«Манчестер Юнайтед» воспитал идеального сменщика Матичу

Скотт Мактоминей станет будущим «МЮ».

Сложно выделить плюсы из работы Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед». Кубок Лиги? Суперкубок Англии? Лига Европы? Даже эти трофеи стираются в железную крошку, соприкасаясь с новостями о бесконечных конфликтах с некоторыми игроками и неудачными результатами в АПЛ.

Поэтому, наверное, главным тренерским достижением Моура в «МЮ» была именно работа с некоторыми молодыми футболистами. Вообще, всего при нем в основе дебютировали тринадцать юниоров, и один из них уже успел понравиться болельщикам.

Речь о Скотте Мактоминее. Кстати, его прогресс нравится не только фанатам, но и всему тренерскому штабу. К примеру, Майкл Кэррик год назад отзывался о нем так: «У Скотта есть все для того, чтобы провести действительно хорошую карьеру. Он готов учиться и слушать. Конечно, я здесь, чтобы помочь ему, и я постараюсь делать это столько, сколько смогу. Знаю, что однажды он займет мое место, и это не то, чего я бы боялся, потому что очень важно не закрывать глаза на будущее, и Скотт определенно станет им. Это моя обязанность — сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ему».

Как играет Мактоминей

Мактоминей – выпускник академии «Манчестер Юнайтед». Изначально его рассматривали в качестве центрального и даже атакующего полузащитника (из-за проблем с ростом, но об этом чуть позже). Но со временем, когда Мактоминей вымахал почти на два метра, тренеры юношеских команд сместили его чуть ниже, в опорную зону. Два года назад, выступая в молодежном первенстве, Мактоминей даже провел три матча подряд в защите. Но потом он признался: «Мне не очень нравится сидеть в обороне и не помогать товарищам в атаке. По-моему, это скучно. Хочу играть чуть выше».

Тренеры услышали его просьбы. Все время до момента дебюта за долгожданную команду Мактоминей играл на позиции опорника. Моуринью же использовал его в качестве помощника Матичу. Моиз Калинда в своем репорте на ESD Analysis выдал точнейшее сравнение Мактоминея с Матичем: «Конечно, Скотт играет несколько в тени серба, уступая ему в мастерстве и опыте. Но задача Мактоминея не затмить Матича, а дополнить его. Благодаря этой паре опорников у «Юнайтед» очень сбалансированная и труднопроходимая зона».

Вообще, о скиллах Мактоминея идеально говорит матч с «Ливерпулем». Он выиграл четыре из четырех верховых единоборств, совершил 4 перехвата, а точность его передач составила 84% (он четвертый в команде по этому показателю). Мактоминей – универсал, ориентированный не только на разрушение, но и на создание атак для своей команды. В среднем на своей половине поля, обороняясь, он проводит около 59,4% своего игрового времени. Все остальное время полузащитник тусуется на чужой части, организовывая выпады на ворота соперника.

Об игре молодого полузащитника много раз и хорошо отзывался Моуринью. К примеру, так он прокомментировал действия Мактоминея после победы над «Брайтоном» в прошлом сезоне: «Мактоминей много ошибался: терял позицию, отдавал неточные передачи. Но у него хватило характера исправляться – не все игроки из состава «Юнайтед» на это способны».

Или так Моур оценил перфоманс Скотта по итогам прошлого сезона: «Думаю, каждый молодой игрок, попадая в клуб, мечтает играть за первую команду. Когда мечта исполняется, он мечтает об участии в больших матчах, в Лиге чемпионов и о дебюте в сборной. Этот парень, начав сезон с академии, за каких-то полгода получил все, что хотел. Вот почему игроком года в «МЮ», на мой взгляд, должен стать Мактоминей».

Что еще нужно знать о Мактоминее

• В детстве у Скотта были проблемы с ростом. В 14 лет он был чуть ли не на голову ниже своих сверстников. Из-за этого тренеры детских команд «МЮ» не хотели ставить его в опорную зону – была большая вероятность, что он проиграет воздушные единоборства. Но к 18 годам Мактоминей вымахал до 190 сантиметров, и тренеры решили передвинуть его поближе к своим воротам.

• У Мактоминея двойное гражданство. Он родился в Ланкастере (город из английского графства Ланкашир). Но все родственники Скотта со стороны папы – шотландцы. Из-за этого ему даже пришлось выбирать сборную: в разное время по этой теме ему советовали Моуринью, Каррик, сэр Алекс и другие тренеры из штаба «МЮ». Сам Мактоминей комментировал эту проблему так: «Когда я в Англии, я чувствую себя англичанином. Когда я приезжаю в гости к дедушке в Шотландию, я чувствую себя шотландцем». В итоге Мактоминей определился: он будет играть за сборную Шотландии.

• Несмотря на то, что Мактоминей дебютировал в «Юнайтед» при Моуре, тренером, перевернувшим его карьеру, он считает именно Сульшера. При нем, кстати, КПД полузащитника (процент прерванных атак за матч) вырос с 63% до 72,1% – это больше, чем у Хендерсона (61,5%), Алли (70,96%) и немного ниже КПД одного из самых надежных полузащитников АПЛ Фернандиньо (74,5%).

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