'
77'
Желтая карточка
М. Лум
Замена
О. Эрнандес
️️️️
А. Айда
75'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
М. Нуньес
75'
74'
Замена
Н. Гиннес-Уокер
️️️️
Т. Макинтайр
65'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Л. Жоао
59'
Желтая карточка
Т. Холмс
ГОЛ! 1:0!
А. Айда
Пас отдал
Т. Пукки
54'
Желтая карточка
С. МакКаллум
31'
Желтая карточка
Г. Хэнли
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
20
Лайам Гиббс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
11
Яку Мейте
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-3-3
1
Ганн
3
МакКаллум
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
32
Нуньес
8
Сара
23
МакЛин
20
Пукки
33
Айда
9
Сарджент
4-1-3-2
1
Ламли
12
Холмс
23
Сарр
26
Макинтайр
17
Идом
21
Лум
29
Хендрик
10
Инс
30
Хойлетт
19
Жоао
9
Кэрролл
32
Нуньес
26
Доуэлл
26
Доуэлл
32
Нуньес
33
Айда
11
Эрнандес
11
Эрнандес
33
Айда
26
Макинтайр
24
Гиннес-Уокер
24
Гиннес-Уокер
26
Макинтайр
30
Хойлетт
27
Мбенг
27
Мбенг
30
Хойлетт
19
Жоао
11
Мейте
11
Мейте
19
Жоао
Остались в запасе
Норвич Сити
Рединг
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
20
Лайам Гиббс
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
1
Дин Бузанис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
20
Лайам Гиббс
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Норвич Сити - Рединг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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