«Ливерпуль» наконец-то избавился от Старриджа. В последние годы он сдулся и был обузой

Его сгубили травмы.

После победы в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» объявил, что не будет продлевать контракты с Даниэлем Старриджем и Альберто Морено. По Морено фанаты скучать не будут – испанец запомнился только привозами и неуверенной игрой. А вот к Старриджу у болельщиков особенные чувства. Он отдал клубу пять с половиной лет, выдавал мощные сезоны, много забивал, но постоянно травмировался и ощутимо сдал в последнее время.

twit text — Squawka News (@SquawkaNews) June 4, 2019

В первые два сезона в «Ливерпуле» Старридж забивал каждые 144 минуты (38 голов в 61 матче). У них была убийственная связка с Суаресом – нападающие идеально дополняли друг друга и понимали без слов. Старридж гениально обращался с мячом, всегда оказывался в нужной зоне и был очень быстрым.

Болельщики расстраивались не так сильно, когда уходил Суарес, потому что знали: у них есть Старридж. Тогда казалось, что Даниэль станет настоящим лидером и бомбардиром. Старридж сам был в этом уверен и говорил, что готов полноценно заменить Суареса.

Всe испортили травмы

Старридж вылетел уже после третьего тура нового сезона без Суареса. Пролечился четыре месяца, отыграл всего два полных матча и снова травмировался. В том сезоне он сыграл всего 12 матчей в АПЛ и забил четыре гола. Когда пришел Клопп, Старридж был травмировано. Но раззабивался, когда выздоровел.Тренер был доволен англичанином, защищал его перед журналистами и называл одним из лучших нападающих лиги.

Но у Старриджа не получалось подтвердить этот статус. Он постоянно ломался, потом долго восстанавливался и набирал форму. А когда выходил на поле – оберегал себя, не шeл в единоборства и мало бегал. Уже тогда у англичанина начались проблемы с психологией. Из клуба просачивалась информация, что Старридж бережет себя на тренировках, и чуть что жалуется врачам на незначительные проблемы. Плюс нападающий публиковал в соц сетях очень странные посты, когда получал травмы.

«Я заявляю, что Господь делает всe для моего блага. У него есть определeнный замысел в отношении моей жизни. Я увижу, как чудесный божественный замысел покажет мне места, о которых я никогда и не мечтал. Это моe заявление» , – писал Даниэль в инстаграме после полученной травмы.

Всего за пять с половиной лет в «Ливерпуле» Старридж получил 15 повреждений. Кажется, он успел травмировать все: колено, голеностоп, заднюю поверхность бедра, пах, икру, таз. Суммарно форвард лечился 567 дней и пропустил 99 матчей.

Перестал ломаться, но сдулся

В один момент даже в клубе всех задолбали постоянные травмы Старриджа. Клопп решил устроить нападающему полноценную предсезонку прямо в середине сезона. Даниэль, восстановившись от очередного повреждения, полтора месяца тренировался индивидуально по специальной программе Юргена.

После этого Старридж перестал быть хрустальным и лишь изредка получал незначительные повреждения. В последние полтора года нападающий вообще не ломался – ни одной травмы с декабря 2017 года.

Но не смог набрать прежнюю форму. Огромное количество травм наложили отпечаток на организм форварда. Старридж сильно потерял в скорости, стал меньше бегать и как будто бы утратил инстинкт киллера у чужих ворот.

Посмотрите, как падали скоростные параметры форварда с сезона 13/14:

twit text — Football Super Tips (@FootySuperTips) January 27, 2017

В последних двух сезонах Старридж забил всего семь голов, сыграв в 45 матчах. Но важнее, что Даниэль так и не смог вписаться в систему Клоппа. Каждый игрок в атаке у Юргена должен много двигаться без мяча, грамотно прессинговать и правильно заполнять зоны. У Старриджа проблемы со всем: он малоподвижен, вяло прессингует и часто неоправданно стягивается к мячу, мешая партнeрам.

Каррагер хлeстко подмечал слабость Старриджа: «Когда он играет и не забивает, «Ливерпуль» будто играет в меньшинстве, потому что он больше ничего не может предложить. Единственная причина, по которой его стоит держать в команде – это умение завершить атаку. Больше в игре он ничего не делает».

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В последние полтора года нападающий действительно много работал и сильно старался. Но при всeм уважении игрок должен уходить, когда не тянет уровень команды и стилистически ей не подходит. Старриджу уже 29 лет – ясно, что пик давно пройден.

Плюс у Даниэля большая зарплата – 120 тысяч фунтов в неделю. Это больше, чем у Матипа, Фабиньо, Вейналдума, Трента и Чемберлена. И столько же, сколько получают Алиссон и Кейта. Держать на такой зарплате игрока ротации просто нет смысла.

twit text — Squawka Football (@Squawka) June 4, 2019

Старридж – выдающийся талант, которого загубили травмы. Всего он забил за «Ливерпуль» 67 голов, блистал в сезоне 13/14 и выручал команду решающими голами в последних сезонах.

Клопп вообще считает Старриджа великим. Вот как немец прокомментировал уход нападающего из клуба: «Старридж заслужил, чтобы его считали одним из великих игроков современного «Ливерпуля». Он один из лучших завершителей атак, которых я когда-либо видел. Он забивает невозможные голы».