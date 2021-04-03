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    Адриан - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Адриан
    Фамилия дель Кастильо
    Команда Ливерпуль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 января 1987 (36 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.02.2023 Был в запасе Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    19.05.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 0:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    16.05.2021 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    13.05.2021 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:4 Ливерпуль (Ливерпуль)
    08.05.2021 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    24.04.2021 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    19.04.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    10.04.2021 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    03.04.2021 Был в запасе Арсенал (Лондон) 0:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    15.03.2021 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    07.03.2021 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:1 Фулхэм (Лондон)
    04.03.2021 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:1 Челси (Лондон)
    28.02.2021 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    20.02.2021 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:2 Эвертон (Ливерпуль)
    13.02.2021 Был в запасе Лестер (Лестер) 3:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    07.02.2021 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:4 Манчестер Сити (Манчестер)
    03.02.2021 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:1 Брайтон (Брайтон & Хов)
    31.01.2021 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    19.12.2020 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:7 Ливерпуль (Ливерпуль)
    06.12.2020 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 4:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    28.11.2020 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    22.11.2020 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Лестер (Лестер)
    08.11.2020 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    31.10.2020 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Вест Хэм (Лондон)
    24.10.2020 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    17.10.2020 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    04.10.2020 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 7:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    28.09.2020 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 3:1 Арсенал (Лондон)
    20.09.2020 Был в запасе Челси (Лондон) 0:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    12.09.2020 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 4:3 Лидс (Лидс)
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