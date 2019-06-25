«Челси» сильно меняется. Приход Лэмпарда это доказывает

Фрэнк – первый тренер, которого клуб берет на перспективу.

Главный кандидат на пост главного тренера «Челси» – Фрэнк Лэмпард. Его нынешний клуб «Дерби» уже разрешил ему вести переговоры, а авторитетный британский источник The Times написал, что Лэмпард согласился возглавить команду.

И клуб, и тренер рискуют. Лэмпард всего год отработал главным в «Дерби», а уже получает возможность тренировать один из лучших клубов мира. Но «Челси» приглашает Лэмпарда неспроста – у них прослеживается четкая концепция обретения традиций и возвращения легенд. Так клуб из бездушной машины по добыванию результатов хочет стать командой с традициями, красивыми историями и единством.

twit text — Mirror Football (@MirrorFootball) June 25, 2019

Начиная с 2003 года, когда пришел Роман Абрамович, в клубе ставили на сиюминутные результаты, а не долгосрочные проекты. Ни один тренер, кроме Моуриньо, не отработал в клубе больше двух лет. Как только специалист переставал давать результат – его увольняли. Но Лэмпарду Абрамович пообещал два года работы, вне зависимости от результатов. Кажется, ни один тренер за последние 15 лет не получал от владельца такого доверия.

Большинство коучей «Чели» за этот период не могли вписаться в систему клуба и часто воевали с людьми из руководства. Лэмпард как раз может стать первым тренером, который объединит клуб и склеит связь между руководством, персоналом и тренерским штабом. Большое уважение со стороны клуба и фанатов, а также человеческие качества помогут ему в этом.

«Челси» возвращает легенд

Вероятнее всего, вместе с Лэмпардом придет его помощник Джоди Моррис, с которым они работали в «Дерби». Моррис – воспитанник «Челси», который отыграл на взрослом уровне в составе лондонцев семь лет. Помимо него в штаб Лэмпарда может войти ещe и Михаэль Баллак – прямо сейчас немец получает тренерскую лицензию категории B в Уэльсе.

В клуб уже вернулся Петр Чех – он будет исполнять роль технического директора. До Чеха в структуру «Челси» пришли бывшие игроки: Джанфранко Дзола, Джо Коул, Карло Кудичини, Торе Андре Флу, Паулу Феррейра, Эдди Ньютон.

Также идет много разговоров о приходе Клода Макелеле и Дидье Дрогба. Они оба уже высказались, что Лэмпард – отличный вариант для «Челси». Макелеле даже приписывают вероятную должность – говорят, он будет следить и отвечать за игроков, которых «Челси» отдает в аренды. Правда, со следующего сезона их количество точно сократится – клуб получил трансферный бан на два окна.

Вероятно, трансферные ограничения тоже сыграли роль при выборе тренера. Немногие специалисты захотят работать в клубе, где целый год нельзя будет покупать футболистов. Для Лэмпарда – это вообще не проблема. Особенно учитывая, что у «Челси» куча молодых футболистов (Лофтус-Чик, Пулишич, Абрахам, Хадсон-Одои). В прошлом сезоне у них в арендах числилось 42 игрока – больше всех в мире.

Как играл его «Дерби»?

Развитие молодых футболистов было главной сильной стороной Лэмпарда в Чемпиошипе. Лучшему бомбардиру команды Харри Уилсону – было 22 года. Лучшему ассистенту Джейдену Боглу – 18, главному полузащитнику и лидеру Мэйсону Маунту – 20. Всех их раскрыл Фрэнки.

По результатам «Дерби» занял шестое место, вышел в финал плей-офф за выход в АПЛ, но проиграл «Астон Вилле». Но на деле шестое место команды – слишком высокое. По ходу сезона им аномально везло.

По ожидаемым голам (xG) «Дерби» был 13-м в Чемпиошипе. По разнице созданных и допущенных моментов – десятым. По качеству голевых моментов 23-м. Такие аномальные показатели сложно объяснить. Потому что кроме «Дерби» в последнем сезоне Чемпиошипа ни одна команда не показывала такую разницу между качеством игры (не очень высоким) и результатами (высокими).

Обычно это объясняется невероятной удачей команды, которая сопутствует ей по ходу всего сезона. И да, без удачи такие показатели набить практически невозможно. Но тут есть и другая причина: особенности стиля Фрэнка Лэмпарда.

Пожалуй, главная его черта – дальние удары, которые сам Фрэнк так любил по ходу игровой карьеры. Самое яркое олицетворение этого аспекта – голы Харри Уислона. Из 16 мячей он 7 забил из-за пределов штрафной. Больше в последнем сезоне издалека забивал только Месси.

«Дерби» был лишь 18-м клубом лиги по количеству касаний в чужой штрафной и ударов оттуда. То есть подавляющее большинство атакующих действий команды происходило вне штрафной соперника. Это отчасти объясняет низкое качество ударов и созданных моментов «Дерби».

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Оценивать тренера по первому сезону в качестве главного тренера – очень сложно. Но мы точно знаем: прямо сейчас Лэмпард не тянет уровень своих предшественников в «Челси». У Фрэнка пока просто нет должного тренерского бэкграунда и опыта.

Но и при этом Лэмпард – первый тренер за все годы в клубе, которого Абрамович зовет не ради результатов. Основная задача Фрэнки объединить вокруг себя людей в клубе, помочь ему в новом направлении развития и прокачать молодежь. С этим Лэмпард должен справиться.

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