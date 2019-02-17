«МЮ» купил британца из Чемпионшипа. Он вытеснит Санчеса и Марсьяля

Суперскоростной трудяга.

Пока британская пресса писала об интересе «Манчестер Юнайтед» к большим футболистам (Кулибали, Дайер, Менье), клуб тихо завершил сделку по игроку из Чемпиошипа. Даниэль Джеймс из «Суонси» переходит в «МЮ» за 15 миллионов фунтов. Не обращайте внимания на неизвестное имя и скромную сумму. В следующем сезоне мы будем восхищаться его игрой.

Джеймсу 21 год, прошлый сезон для него – первый на взрослом уровне. Год назад «Суонси» вылетел из АПЛ, им пришлось сильно сократить расходы, продать больше половины состава и поставить на молодых футболистов. Главный тренер Грэм Поттер грамотно ввeл молодeжь, а лучше всех из них заиграл Даниэль Джеймс.

Его сравнивают с Усэйном Болтом

Валлиец практически весь сезон отыграл в основе, забил четыре гола и отдал девять голевых в 33 матчах. Чаще всего Джеймс выходил слева в атаке, но играл и справа, и в центре нападения. Главный его скилл – суперскорость. Райан Гиггз, который тренирует Даниэля в сборной Уэльса, говорил: «Обладая бешеной скоростью и тактической подкованностью, он может играть на любой позиции».

Главный эпизод последнего сезона – ускорение Джеймса в матче против «Брентфорда». На 53 минуте Даниэль рванул с мячом со своей половины поля, обошeл трех соперников и забил победный гол. За 8.48 секунд Джеймс пробежал 77 метров. Парня сразу сравнили с Усэйном Болтом.

Тот самый забег:

twit text — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 17, 2019

• Главный тренер «Суонси» Грэм Поттер несколько раз за сезон хвалил Джеймса за его скорость: «Против «Манчестер Сити» он соответствовал физическому уровню Кайла Уокера. И в некоторых моментах даже превосходил его. В сборной Уэльса он играет в одной команде с Бэйлом и выглядит не хуже».

• О скорости Даниэля говорил даже Гвардиола. После кубкового матча против «Суонси» Пеп признался, что просил своих парней играть с ним поосторожнее: «Джеймс невероятно быстр, нам было нелегко с ним справиться. Мы говорили об этом до матча и были готовы».

• Главный тренер «Ротерхэма» Пол Уорн после поражения признал, что игру сделал Джеймс: «Несомненно, его ждeт потрясающая карьера. Он просто уничтожил нас. Я знал, что нам придeтся справляться со скоростью и темпом Джеймса, но нам это не удалось. Он похож на мопед».

Чем еще хорош?

Важное качество Джеймса – он может сохранять темп на протяжении всего матча. Он выносливый, работоспособный и хорош в прессинге. Сульшер неоднократно говорил, что хочет, чтобы «МЮ» начинал защищаться у чужих ворот, и что ему нужны футболисты, готовые играть в высоком темпе.

Вероятно, это одна из главных причин, почему «Юнайтед» купил игрока. Темп, агрессивность, мощное телосложение и чтение игры Джеймса действительно впечатляют. А работоспособность и игра без мяча уже сейчас точно лучше, чем у Санчеса и Марсьяля, которые слабы в прессинге и обороне. Поэтому у Сульшера они играют мало.

Атакующая статистика Даниэля в этом сезоне. Он в топе Чемпиошпа по ударам, рывкам и касаниям мяча в чужой штрафной.

Санчес и Марсьяль – короли дриблинга, техники и завершения. И в этом Джеймсу будет сложно с ними конкурировать. Но своими решениями в последние полгода Сульшер четко давал понять: для него важнее командная работа на всех участках поля, а не индивидуальные скиллы звезд (на что ставил Моуринью).

Но Джеймс тоже достаточно хорош в дриблинге. Играя слева на фланге, он может уходить от соперников в любую из сторон – за счет быстрых ног и приличной координации. Главный дефект вингеров, особенно британских – предсказуемость. У Джеймса ее нет.

Джеймс будет готов выйти справа, если проиграет конкуренцию на левом фланге. Справа он играл всю карьеру до последнего сезона, хотя и в нем провел там 6 матчей. Когда Джеймс выходит на правом фланге, он превращается в классического британского крайка – много пашет, бегает от одного углового флажка к другому и много подаeт. Сульшер уже пытался наиграть такого игрока справа в полузащите. Весной на эту позицию часто выходил номинальный защитник Далот.

Нарезка лучших действия Джеймса в последнем сезоне:

twit text — Super 6 (@Super6) May 21, 2019

И ещe один важный скилл, который есть у Джеймса – хладнокровность на чужой трети поля. Принимая мяч рядом или в штрафной, Даниэль не суетится и практически всегда выбирает правильное решение. После гола, который был забит, когда Джеймс выдержал профессорскую паузу, Грэм Поттер восхищался уровнем игрока:

«Я перебрал уже всевозможные комплименты по отношению к Джеймсу. Его сегодняшнее выступление – выше уровня Чемпиошипа. Нам всем просто повезло наблюдать этот перфоманс Даниэля».

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