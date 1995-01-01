«Ливерпуль» потребовал от УЕФА ответить на вопрос о безопасности после травмы Адриана в Суперкубке

«Ливерпуль» обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций после матча за Суперкубок УЕФА с «Челси» (2:2, 5:4 – по пенальти).

Игра прошла в среду на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле. После ее окончания один из фанатов мерсисайдцев прорвался на поле, чтобы отметить победу вместе со своей командой. Он поскользнулся и врезался в голкипера «Ливерпуля» Адриана, травмировав ему лодыжку.

Клуб направил в УЕФА письмо с просьбой дать ответ на вопрос по поводу обеспечения безопасности на матчах под эгидой организации.

Из-за полученного повреждения Адриан может пропустить встречу второго тура АПЛ против «Саутгемптона», которая состоится завтра, 17 августа.

Неделю назад травму получил основной вратарь «Ливерпуля» Алисон, выбывший на срок от четырех до шести недель.