Нани считали новым Роналду. Давление толпы сломало карьеру

Сейчас уехал в МЛС. А мог в Россию.

В 2007-м сэр Алекс после того, как окончательно раскрыл феномен Криштиану, начал осваивать португальский рынок. К маю, когда «МЮ» впервые за три года стал чемпионом, Фергюсон дважды съездил в Португалию и просмотрел двух перспективных игроков. Первый – Нани, молодой фланговый полузащитник, который в свои 21 уже считался «вторым Роналду». Второй – Андерсон, центрхав из «Порту», который в сезоне-2006/07 стал лучшим футболистом чемпионата по числу отборов (примерно 5,1 за матч).

За обоих игроков летом 2007-го «МЮ» отдал около 30 миллионов. Сэр Алекс же говорил: «Эти футболисты мне сразу же очень понравились. Я попросил руководство побыстрее организовать их трансферы. И вот, Нани и Андерсон стали футболистами «Юнайтед». Думаю, им удастся записать свои имена в историю нашего клуба».

Как же он ошибался.

Андерсон в первое время действовал очень неплохо. Но потом сражался не на поле, а с лишним весом, бодался не с соперниками, а с партнерами на тренировках, и убеждался в своей крутости, тусуясь в баре с кучей красоток вокруг. В итоге Андерсон проиграл конкуренцию, вылетел из состава и отправился в странствие по миру.

Ситуация с Нани оказалась сложнее, хотя конец был примерно тот же.

Что с ним случилось в «МЮ»

В 2016-м, когда Нани уже устроил мини-турне для своей карьеры (Англия-Португалия-Турция-Испания) и уехал в «Валенсию», в The Guardian вышло его интервью с громким заголовком: «Контракт с «Юнайтед» мог стать мечтой, но он превратился в кошмар». В нем Нани подводит итоги своему выступлению за английский топ. Вот небольшие выводы:

• Нани искренне благодарен Фергюсону: называет его «вторым отцом», говорит, что без него не построил бы классную карьеру в АПЛ. Нани считает, что, если бы сэр Алекс остался в «Юнайтед», шансов стать важным футболистом в истории клуба у него было бы больше.

• Он не понимает Мойеса: тот предложил ему контракт на пять лет, а потом держал на лавке.

• Он считает, что ван Гал неуважительно отнесся к нему. В 2015 году (на тот момент Нани числился в системе клуба восемь лет) у него состоялся не самый приятный разговор с тренером, в ходе которого Нани понял: голландец не считает его даже потенциальным сменщиком.

Дейв Хитнер, журналист The Guardian, поговоривший с Нани, сделал важное предположение. По его мнению, Нани, возможно, сломался под тяжестью планки, которую ему поставили пресса и болельщики. В 2009-м, когда Роналду уезжал в «Реал», все ждал от Нани примерно таких же перфомансов, которые демонстрировал КриРо. Не получилось.

Нани во всем винил кого-то, но дело было в нем самом. Португалец не реализовывал досадные моменты, психовал и ссорился с одноклубниками (потасовка с Эшли Янгом на тренировке в 2011-м – яркий пример). После ухода Роналду Нани провел лишь два сезон на неплохом уровне. В сезоне-2010/11 в 33 матчах он забил 9 голов, в 2011/12 он отыграл 29 матчей и 8 раз поразил ворота соперников. Но даже этого не хватило, чтобы возбудить жестких английских журналистов – общая статистика все равно была отстойная.

За пять лет после уходу Роналду он сыграл в Премьер-лиге 107 матчей и забил всего 22 гола. Статистические факты показывают резкий регресс Нани. Если сравнивать его первый сезон без КриРо и последний в «МЮ», то точность ударов упала с 73,5% до 47,1, процент владения мячом от общего (командного) владения – с 5% до 2,9, точность обводок снизилась с 56% до 26,1.

В 2009-м году Фергюсон сказал: «У Нани есть все шансы стать легендой «Манчестер Юнайтед». Уверен, он справится со всеми трудностями на пути к этому». Похоже, ему просто не хватило самостоятельности. Нани стал заложником образа, который помешал выйти ему на фантастический уровень.

Что было дальше

«Спортинг» (аренда), «Фенербахче», «Валенсия», «Лацио» (аренда), снова «Спортинг» – за пять лет после того, как перестал стабильно играть за «МЮ» он ни разу не задерживался в новой команде больше, чем на один сезон. При этом за эти три года он лишь однажды забивал меньше пяти мячей за сезон – в «Лацио». Вообще, время в Риме было самым суматошным.

Из 18 матчей Нани лишь дважды вышел в основе. Он не впечатлял (в каждом матче у него были 0,9 попыток забить – худший показатель среди тех игроков «Лацио» в сезоне-2017/18, которые провели в Серии А более 15 матчей) и запоминался какими-то отрицательными моментами. Например, после матча с «Кальяри», который закончился ничьей (2:2), а сам Нани не реализовал голевой момент в самом конце встречи, он прямо в самолете подрался с болельщиками. Фанаты предъявляли ему за плохую игру, а Нани не стерпел и начал потасовку. Их разнимали семь человек, включая экипаж самолета.

В остальных случаях Нани улыбался. Он провел классный сезон в «Фенербахче», выиграл с Португалией Евро-2016, показывал временами неплохой футбол, но так и не вышел на уровень, который предсказывал ему сэр Алекс.

Он мог оказаться в России

Летом 2017-го, когда Семин только начал выстраивать чемпионский «Локомотив», он хотел пригласить Нани в команду. С «Валенсией» «Локо» утряс все детали сделки – аренда на год без права на выкуп. Но этот трансфер заблокировал совет директоров «Локомотива» – на это очень обиделся Семин, который потом сорвал сделку по Караваеву.

«Валенсия» хотела 40% от суммы будущего трансфера «Нани»

Перед тем, как отпустить Нани в «Спортинг», «Валенсия» подстраховалась и вписала в соглашение по сделке интересный пункт. По его условию, испанцы получат 40% от суммы будущего трансфера полузащитника. Но в итоге «Валенсия» не получила ни цента.

«Орландо» подписал Нани свободным агентом – он расторг контракт со «Спортингом» по обоюдному согласию – и выдала своей новой звезде контракт до конца 2021 года. «С одной стороны, я покидаю дом, «Спортинг» навсегда останется тем местом, где все начиналось для меня. С другой стороны, начинается новая глава в моей жизни. И это воодушевляет», – сказал Нани, комментируя переход в «Орландо».

Трудно поверить, что для игрока, которого называли сменщиком Криштиану, все заканчивается вот так.

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