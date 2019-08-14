«Ливерпуль» выиграл трофей, но есть проблема. Кто будет тащить в воротах?

Без Алиссона пока тяжело.

«Ливерпуль» и «Челси» разыграли Суперкубок УЕФА. Все закончилось ничьей 2:2 и серией пенальти, где «Ливерпуль» победил со счетом 5:4. Важно, что до одиннадцатиметровых могло и не дойти. «Ливерпуль» вел со счетом 2:1, когда вратарь Адриан опрометчиво бросился в ноги Абрахаму. Жоржиньо сравнял счет с пенальти.

twit text — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2019

Все тот же Адриан затащил для «Ливерпуля» победу в Суперкубке. Он взял удар Абрахама в послематчевой серии. Клопп побежал к Адриану вместе со всей командой, но даже такая победа ничего не решает. У «Ливерпуля» все не так хорошо, как кажется.

Куда делся Алиссон?

В первой игре сезона АПЛ «Ливерпуль» буднично громил «Норвич», когда случилось страшное. Алиссон упал в момент обычного выноса мяча от ворот. Тогда дело сразу дошло до замены: вместо Алиссона вышел Адриан. В том матче все обошлось одним пропущенным мячом, но травма основного вратаря оказалась серьезной. И это главное расстройство на старте сезона.

«Все это не здорово. Травма икроножной мышцы выбила его на какое-то время. Не хочу делать прогнозы, но он точно вернется не в среду. Восстановление займет пару недель. Я уже видел информацию про шесть, но Али не так часто получал травмы. Подожду, как все будет развиваться. Его точно не будет в ближайшие недели», – рассказал Юрген Клопп.

На игру в Суперкубке УЕФА Клопп поставил Адриана. Запасным вратарем на этот матч остался 35-летний Лонерган. Для «Ливерпуля» такая история станет привычной вплоть до возвращения Алиссона. В прошлом сезоне бразильский кипер не пропустил ни одной игры в АПЛ, а летом играл за сборную на победном Кубке Америки.

Теперь его точно не будет в матчах с «Саутгемптоном», «Арсеналом» и «Бернли». «Ливерпулю» это несет лишние переживания. Номинально с вратарями тут совсем плохо.

В Адриане сомневаются, но это нормально

Почти во всех предсезонных играх в воротах «Ливерпуля» играл Симон Миньоле. Бельгиец в клубе уже давно, но сидеть в запасе ему надоело. Сразу после товарищеских матчей Миньоле договаривался с другими командами. С «Брюгге» все получилось. Миньоле уехал в родную Бельгию и сразу сыграл в Лиге чемпионов. В тот же день «Ливерпуль» подписал Адриана.

Вся проблема в том, что у Адриана вообще нет игрового тонуса. Весь прошлый сезон он просидел в запасе «Вест Хэма» и играл только в кубках. В АПЛ Адриана так и не выпустили, но в «Ливерпуль» он все равно попал свободным агентом. Брали для ротации – тут для Адриана никаких перемен. В Англии 32-летний голкипер играет с 2013 года и к этой роли привык.

Джо Коул, игравший вместе с Адрианом в «Вест Хэме», обратил внимание на важное: игра за Суперкубок УЕФА – самая важная в карьере Адриана. Для его возраста у Адриана слишком мало опыта больших матчей. «Он уехал в «Ливерпуль», зная, что будет вторым вратарем. Некоторые вратари доходят до определенной роли и соглашаются на нее. Теперь его бросят в логово льва», – сказал Коул.

Юрген Клопп признал, что Адриан перешел в «Ливерпуль», не имея игровой практики. Теперь «Ливерпулю» нужно бережно подводить его к играм, чтобы вратарь не сломался. В его игровом таланте и способностях Клопп не сомневается: «Он действительно хороший вратарь и действительно хороший человек. С момента прихода он выглядел очень хорошо».

Начинал в нападении, а теперь много тащит

Летом Адриан тренировался с командой «Пилас». Когда он все-таки нашел новую команду, то отправил клубу прощальное письмо и сертификат на покупку спортивного инвентаря. Такого красивого прощания тут совсем не ожидали, но в этом весь Адриан. За пределами поля он выделяется образцовым поведением.

twit text — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) August 14, 2019

Было время, когда «Вест Хэм» реально ценил Адриана. В 2014-м клуб наградил его сразу тремя индивидуальными призами. Адриана назвали новичком сезона, похвалили за лучшее спасение и лучшую индивидуальную игру. Даже без предыдущего сезона, Адриан отыграл в АПЛ 125 матчей, из которых в 35-ти не пропускал голов.

До 10 лет Адриан бегал в нападении и любил забивать голы. Потом переучился на игру в воротах и сразу попал в «Бетис». К этому моменту Адриан наиграл на 436 отбитых ударов в АПЛ. Возможно, все с ним не так уж и плохо.

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