Сейчас он хочет снова выиграть Лигу чемпионов.

Рафаэль Бенитес покидает «Ньюкасл» после трех лет в клубе. За это время Рафа вытащил команду из Чемпионшипа, наладил обстановку в раздевалке и без трансферов достойно выступал в АПЛ. В Милане и Мадриде над ним потешались, в Неаполе относились прохладно. В Лондоне – ненавидели. В «Ньюкасле» Бенитес нашел второй дом после «Ливерпуля» и стал по-настоящему своим.

twit text — Newcastle United FC (@NUFC) 24 июня 2019 г.

Бенитес пришел в «Ньюкасл» в марте 2016-го. На тот момент команда занимала 19 место. На последний матч сезона «Сент-Джеймс Парк» подготовил пару кричалок для тренера, умоляя его подписать новый контракт. Бенитеса это растрогало, и он остался. Хотя соглашение позволяло ему уйти по окончании того сезона.

«Любовь болельщиков оказала огромное влияние на мое решение остаться. Я хотел бы стать частью великого будущего «Ньюкасла» и убежден: в следующем сезоне мы вернемся из Чемпионшипа, закрепимся в Премьер-лиге и выиграем трофей», – позже гооворил Бенитес. Он подписал трехлетний контракт и сразу взялся за дело. Рафа устроил капитальный ремонт тренировочной базы, закончил войну клуба с журналистами. Плюс разгрузил бюджет команды и всегда говорил о единстве. Рафа организовывал турниры для детских команд, участвовал в благотворительных акциях, посещал местные больницы и отменял свой летний отпуск ради плана по перестройке клубной академии.

twit text — Newcastle United FC (@NUFC) 25 мая 2016 г.

Эффект работы Рафы был виден сразу. На сезон в Чемпионшипе «Ньюкасл» продал 33 тысячи абонементов (это больше, чем за год до этого в АПЛ). Проблема была лишь одна – из «Ньюкасла» уехали все лидеры. Вейналдума, Сиссоко, Таунсенда, Янмаата и Кабеля продали на 100 миллионов евро. Вместо них клуб насобирал неплохих игроков, способных на борьбу за выход в вышку.

Через сезон «Ньюкасл» праздновал успех. Клуб вернулся в АПЛ, набрав 95 очков и заняв первое место в таблице. Сам же Бенитес удивлял своими методами подготовки. К примеру, он лично изучал соперников по Чемпионшипу и стадионы, на которых приходилось играть его команде. Для этого он ездил по всем аренам в компании 23-летнего капитана Джамала Ласселлса, обучая его не только игровым, но и тренерским вещам. Ласселс говорил: «Бенитес – фантастический тренер. Он обращает внимание на каждую деталь. Он умеет прогнозировать все возможные ситуации. Поэтому он и стал топовым тренером».

Еще одна история, подтверждающая подход Рафы к работе. Перед сезоном в Чемпионшипе он попросил обеспечить его статистикой и данными абсолютно по всем игрокам турнира. «Я запросил информацию по всем игрокам Чемпионшипа. У меня были самые полные выкладки по лиге, но я отсматривал футболистов и спрашивал у людей: «Что тебе известно об этом игроке?». Человеческий момент очень важен. Ты следишь за игроком, у тебя складывается впечатление, и потом ты заглядываешь в статистику. Но дело не только в ней. Ты должен видеть игроков», – рассказывал Бенитес.

А еще Бенитес изучал тактику на тарелках. Об этой и других тренерских задумках мы писали здесь.

Бенитесу не давали денег, но он всегда справлялся без них

За последние годы коуч настолько адаптировался к условиям постоянных финансовых ограничений, что как бы не замечал это и просто тащил команду за счет своих методов и убеждений. Бенитес много ругался с начальством из-за недостатка денежных вливаний: те обещали ему помощь, но не держали обещаний. В итоге Бенитес просил игроков, которые лучше всего подходили под его игру.

Прошлым летом «Ньюкасл» потратил на Фабиана Шера всего 4 миллиона евро. В шорт-листе Рафы на позицию центрального защитника были Кэхилл, Упамечано. Но денег коуч не получил, а после покупки Шера сказал: «Фабиан – идеальный защитник. У него есть техника, он просто великолепен в игре головой – эти два качества редко умещаются в игроке его позиции».

В прошлом сезоне «Ньюкасл» выдал худший старт за 120 лет: три очка после десяти туров, команда победила в АПЛ в первый раз только в начале ноября. Но Бенитес не паниковал, обещал на пресс-конференциях, что команда еще наберет ход, и сдержал свои слова. «Ньюкасл» разогнался, выдавал неплохие отрезки и закончил сезон выше тех, кто за весь год потратил чуть ли не в разы больше.

Небольшое сравнение:

• «Ньюкасл»: за сезон-2018/19 потратил около 60 миллионов евро, занял 13 место.

• «Борнмут»: купил игроков в прошлом сезоне на 89 миллионов евро, занял 14 место.

• «Фулхэм» отвалил 116 миллионов чистого кэша и вылетел из АПЛ.

У Бенитеса были напряженные отношения с владельцем – тот совсем не заботится о команде

Майкл Эшли приобрел «Ньюкасл» в 2008 году, но все это время делает вид, что клуб его как бы не интересует. Он всеми силами дает понять, что не собирается вкладывать деньги, постоянно ищет покупателей, при этом срывает потенциальные сделки. История из того же 2008-го: Эшли сразу же после покупки хотел выгодно перепродать «Ньюкасл», договаривался с шейхами, но сорвал сделку своим вызывающим поведением. В итоге они переключились на «Сити», а «Ньюкасл» до сих пор бьется в голодном припадке.

На неправильное отношение Эшли к клубу намекал сам Бенитес: «Мы там же, где и были раньше. Когда я пришел в клуб, я видел потенциал бороться за 7-10 места – возможно, выше. Но если посмотреть на трансферы и зарплатные ведомости, то мы не конкурентоспособны на фоне команд из первой десятки». И коуч прав: «Ньюкасл» обновил трансферный рекорд, который держался с 2005-го (ни один клуб АПЛ не терпел так долго) только это зимой. Они купили Мигеля Альмирона за 21 миллион фунтов, до этого самой дорогой покупкой был Майкл Оуэн (17 миллионов). Сам же Эшли отказывается говорить в интервью на тему управления командой, но намекает: не нужно вкладывать деньги в уходящий актив.

При этом, по данным Deloitte (лидер в мире финансового аудита), «Ньюкасл» в 2018-м по доходам был девятнадцатым в мире – выше «Наполи», «Аякса» и «Бенфики», которые регулярно выступают в еврокубках. Болельщиков, которые в последнее время протестуют против Эшли, понять можно.

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У Бенитеса было много разногласий с руководителями в офисах, но он никогда не обвинял их открыто через прессу. Напротив, Рафа постоянно говорил о глобальных мечтах: «Я хочу бороться за трофеи. Лучший трофей – Лига чемпионов, так что я надеюсь, что в ближайшие 11 лет у меня снова будет возможность выиграть Лигу чемпионов».

В «Ньюкасле» он раскрылся и превратился в чудаковатого гика, работающего до изнеможения и выполняющего задачи любыми способами. В другом клубе, в котором владельцы работают и помогают тренеру, шансов на успех у него будет достаточно больше.

В АПЛ идут каникулы, но там все равно жарко:

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