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    Вратарь «Вест Хэма» Адриан может вернуться в Испанию

    Вратарь «Вест Хэма» Адриан летом может продолжить карьеру у себя на родине в Испании. Как сообщается, 30-летний голкипер интересен «Эспаньолу» и «Атлетику» из Бильбао. Рыночная стоимость вратаря оценивается в 9 миллионов евро. Адриан недоволен тем, что перестал быть первым номером «молотобойцев» после четырех лет в роли основного голкипера команды.

    В текущем сезоне вратарь провел в чемпионате Англии 12 матчей, четыре из которых отстоял на ноль.

    Источник: Mirror.co.uk

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    23.04.2017 08:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 23 апреля 2017, 09:00

      Забраковал Славка Адриана! Обвинил в большинстве пропущенных голов и усадил на лавку!

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