Самое важное о первом туре АПЛ

О Лэмпарде, Моуринью и Okkо.

Первый тур аглийской Премьер-лиги прошел скучновато. «Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» ожидаемо и без особых проблем победили. Интригующий матч «Лестер» – «Вулверхэмптон» закончился без голов. Середняки между собой сыграли относительно блекло. И только «Манчестер Юнайтед» с «Челси» подарили зрелище.

Но мы все равно нашли кучу интересных историй и моментов.

«Норвич» был не так плох

Да, проиграли практически без шансов. Но по системе ожидаемых голов создали практически столько же, сколько «Ливерпуль». Хорошую игру «Норвича» отметили и Клопп, и Фарке.

Клопп: «Норвич» был хорош. Теперь еще больше людей узнали об этом. Они проявили себя, и против них было сложно эти 60 минут. Но и после они оставались дерзкими и подвижными, что производит впечатление. Это было очень хорошо, и у них в команде много хороших молодых игроков. Мне очень понравилась их игра».

Фарке: «Мы разочарованы. Мы были жадными до победы, хотели стать первой за два с половиной года командой, которая сможет выиграть здесь. Я влюблен в свою команду. У нас был настрой на победу, мы показали отличный характер.

В перерыве я сказал парням, что у нас было равное владение и больше моментов, хотя «Ливерпуль» забил четыре гола. Трудно было принять этот результат, но я чувствовал, что мы были не так далеко от хорошего результата».

Удивительная статистика Пукки, вылет Алиссона

Нападающий «Норвича» Теему Пукки восемь сезонов подряд забивает первый гол в сезоне первым ударом. Так случилось и с «Ливерпулем».

Всe началось ещe в «Чемпионате» Финляндии. С 2012 года Пукки забивал первыми ударами в первых матчах сезона за ХИК, «Шальке», «Селтик», «Броyдбю» и за «Норвич» второй год подряд.

Последите внимательнее за Пукки. Есть ощущение, что он станет одним из открытий нового сезона. В последней кампании он стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа: 29 голов в 43 играх.

Для «Ливерпуля» в этой игре все складывалось удачно, кроме одного злосчастного момента: травмы Алисона Бекера. Голкипер, выбивая мяч, повредил икроножную мышцу. Заменил его недавно пришедший в «Ливерпуль» вратарь Адриан.

Сначала медицинский штаб назвал ориентировочные четыре-шесть недель на восстановление кипера. Сегодня Клопп успокоил фанатов и сказал, что Алисон пропустит всего несколько недель. В прошлом сезоне он не пропустил ни одной минуты в АПЛ.

Стерлинг и Марез – красавцы

Лучшими в игре с «Вест Хэмом» были Стерлинг и Марез. Стерлинг оформил хет-трик, Марез – отдал две голевые передачи.

В последние два сезона Стерлинг забивал 18 и 17 голов в АПЛ. В этом – уже три в первом туре. Есть шанс побить свой рекорд. А ещe он стал первым за девять лет игроком, который забил три гола в первом туре АПЛ.

Марез провел феноменальный и долгий сезон. Выиграл пять титулов, а играть закончил только в конце июля, выступая на Кубке африканских наций. То есть он почти год играл без перерыва.

В «Сити» ему позволили вернуться в команду позже остальных, но Марез сказал, что он вернется к Суперкубку (и вернулся): «Мне нужно десять дней, чтобы отдохнуть. Я хочу вернуться в ближайшее время. Я хочу играть!»

Гвардиола сильно впечатлился рвением Мареза и выпустил его уже в первом туре, и Марез был одним из лучших на поле.

«Брайтон» ожидаемо меняется

В превью к сезону мы писали, что в новом сезоне «Брайтон» изменится сильнее остальных команд. Не ошиблись – уже в первом туре команда играла по-другому.

Прежний тренер Хьютон ставил оборонительный футбол без мяча. У команды был самый низкий оборонительный блок в лиге, она минимально владела мячом и играла откровенно серо. В итоге чудом спаслась от вылета.

Пришел Грэм Поттер – апологет владения мяча и постоянных атак. Игра против «Бернли» – доказательство. Победа 3:0, лучший показатель владения мяча. А при счете 1:0, во второй половине второго тайма, Поттер не стал отходить от принципов. Он освежил атаку и выпустил двух нападающих – оба забили.

Молодой «Лестер», спаситель Эриксен и классный Мэйтленд

Когда мы увидели расписание первого тура, казалось, что нас ждет настоящее зрелище. В прошлый раз команды сыграли 4:3, да и в принципе часто устраивали голевые матчи в последнем сезоне.

Но нулевая ничья и ноль опасных моментов. Поэтому тезисно:

• У «Лестера» вышло семь человек младше 24-х лет. Ни одна команда в первом туре не задействовала столько молодежи.

• После ухода Магуайра в старте у «Лестера» вышел Чаглар. И впечатлил: не допустил ни одной ошибки, не проиграл ни одного единоборства, не давал себя проходить, пять раз вернул владение команде.

