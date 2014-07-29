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    «Ливерпуль» наконец-то избавился от Старриджа. В последние годы он сдулся и был обузой


    3.1
    Голосов: 8
    Сегодня, 13:30
    Его сгубили травмы.

    После победы в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» объявил, что не будет продлевать контракты с Даниэлем Старриджем и Альберто Морено. По Морено фанаты скучать не будут – испанец запомнился только привозами и неуверенной игрой. А вот к Старриджу у болельщиков особенные чувства. Он отдал клубу пять с половиной лет, выдавал мощные сезоны, много забивал, но постоянно травмировался и ощутимо сдал в последнее время.

    В первые два сезона в «Ливерпуле» Старридж забивал каждые 144 минуты (38 голов в 61 матче). У них была убийственная связка с Суаресом – нападающие идеально дополняли друг друга и понимали без слов. Старридж гениально обращался с мячом, всегда оказывался в нужной зоне и был очень быстрым.

    Болельщики расстраивались не так сильно, когда уходил Суарес, потому что знали: у них есть Старридж. Тогда казалось, что Даниэль станет настоящим лидером и бомбардиром. Старридж сам был в этом уверен и говорил, что готов полноценно заменить Суареса.

    Всe испортили травмы

    Старридж вылетел уже после третьего тура нового сезона без Суареса. Пролечился четыре месяца, отыграл всего два полных матча и снова травмировался. В том сезоне он сыграл всего 12 матчей в АПЛ и забил четыре гола. Когда пришел Клопп, Старридж был травмировано. Но раззабивался, когда выздоровел.Тренер был доволен англичанином, защищал его перед журналистами и называл одним из лучших нападающих лиги.

    Но у Старриджа не получалось подтвердить этот статус. Он постоянно ломался, потом долго восстанавливался и набирал форму. А когда выходил на поле – оберегал себя, не шeл в единоборства и мало бегал. Уже тогда у англичанина начались проблемы с психологией. Из клуба просачивалась информация, что Старридж бережет себя на тренировках, и чуть что жалуется врачам на незначительные проблемы. Плюс нападающий публиковал в соц сетях очень странные посты, когда получал травмы.

    «Я заявляю, что Господь делает всe для моего блага. У него есть определeнный замысел в отношении моей жизни. Я увижу, как чудесный божественный замысел покажет мне места, о которых я никогда и не мечтал. Это моe заявление» , – писал Даниэль в инстаграме после полученной травмы.

    Всего за пять с половиной лет в «Ливерпуле» Старридж получил 15 повреждений. Кажется, он успел травмировать все: колено, голеностоп, заднюю поверхность бедра, пах, икру, таз. Суммарно форвард лечился 567 дней и пропустил 99 матчей.

    Перестал ломаться, но сдулся

    В один момент даже в клубе всех задолбали постоянные травмы Старриджа. Клопп решил устроить нападающему полноценную предсезонку прямо в середине сезона. Даниэль, восстановившись от очередного повреждения, полтора месяца тренировался индивидуально по специальной программе Юргена.

    После этого Старридж перестал быть хрустальным и лишь изредка получал незначительные повреждения. В последние полтора года нападающий вообще не ломался – ни одной травмы с декабря 2017 года.

    Но не смог набрать прежнюю форму. Огромное количество травм наложили отпечаток на организм форварда. Старридж сильно потерял в скорости, стал меньше бегать и как будто бы утратил инстинкт киллера у чужих ворот.

    Посмотрите, как падали скоростные параметры форварда с сезона 13/14:

    В последних двух сезонах Старридж забил всего семь голов, сыграв в 45 матчах. Но важнее, что Даниэль так и не смог вписаться в систему Клоппа. Каждый игрок в атаке у Юргена должен много двигаться без мяча, грамотно прессинговать и правильно заполнять зоны. У Старриджа проблемы со всем: он малоподвижен, вяло прессингует и часто неоправданно стягивается к мячу, мешая партнeрам.

    Каррагер хлeстко подмечал слабость Старриджа: «Когда он играет и не забивает, «Ливерпуль» будто играет в меньшинстве, потому что он больше ничего не может предложить. Единственная причина, по которой его стоит держать в команде – это умение завершить атаку. Больше в игре он ничего не делает».

    ***

    В последние полтора года нападающий действительно много работал и сильно старался. Но при всeм уважении игрок должен уходить, когда не тянет уровень команды и стилистически ей не подходит. Старриджу уже 29 лет – ясно, что пик давно пройден.

    Плюс у Даниэля большая зарплата – 120 тысяч фунтов в неделю. Это больше, чем у Матипа, Фабиньо, Вейналдума, Трента и Чемберлена. И столько же, сколько получают Алиссон и Кейта. Держать на такой зарплате игрока ротации просто нет смысла.

    Старридж – выдающийся талант, которого загубили травмы. Всего он забил за «Ливерпуль» 67 голов, блистал в сезоне 13/14 и выручал команду решающими голами в последних сезонах.

    Клопп вообще считает Старриджа великим. Вот как немец прокомментировал уход нападающего из клуба: «Старридж заслужил, чтобы его считали одним из великих игроков современного «Ливерпуля». Он один из лучших завершителей атак, которых я когда-либо видел. Он забивает невозможные голы».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 8
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +2

      dimbay 3 часа назад

      Абуза?! или Обуза?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +22

      Валера Полевиков > dimbay 3 часа назад

      Абуза - жалоба с программистского языка. К Старриджу это тоже подходит) Но спасибо! Исправили.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2734

      momwig_ 3 часа назад

      Опять Валерик. И снова феерический бред. Мда, совсем стух сайт... :(

      1
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      ...
      Рейтинг: +21

      Andre_L > momwig_ 3 часа назад

      да уж давно из пальца высасывают///

      0
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      ...
      Рейтинг: +22

      Валера Полевиков > momwig_ 3 часа назад

      А можно, пожалуйста, привести конкретные примеры бреда из материала?

      3
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      Рейтинг: +2734

      momwig_ > Валера Полевиков 2 часа назад

      Валер, нельзя. Если бы была хоть какая-то надежда, но... ты своей писаниной выказываешь неуважение к тем, о ком пишешь (безотносительно их персон, можно было бы сказать и - к тому, о чем пишешь), тем, для кого (ну, какбэ™) пишешь и даже языку, на котором пишешь. Настолько систематически, что чуть реже ,чем постоянно. Какой смысл тыкать тебя носом в каждую какашку, мне за это не платят...

      2
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      Рейтинг: +29

      Илья Егоров > momwig_ 2 часа назад

      Получается, конкретных претензий нет? Расходимся

      0
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      Рейтинг: +126

      JackBruce 4 часа назад

      Нужно сказать спасибо, зла не держать, понять и простить.

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