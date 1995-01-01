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    Фанат «Ливерпуля» травмировал вратаря команды Адриана во время празднования победы в Суперкубке УЕФА

    Голкипер «Ливерпуля» Адриан может не сыграть во встрече второго тура АПЛ против «Саутгемптона» в субботу.

    В среду мерсисайдцы завоевали Суперкубок УЕФА, переиграв «Челси» в серии пенальти (2:2, 5:4). Во время празднования победы на поле выбежал болельщик команды и, поскользнувшись, наступил Адриану на лодыжку.

    «Я не понимаю, почему в мире социальных сетей, когда мы все вместе, болельщик перепрыгивал через что-то и ударил вратаря по лодыжке. Она распухла, но мы посмотрим. Помимо прочего, это была блестящая ночь для Адриана.

    Энди Лонерган и Келлехер тренируются, и они в нашем распоряжении, если нам придется принимать решение.

    Лонерган тренировался с нами. Келлехер имеет потенциальную возможность (выйти), но пока не на 100 процентов. Посмотрим», – сказал Клопп.

    Напомним, в матче первого тура АПЛ против «Норвича» (4:1) основной голкипер «Ливерпуля» Алисон повредил икроножную мышцу и выбыл на четыре-шесть недель.

    Источник: The Independent

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    Сегодня, 13:52
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