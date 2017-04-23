Вратарь «Вест Хэма» Адриан может вернуться в Испанию

Вратарь «Вест Хэма» Адриан летом может продолжить карьеру у себя на родине в Испании. Как сообщается, 30-летний голкипер интересен «Эспаньолу» и «Атлетику» из Бильбао. Рыночная стоимость вратаря оценивается в 9 миллионов евро. Адриан недоволен тем, что перестал быть первым номером «молотобойцев» после четырех лет в роли основного голкипера команды.

В текущем сезоне вратарь провел в чемпионате Англии 12 матчей, четыре из которых отстоял на ноль.