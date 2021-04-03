Адриан - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|дель Кастильо
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 января 1987 (36 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|дель Кастильо
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 января 1987 (36 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.02.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|19.05.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|13.05.2021
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:4
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|19.04.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|15.03.2021
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|07.03.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|04.03.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:1
|Челси (Лондон)
|28.02.2021
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:4
|Манчестер Сити (Манчестер)
|03.02.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:7
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Лестер (Лестер)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|17.10.2020
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.10.2020
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|7:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|28.09.2020
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:1
|Арсенал (Лондон)
|20.09.2020
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|0:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:3
|Лидс (Лидс)