Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    32-летний Адриан отбил решающий пенальти в Суперкубке УЕФА спустя неделю после трансфера. Это его первый трофей

    «Ливерпуль» обыграл «Челси» в Суперкубке УЕФА (2:2, 5:4 по пенальти).

    Голкипер Адриан вышел в стартовом составе команды Юргена Клоппа и отбил решающий пенальти нападающего Тэмми Абрахама. Трофей стал первым в карьере голкипера.

    «Добро пожаловать «Ливерпуль»! Это была сумасшедшая неделя.

    Я очень рад за команду и, доволен, что играю в «Ливерпуле», и счастлив за болельщиков. Матч получился долгим, но для на все закончилось прекрасно», – сказал Адриан.

    32-летний испанец подписал контракт с «Ливерпулем» 5-го августа в статусе свободного агента. Предыдущие шесть лет он провел в «Вест Хэме», а ранее провел один сезон в «Бетисе».

    • Основной голкипер Алиссон пропустил матч из-за травмы икроножной мышцы, полученной во встрече первого тура Премьер-лиги против «Норвича» (4:0).

    «Ливерпуль» выиграл трофей, но есть проблема. Кто будет тащить в воротах?

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106818
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73165
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru