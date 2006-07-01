Этот текст поможет в новом сезоне АПЛ: за кем следить, что изменилось, кто затащит

Собрали все самое важное.

Ура, АПЛ возвращается! Сегодня «Ливерпуль» и «Норвич» запустят новый сезон. С каждым годом английский чемпионат сложнее игнорировать: там появляется все больше крутых игроков и тренеров (и денег, конечно). Да и прошлый еврокубковый сезон доказал: АПЛ – лучшая лига мира прямо сейчас.

Уместить в один материал подробный разбор каждой команды – реально сложно. Поэтому коротко о самом важном и интересном, что нас ждет в новом сезоне.

«Сити» станет еще сильнее

С каждым сезоном «Манчестер Сити» при Гвардиоле становится лучше. В последней кампании команда набрала меньше очков, чем в предыдущей, но сам Пеп говорил, что по качеству игры они стали сильнее.

Главным слабым местом прошедших сезонов была опорная зона. Фернандиньо – крут и все это время прогрессировал, но не до конца подходил Гвардиоле. Тренер даже менял схему и отступал от своих принципов в важных матчах, чтобы скрыть недостатки бразильца. В итоге «Ман Сити» вылетал из ЛЧ.

Поэтому Родри – точно главный трансфер лета для клуба. И главная интрига нового сезона. Его называет новым Бускетсом даже сам Бускетс. Самый явный минус испанца – он не так часто рискует и отдает передачи вперед. Это было заметно и в матче за Суперкубок против «Ливерпуля». Гвардиоле придется научить Родриго чаще пасовать горизонтально.

Еще одна деталь из матча за Суперкубок: теперь во владении «Сити» вратарь действует еще активнее. В первом тайме против «Ливерпуля» Браво сделал 45 пасов (больше всех на поле). Вратарь помогал команде разбивать прессинг «Ливерпуля» (получалось). Клопп после матча назвал Браво главной угрозой и плеймейкером «Сити» в этом матче.

Кажется, в новом сезоне таких вратарских перфомансов станет еще больше.

«Ливерпуль» рискует, никого не покупая

В последнем сезоне «Ливерпуль» заработал кучу денег, но летом клуб потратил только два миллиона на 17-летнего защитника. Про причины такой политики мы писали подробный материал. Если коротко: Клопп полностью уверен в текущем составе.

Новыми трансферами тренер считает игроков, которые в прошлом сезоне отсутствовали из-за травм, а к этому набрали форму: «У нас есть новые игроки. Если Чемберлен будет в порядке – это новый игрок. Брюстер – тоже, это большой талант. Похоже, что и Джо Гомес – новичок. И Адам Лаллана».

Конечно, все эти футболисты добавят вариативности, новых идей и свежести. Клопп уже пробовал Лаллану на новой позиции – в глубине полузащиты. Брюстер сможет подменять Фирмино, а Окслэд, если наберет прежнюю форму, даст команде нужный импульс.

Но есть одно сильное опасение. Прошлый сезон для «Ливерпуля» был уникальным в том числе и потому, что ни один из ключевых игроков не пропустил больше пяти матчей из-за травм. Салах, Мане, Фирмино, Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Трент были доступны в 90% матчей.

Сохранить такую нетравматичность будет сложно, учитывая, что игроки отдыхали крайне мало. Особенно Мане и Алиссон, которые сразу после финала ЛЧ уехали в сборные, с которыми дошли до финалов.

У «Сити» все просто: вылетает Де Брюйне – его заменяет Силва или Гюндоган. Стерлинга – Сане. Ляпорта – Отаменди. И так далее. У «Ливерпуля» просто нет сопоставимых по качеству замен.

Не обращайте внимания на результаты «Челси», просто наслаждайтесь новой эрой

«Челси» действительно сильно меняется. Последние кадровые решения как бы говорят: мы больше не заточены на сиюминутный результат; единство, традиции и плавное развитие – важнее.

В «Челси» давно не было приятной атмосферы, которая осталась бы дольше, чем на год. Моуринью, Конте и Сарри давали результат, но внутри всегда были недомолвки, обиды и скандалы. Лэмпард приходит, чтобы объединить вокруг себя всех людей внутри клуба. Мы и об этом писали отдельный текст.

Чем наслаждаться?

1) Развитием молодежи. Тем, чего в полной мере не было ни при одном тренере. В «Дерби» Лэмпард доказал, что у него отлично получается работать с молодыми игроками.

Кристенсен, Лофтус-Чик, Маунт, Пулишич, Хадсон-Одои, Абрахам – это все потенциально большие и очень талантливые игроки. Хотя бы двое из них совершенно точно взорвут в новом сезоне.

2) За связкой Жоржиньо с Канте.

Сарри много ругали за то, что он использовал Канте не на своей позиции – лучший футбол француз демонстрирует в опорной зоне. Лэмпард наигрывает схему 4-2-3-1, где двое центральных полузащитников играют на одной линии; это означает, что Канте возвращается на любимую позицию. Главный вопрос: сможет ли Жоржиньо играть в такой формации – итальянец всю жизнь действовал в тройке полузащитников. В любом случае – будет интересно: Канте будет разрушать, Жоржиньо продвигать мяч. В идеале это будет убийственная связка.

«Тоттенхэм» зажег на трансферном рынке (да, это правда)

«Тоттенхэм» совершил три мощные сделки. Наконец-то нашел замену Муссе Дембеле: теперь его почти однофамилец Н'Домбеле будет связывать защиту и атаку. Его главный скилл – дриблинг под прессингом; в этом он чуть ли не лучший в мире полузащитник. Ло Чельсо – тоже один из лучших в мире, но в другом качестве: в продвижении мяча на ведении. В прошлом сезоне в Европе лучше него это делали только Верратти и Рабьо (забавно, что всех связывает «ПСЖ»).

А еще клуб подписал Райана Сессеньона, за которым охотился последние полтора года. Сессеньон считается главным английском талантом. В «Фулхэме» он играл на краю атаки. Почеттино будет пробовать его на фланге обороны.

Но сфокусироваться советуем на Н'Домбеле и Ло Чельсо – оба действительно уникальные футболисты, а с Почеттино станут еще лучше.

twit text — Football Daily (@footballdaily) July 2, 2019

Главный трансфер «Тоттенхэма» в том, что он не потерял ни одного лидера. Остался даже Эриксен, который прямо говорил, что хочет уйти. Продажа Триппьера – не критична. Англичанин был слабым звеном в обороне, к тому же его есть кем заменить (Орье, Фойт, Уокер-Питерс).

Еще раз: важнее всего, что клуб не потерял никого из лидеров. Это действительно впечатляет и говорит о том, что «Тоттенхэм» после мощного сезона не станет слабее.

«Арсенал» потратил больше всех, но все спорно

В прошлом сезоне «Арсенал» занял пятое место, но играл на уровне восьмого места. Команда была десятой по ударам, одиннадцатой по допущенным ударам и восьмой по ожидаемой разнице забитых и пропущенных. Спасали реализация и небольшое везение.

Перед новым сезоном команде было необходимо было усиление. Особенно учитывая потери Косиельни и Рэмзи. Клуб через авторитетные британские СМИ вбросил информацию, что на покупки у них есть всего 45 миллионов фунтов. Но, оказалось, что «Арсенал» специально всех обманул. В это трансферное окно клуб потратил больше всех в АПЛ – 150 миллионов евро.

Самая громкая покупка – Пепе из «Лилля» за 80 миллионов. Мы уже писали, почему это спорный трансфер, несмотря на крутость Пепе. Коротко: «Арсеналу» было важнее усилить другие позиции.

До последнего трансферного дня у клуба был перебор в атакующей линии (Озил, Мхитарян, Пепе, Ляказетт, Обамеянг, Себальос). И недобор в обороне: ушел Косиьельни; Мустафи, Чамберса и Мавропанаса Эмери не котирует; Монреалю уже 33 и им обычно латают дыры. В клубе оставалось лишь два центральных защитника, которые более-менее подходят Эмери и держат уровень: Сократис и Холдинг.

И в последний день до закрытия окна «Арсенал» поджег, подписав Кирана Тирни и Давида Луиса. Тирни – стабильный левый защитник из «Селтика», в последние годы один из лучших игроков чемпионата Шотландии. Это качественный игрок, но шотландская лига сильно отличается уровнем от английской.

twit text — Ladbrokes (@Ladbrokes) August 8, 2019

Давид Луис – очень спорный трансфер. С одной стороны, за него отдали копейки (9 миллионов), и он один из лучших в мире защитников на мяче: шикарно видит поле, пасует на разные расстояния, зверски бьет. С другой – Луис слаб в позиционной обороне.

Именно из-за этого он ушел из «Челси» Моуринью. В «ПСЖ» он был хорош (потому что команда в 90% матчей тотально владела мячом), но в моменты, когда нужно было обороняться позиционно (вспомните матч с «Барсой»), Луис проваливался. В «Челси» Конте его слабости маскировала схема с тремя защитниками, а у Сарри он был одним из лучших опять же из-за доминирующего стиля. Лэмпард не видел Луиса в основном составе, поэтому бразилец психанул и запросил трансфер.

«Арсенал» Эмери старается играть во владение, но выходит у них это не всегда хорошо. В прошлом сезоне Эмери часто перестраивал команду и отходил от идеи владения и прессинга. Чем чаще в новом сезоне «Арсенал» будет отказываться от давления и прижиматься к воротам, тем больше вероятности, что их оборона будет проваливаться. Звучит банально, но учитывая набор игроков в защите, это очень вероятный расклад.

Мегаважный сезон для Сульшера

В конце 80-х Фергюсон тоже не очень удачно стартовал в клубе. Но тогда была совсем другая эпоха, и менеджерам давали время. Сейчас тренеров увольняют после одного неудачного сезона.

Главный вопрос: сможет ли Сульшер поставить команде позиционную атаку, без которой топ-клубу нереально бороться за чемпионство? В последней кампании тренер наладил обстановку в команде, на время дал результат, но контратакующая стратегия работала недолго: соперники быстро подстроились, «Юнайтед» снова потерял стабильность.

Летом «МЮ» укрепил важные позиции в обороне, купив Магуайра и Ван-Биссаку. И забрал очень интересного вингера из «Суонси» Даниэля Джеймса.

Уход Лукаку сильно не повлияет на команду – при Сульшере он почти не играл. Интригой снова будет Погба – сможет ли он наконец показать свой лучший футбол? Правильно встроить француза в команду и раскрыть его сильные стороны – тоже большой вызов для Сульшера.

Мы привыкли, что «Эвертон» амбициозен

За последние четыре года, включая этот, «Эвертон» потратил 500 миллионов евро. Но и близко по уровню не подобрался к первой четверке; к тому же не обрел идентичность. В начале прошлого сезона с большими амбициями пришел Марку Силва, но за год не поставил команде внятного футбола.

«Эвертон» чаще всех пропускал после стандартов. У них был один из самых ротируемых составов в лиге. Они чаще всех навешивали в АПЛ. Силва тасовал схемы, состав и план на игры, но так и не нашел ни собственного стиля, ни игрового баланса.

Сейчас нет весомых предпосылок, что в новом сезоне команда кардинально изменится. Хотя мы не знаем ситуацию внутри – может быть, Силва там все так настроил, что в следующем сезоне «Эвертон» будет всех рвать?

Летом клуб потерял своего главного оборонительно игрока – Идрисса Гуйе уехал в «ПСЖ». Гуйе в последние три года стабильно входил в тройку игроков АПЛ по активным оборонительным действиям. Но клуб быстро отреагировал, подписав ему на замену Гбамину из «Майнца», который по аналогичным показателям был одним из лучших в Бундеслиге.

Но из-за прихода Делфа, кажется, «Эвертон» чаще будет играть с более атакующим центром полузащиты. Еще в «Астон Вилле» Делф был сильным глубинным плеймейкром. В «Сити» он в основном играл на краю обороны, но работа с Гвардиолой не могла не прокачать англичанина.

twit text — William Hill (@WilliamHill) August 8, 2019

Покупка Ивоби – круто, круто, круто. Алекс – пожалуй, самый недооцененный футболист «Арсенала» последних лет. Он не так ярок по стилю, но а) может сыграть на четырех-пяти позициях б) выполняет большой объем без мяча в) реально хорошо видит поле и принимает много умных решений г) недооценен в атаке: в прошлом сезоне он больше всех в «Арсенале» создал моментов для партнеров с игры (40).

Сидибе – тоже хорошо. С начала сезона-16/17 ни один защитник Лиги 1 не отдал больше ассистов (14), чем он. Теперь на правом фланге будет приличная конкуренция: Коулмен и Сидибе.

Мойзе Кен – очень спорно, особенно за 28 миллионов. Итальянец провел всего 17 неполных матчей во взрослом футболе, а его уже покупают за такие деньги. Важно помнить, что в «Ювентусе» он часто выходил на замену против уставших соперников, и в целом играл в команде с отлаженной системой и высококлассными партнерами. В «Эвертоне» все будет намного-намного сложнее и жестче.

«Лестер» навяжет борьбу первой шестерке

После ухода Раньери «Лестер» потихоньку отходил от контратакующей игры – Пюэль пытался ставить комбинационный футбол, но мешал слабый контроль над командой и некоторые игроки, которые не подходили новому стилю. В общем, не удалось найти баланс.

С Роджерсом в прошлом сезоне команда сразу добавила в прессинге и позиционных атаках. Плюс лучше готовилась к соперникам. После прихода Роджерса «Лестер» набрал 17 очков в 10-ти матчах – хороший показатель, учитывая, что играли в том числе с «МЮ», «Сити» и «Арсеналом».

Летом в клуб пришли Денис Прат (интересный полузащитник из Серии А) и Айосе Перес (лучший в прошлом сезоне в «Ньюкасле»). Еще выкупили у «Монако» Тилеманс (просто топ).

Смущает, что «Лестер» никем не заменил Магуайра. Но в паре с Эвансом смогут сыграть молодые Бенкович и Сеюнджу. Они почти не выходили в прошлом сезоне, но на обоих клуб суммарно потратил 36 миллионов. Оба талантливые и точно прибавят при Роджерсе. Бенкович – самый быстрый ЦЗ в команде, хорошо начинает атаки, играл в опорной зоне, адски хорош в игре головой. Сеюнджу – более старомодный защитник, слабоват на мяче, относительно медлителен, но отличается в единоборствах и позиционной обороне.

Предполагаемый состав на сезон:

Об остальных командах коротко, в формате твита:

• «Вулверхэмптон» сохранит стабильность. В прошлом сезоне клуб занял седьмое место и был по всем компонентам лучшей команды вне топ-6. Летом не потерял ни одного важного игрока. Выкупил Рауля Хименеса (что очень важно) и Дендокера (тоже был хорош). Купил интересного вингера Педру Нету из «Лацио», забрал у «Милана» Кутроне (даст вариативность в атаке) и арендовал Хосе Вальехо из «Реала». В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» был самым компактным середняком с лучшими контратаками в лиге.

• Из лидеров «Вест Хэм» потерял только Арнаутовича, который создавал токсичность в команде. Его заменили Себастьяном Аллером. А еще клуб купил мегакрутого испанца Пабло Форнальса. Ощущение, что «Вест Хэм» не сильно будет отличаться от своей прошлогодней версии. Будет чередовать классные игры с провальными и закончит сезон так же рядом с десятым местом.

• «Уотфорд» тоже не сильно изменился. В команде остались все лидеры и главный тренер. Их главное приобретение – Исмаила Сарр из «Ренна». Он мощный дриблер: с сезона-16/17 на нем чаще всех фолили соперники у своих ворот. Еще один важный трансфер – бесплатный приход Дэнни Уэлбека: если обойдется без травм, зажжет. Плюс приехал Крейг Доусон – мощный центральный защитник, сезон отыгравший в Чемпиошипе. Прогноз: «Уотфорд» снова будет выделяться компактностью без мяча и суперслаженностью.

• «Кристал Пэлас» потерял правого защитника Ван-Биссаку и остался с двумя нападающими: Жорданом Айю и Кристианом Бентеке. Айю – не совсем типичный форвард, а Бентеке в последние сезоны почти не забивает. Поэтому «Пэлас» так активно хотел подписать Федора Чалова. Но в итоге третий форвард в команду не приехал. Зато клуб взял Гари Кэхилла (круто, хоть ему и 33) и Джеймса МакКарти, который когда-то был лучшим полузащитником «Эвертона» и вообще одним из самых интересных хавбеков лиги – но много травмировался и почти не играл в последние годы. Самое главное, что «Пэлас» сохранил Заха – лучшего игрока команды. Смущает, что он настойчиво хотел уйти; теперь возможен конфликт и потеря мотивации.

twit text — Bolarinwa Olajide (@iambolar) August 5, 2019

• «Ньюкасл» сменил тренера: теперь вместо Бенитеса – Брюс, который уже пообещал, что команда станет более атакующей. Бенитес с минимальным бюджетом и скромным составом два сезона держал команду в середине таблицы. Главная задача Брюса – сохранить стабильность, которая была при Рафе. Британский тренер уже давным-давно тренирует в АПЛ, и с ним случалось куча разной фигни. Из клуба ушел Айосе Перес, закончилась аренда у Кенеди. Зато подписали Жоэлинтона (умный нападающий, стилем похожий на Фирмино) и бешеного дриблера Сен-Максимена.

• «Борнмут» выгодно продал неосновных футболистов: Мингса (за 22 млн) и Муссе (11 млн). И совершил два важных подписания: куплен Филипп Биллинг, который в прошлом сезоне был лучшим в утопающем «Хаддерсфилде» (опорник, который умеет почти все), арендован у «Ливерпуля» Харри Уилсон (крутейший дальний удар и классный дриблинг).

• «Бернли» сильно подкосило начало прошлого сезона: команда сыграла шесть матчей за август в Лиге Европы (еще и не прошла в групповой этап). «Бернли» до зимы болтался на дне таблицы, но с января набрал форму и финишировал 15-м. Костяк команды остался прежним, тренер тоже, ничего категорично нового ждать не надо. Отмечаем покупку Джея Родригеса, который до роковой травмы считался одним из главных английских талантов. И, конечно, полугодичную аренду Дринкуотера.

• «Саутгемптон» круто изменился прошлой зимой, когда назначил Хазенхюттля. Команда стала похожей на немецкую – с диким прессингом и огромной беговой работой. У тренера было целое лето, чтобы полностью подстроить команду под себя. На трансферном рынке «Саут» не был активен. Но есть ощущение, что именно он станет сенсацией нового сезона (по крайней мере, сенсационной будет их игра; не факт, что результаты).

• «Брайтон» едва не вылетел в последней кампании и сразу же сменил тренера. Хьютон ставил оборонительный футбол без мяча: низкие позиции вингеров, дальние забросы и скрипучие контратаки. При этом у команды был относительно неплохой набор футболистов, которые лучше подходят под атакующий стиль. Поэтому в клуб пришел тренер, который ставит противоположную игру. Грэм Поттер в прошлом сезоне тренировал «Суонси», и его команда была второй по владению в Чемпионшипе, лучшей по точности передач, а их вратарь пасовал чаще всех в лиге. «Брайтон» совершенно точно будет той командой, которая сильнее всех изменится по сравнению с последним сезоном.

• «Норвич» – это такой «Ливерпуль», только классом ниже. Клуб, который практически не тратит деньги (этим летом всего 4 млн) и ставит на развитие молодежи и игроков академии. Схожесть еще в том, что команда любит включать прессинг и контролировать мяч. Она гибкая тактически (может меняться, исходя из соперника), а еe главный тренер – немец из «Боруссии Дортмунд» (Даниэль Фарке). Руководство клуба прямо заявляет, что не ставит задачи остаться в лиге – для них главное планомерное развитие клуба, а не кратковременные результаты.

• «Шеффилд Юнайтед» вернулся в АПЛ впервые с сезона-2006/07. Команда уникальна тем, что еe состав собран из британцев и ирландцев (только один Муссе не такой). И укомплектован за маленькие деньги – многие игроки до этого приходили бесплатно или в аренду. Зато этим летом клуб потратился на 48 миллионов. Главная стилистическая особенность «Шеффилда» – механизм с четкими ролями.

• «Астон Вилла» этим летом взорвала рынок, потратив 150 миллионов на новых игроков. Они четвертые в лиге по тратам после «Арсенала, «МЮ» и «Ман Сити». Их тренер Дин Смит тоже любит играть в атакующий футбол с максимальным владением. В Чемпионшипе с «Брентфордом» и «Астон Виллой» получалось хорошо. Посмотрим, как у него это выйдет в АПЛ, где он еще никогда не работал в качестве тренера.