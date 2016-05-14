Погба вечно скандалит при уходе из клубов. Он обижался на Фергюсона, втайне от «Юве» вел переговоры

Теперь обещает устроить забастовку, если «Юнайтед» не отпустит его.

Две главные трансферные драмы на ближайшее лето: Гризманн и «Барселона», Погба и трансфер из «Манчестер Юнайтед». Вторая уже надоела больше, чем первая. На протяжение двух месяцев британские СМИ настойчиво мусолят слухи об уходе Погба из «Манчестера», плюс сам футболист подогревает обстановку фразой вроде: «Может быть, самое время получить новый вызов в другом месте».

Погба измотал не только себя и болельщиков, но и сам «Манчестер Юнайтед». Хотя это не первый случай, когда он сложно уходит из команды – все его трансферы сопровождали какие-то скандалы и недопонимания.

В 2012-м он уехал в «Юве», потому что Фергюсон не гарантировал ему место в старте

Погба перебрался в «Юнайтед» в 2009 году и за 3 года мощно спрогрессировал. Он два сезона числился в молодежных командах «МЮ», а в 2011-м Фергюсон приказал помощникам усерднее заниматься с мальцом, помогать Погба подтягиваться до основы и докладывать об успехах пацана.

Результат сезона-2011/12: «Юнайтед» завершил его на втором месте («Сити» вырвал золото только в последнем туре), а Погба провел на поле всего три матча – 67 минут. Фергюсона устраивала игра юнца, он говорил, что полузащитника ждет яркая карьера. Но сам Погба не хотел ждать: он много раз намекал помощникам САФа, что должен играть чаще. Но жертвовать Майклом Кэрриком, Полом Скоулзом или Райаном Гиггзом ради перспективного парня было бы полнейшим безумием.

Еще с Фергюсоном много общался отец Погба, но ни к чему особенному эти диалоги не привели. В мае 2012-го сэр Алекс объявил о том, что игрок покинул команду из-за истекшего контракта – новый он подписывать не стал. Через шесть лет Погба объяснил ситуацию: он просто не хотел ждать подачек Фергюсона. А его мама сказала: «Фергюсон не ставил Поля в состав и относился к нему не лучшим образом. Поль даже плакал прямо в кабинете Фергюсона из-за того, как с ним обращались».

text text text Публикация от text (@paulpogba) 14 Май 2016 в 12:50 PDT

Ради возвращения в «МЮ» он втайне ездил на переговоры и проходил медобследования, не уведомляя «Юве»

Сезон-2015/16 стал образцовым для Погба. Он выиграл чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок, забил 8 голов в Серии А (третий результат в команде) и отдал 12 голевых передач (лучший результат в лиге, но столько же было и у Миралема Пьянича). То, что Погба уедет из Италии, было понятно еще до старта Евро. Но игрок растянул нервотрепку на два месяца, а его агент Мино Райола еще больше обострял ситуацию.

Главные события той трансферной саги:

7 мая 2016-го: Погба решил остаться в «Манчестер Юнайтед».

30 мая: Аллегри сообщил, что Погба сыграет за «Юве» в сезоне-2016/17.

18 июня: Массимилиано Аллегри подтвердил, что к Погба есть интерес со стороны «МЮ».

20 июня: Мино Райола: «Поль преклоняется перед «Реалом» и Зиданом. Однажды он хотел поиграть в Мадриде под руководством этого тренера».

22 июня: Владелец «Ювентуса» Джон Элканн сказал: «Погба никуда не уйдет».

30 июня: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры по переходу Погба.

1 июля: Папа Погба: «Поль хочет играть в более сильном чемпионате. Он сам решит, за какую команду будет выступать. Возможный переход в «Реал» выглядит интересным вариантом».

7 июля: «МЮ» сделал официальный оффер «Ювентусу» по трансферу Погба.

8 июля: Погба сообщил окружению о намерении вернуться в «Юнайтед».

22 июля: Мино Райола вылетел в Майами на переговоры с «Манчестер Юнайтед», хотя клубы не достигли принципиального соглашения о трансфере. Через день в США приехал сам Погба.

26 июля: Руководство «Ювентуса» уговаривает Погба остаться. Полузащитник отказал и отменил встречу со спортивным директором «Юве» и Аллегри.

27 июля: Погба не приехал на дополнительный медосмотр «Ювентуса» перед стартом сезона.

28 июля: Райола сказал, что проект «Ювентуса» не сильно заинтересовал Погба – мыслями он сосредоточен на трансфере.

7 августа: Погба тайно прилетел в Манчестер для завершения переговоров с «Юнайтед». Через день англичане объявили о трансфере полузащитника.

История с возвращением Погба в «МЮ» утомила всех. Моуринью первое время практически отказывался комментировать трансфер. За несколько дней до перехода Аллегри перестал говорить о Погба. Мино Райола дико бесился с постоянных слухов журналистов, но, кажется, 20 миллионов полученных комиссионных точно успокоили его.

Бывшие партнеры Погба по «Ювентусу» разозлились на него. По данным TuttoSport, перед отъездом на Евро-2016 Поль пообещал им, что останется в «Юве». В реальности же: растянул свой отъезд на два месяца и полностью вымотал всем нервы.

Погба провел отвратительный сезон, но все равно качает права

Вчера Поль Погба дал на мероприятии в Японии интервью, в котором жирно намекнул на трансфер. «Как вы сказали, действительно ходит много разговоров и мнений. В Манчестере я провел три хороших сезона. Да, были и хорошие, и плохие моменты, как у всех. Как и везде. Минувший сезон был лучшим для меня. Может быть, самое время получить новый вызов в другом месте. Я думаю об этом: принять новый вызов где-то еще», – говорил Погба.

Погба провел отстойный сезон, но Сульшер все равно намерен оставить его. Коуч «МЮ» даже хочет вернуть ему капитанскую повязку и считает его ключевым игроком. Но это не особо возбуждает игрока.

Суть в том, что Погба, похоже, уже решил все для себя. На данный момент у него есть два варианта. Первый – «Реал», который еще не потратил весь кэш, выделенный на трансферы, и желающий подписать футболиста до 1 июля. Второй – «Юве», и туринцы уже связались с руководством «МЮ» по этому вопросу.

Пока есть все предпосылки того, что Погба уедет из АПЛ этим летом. ABC сообщает, что он готов устроить забастовку, если «Юнайтед» не отпустит его. Если же это правда, то скоро к теме подключится Райола и устроит очередной трансферный сериал для своего клиента.

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