• Рикарду Перейра (правый защ) был главным дриблером команды в прошлом сезоне. Тенденция продолжается: против «Вулверхэмптона» Перейра регулярно шел в обводку, причем часто смещаясь в центр, откуда обострения более эффективны. Всего за игру у него четыре удачные обводки.

«Тоттенхэм» провел серый первый тайм и уходил на перерыв, проигрывая. Команде не хватало организованности в атаки и последнего. Все изменил Кристиан Эриксен.

Как только Эриксен вышел на поле, он сразу начал управлять партнерами, подсказывать, какие им позиции нужно занимать. И взял игру на себя. За 25 минут он отдал три передачи под удар, с ним команда нанесла 19 ударов и забила три гола.

Лучшим в матче «Ньюкасл» – «Арсенал» стал Мэйтленд-Найлс, сыгравший на правом фланге обороны лондонцев. Он ни разу не ошибся за игру, хотя через его бровку постоянно давили, отдал умные передачи в разрез, совершил четыре обводки (больше всех на поле) и отдал победную голевую на Обамеянга.

Пока Беллерин не вернулся в состав – Найлс видится отличной ему заменой.

twit text — Squawka Football (@Squawka) August 11, 2019

Вы уже это слышали, но ещe раз: «Челси» был не так плох

«Челси» контролировал игру первые 60 минут: больше владел мячом, чаще бил, создал больше моментов. Но не реализовал ни одного момента, устал и чаще оголял зоны, продолжая атаковать. Это идеальный сценарий для «Юнайтеда» Сульшера – играть на контратаках против недисциплинированного соперника.

«МЮ» был сильнее, но счет 4:0 – не совсем справедливый. По первой половине игры «Юнайтед» не произвел впечатления команды, которая сильно изменилась в сравнении с прошлым сезоном.

«Челси» – произвел: переход на схему с двумя центральными полузащитниками, другая система прессинга и пара защитников, молодежь в составе. За всем этим, как минимум, было и будет интересно наблюдать. Повторяем еще раз: не ждите от Лэмпарда мгновенного результата. Он вообще в клубе для других задач.

А еще не перехваливайте Магуайра и Ван-Биссаку. Они и вправду провели отличный матч. Но: а) это всего лишь одна игра б) «Челси» не доставил особых проблем в) были и минусы.

К Магуайру вопросов нет – он действительно сыграл хорошо. Ван-Биссака был крут в моментах, когда был на мяче: в отборах, перехватах, когда догонял через все поле Баркли.

Но в позиционной игре он допустил как минимум две ошибки. Биссака и в «Кристал Пэласе» часто ошибался, когда нужно было держать линию, либо передавать игрока партнеру. Против «Челси» он упустил Эмерсона, который вбежал из его зоны и опасно пробил. Биссака побежал помогать Кристенсену, хотя тот уже играл с игроком. Это и есть главный минус защитника – он слишком ориентирован на мяч и мало крутит головой.

Моуринью – теперь эксперт, и это прекрасно

Перед началом сезона Жозе Моуринью подписал контракт с каналом Sky Sports, на котором он теперь работает аналитиком в студии. Матч «МЮ» – «Челси» был первым для Моуринью на новом месте работы. И он выдал несколько мощных фраз.

Про команды, которые будут бороться за титул: «Выделю четыре команды: «Ман Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав «Ман Сити». Когда вчера я посмотрел на скамейку «Сити», на игроков, которые не прошли в стартовый состав, я начал верить, что даже их дубль мог бы выиграть Премьер-лигу».

Про слабости Люка Шоу: «Магуайру регулярно придется исправлять ошибки Шоу, который оставляет за собой много пространства и недорабатывает»

twit text — bet365 (@bet365) August 10, 2019

А еще Моуринью раскритиковал «Челси»: «Посмотрите на выступление Мэйсона Маунта, Тэмми Абрахама, даже Кристенсена. Для матчей такого калибра вам нужны игроки с большим опытом.

«Челси» был слишком мягким, некомпактным в обороне, недостаточно агрессивным. Между линиями у них было слишком много пространства».

Были проблемы с просмотром

С этого сезона АПЛ показывает онлайн-кинотеатр Okko – смотреть Премьер-лигу теперь можно только там. Подписка – платная.

Перед и вовремя матча «МЮ» – «Челси» у зрителей возникли проблемы. Перед игрой канал был перегружен и не работал. Вначале игры все заработало, но не у всех зрителей. К тому же в первой половине первого тайма комментаторы опережали картинку – это тоже вызвало много недовольства.

После игры канал извинился: «Друзья, мы знаем, что у части пользователей возникли сложности с доступом к Okko. Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему. С пользователями, у которых возникли проблемы с доступом, мы свяжемся в ближайшее время и предоставим компенсацию»

До этого мы писали превью к сезону. Оно все еще актуально:

Этот текст поможет в новом сезоне АПЛ: за кем следить, что изменилось, кто затащит