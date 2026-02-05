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Команды
Бетис
Адриан
Статистика
€ 300 тыс
Адриан - статистика
Бетис
3 января 1987 (39)
#13 | Вратарь
187 см
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/4 финала
Бетис
0 : 5
05.02.2026
Атлетико
1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Бетис
2 : 1
14.01.2026
Эльче
1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мурсия
0 : 2
18.12.2025
Бетис
1' - 90'
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