32-летний Адриан отбил решающий пенальти в Суперкубке УЕФА спустя неделю после трансфера. Это его первый трофей

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в Суперкубке УЕФА (2:2, 5:4 по пенальти).

Голкипер Адриан вышел в стартовом составе команды Юргена Клоппа и отбил решающий пенальти нападающего Тэмми Абрахама. Трофей стал первым в карьере голкипера.

«Добро пожаловать «Ливерпуль»! Это была сумасшедшая неделя.

Я очень рад за команду и, доволен, что играю в «Ливерпуле», и счастлив за болельщиков. Матч получился долгим, но для на все закончилось прекрасно», – сказал Адриан.

32-летний испанец подписал контракт с «Ливерпулем» 5-го августа в статусе свободного агента. Предыдущие шесть лет он провел в «Вест Хэме», а ранее провел один сезон в «Бетисе».

Основной голкипер Алиссон пропустил матч из-за травмы икроножной мышцы, полученной во встрече первого тура Премьер-лиги против «Норвича» (4:0).

«Ливерпуль» выиграл трофей, но есть проблема. Кто будет тащить в воротах?