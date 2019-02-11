Скоулз – главный тренер «Олдхэма». Он болеет за него с детства, и там играет его племянник

Ждал этой работы два года.

Полу Скоулзу недавно исполнилось 44. Сульшер старше всего на полтора года, но уже работает в «Юнайтед» и входит в историю по рекордам. Братья Невиллы и Райан Гиггз, вместе с которыми Скоулза относят к знаменитому классу 92, уже пробовали тренировать. Пол пока запоминается только критическими словами о проблемах «МЮ»: он прошелся по Эррере, Лукаку и Санчесу, а потом по-своему объяснил уход Моуринью. Например, отметил, что Жозе заранее готовился к увольнению.

Перед началом сезона Скоулз уничтожил перспективы Погба в роли лидера «Манчестера», на что пришлось отвечать даже Райоле. «Некоторые люди говорят, потому что боятся быть забытыми. Скоулз не распознал бы лидера, даже если бы перед ним стоял сэр Уинстон Черчилль. Полу нужно стать спортивным директором «МЮ» и продать Погба. Если он захочет, то будут бессонные ночи», – бушевал Мино.

О его назначении в «Олдхэм» говорили еще с середины января. Пока все рвутся в топ-клубы, Скоулз идет по сложному пути, но именно о такой работе давно мечтал.

Скоулз и «Олдхэм» давно связаны новостями. В октябре 2017-го Пол едва не получил здесь тренерское место, но ему все-таки отказали. Сам Скоулз с детства болеет за «Олдхэм» и мечтал здесь работать, хотя сейчас точно не самое лучшее время для назначения.

Кратко объясняем:

• «Олдхэм» идет только на 14 месте в английской Лиге 2. Мы уже называли ее самой интересной лигой мира с безумными результатами и трансферными интригами. Задача «Олдхэма» – выбраться в следующий дивизион, но даже от переходного плей-офф клуб отстает уже на пять очков. Недавно здесь уволили местную легенду Фрэнки Банна, когда в чемпионате «Олдхэм» проиграл «Карлайлу» со счетом 0:6. Без постоянного главного тренера «Олдхэм» неожиданно выбил «Фулхэм» (2:1) из Кубка Англии. Перспектива у этой команды точно хорошая.

• В 2017-м у «Олдхэма» все было намного хуже. Клуб не платил игрокам зарплату и шел в зоне вылета из первой лиги. На место временного менеджера поставили Ричи Уэлленса. С ним «Олдхэм» провел пять матчей без поражений, за что Уэлленса наградили двухлетним контрактом. Оказалось, что зря. По итогам сезона «Олдхэм» все равно вылетел, а Уэлленса уволили. Во время того сложного периода «Олдхэм» вел переговоры с Зеедорфом и Скоулзом. Встреча с Полом прошла успешно, но контракт так и не подписали. «Я хотел здесь работать», – потом ответил Скоулз.

• В апреле 2017-го Скоулз дал большое интервью изданию FourFourTwo, где его спросили о любви к «Олдхэму». В матче «МЮ» и «Олдхэма» я бы поддержал «Юнайтед». Мне очень нравится быть фанатом «Олдхэма» и я ощущаю себя одним из них, но еще ребенком я поддерживал «МЮ». Мой папа, вероятно, не мог позволить себе отвезти меня на «Олд Траффорд». Он был фанатом «Олдхэма», а добраться на матч можно было всего за 10 минут. Поэтому было легче наблюдать за ними», – рассказал Скоулз. Именно из-за этого в полуфинале Кубка Англии 1990 года Пол поддерживал «Олдхэм» на трибунах местного стадиона.

twit text — SUCBOIS (@SU_Cilegon) 27 февраля 2015 г.

• Теперь «Олдхэм» слаб. Для второй лиги у команды приличный состав, но некоторые игроки выделяются не на поле. Хосе Бакстер в 2015-м провалил тест на наркотики и попал на дисквалификацию. Карьеру пришлось возрождать через молодежку «Эвертона», а теперь Бакстер вернулся в «Олдхэм». Пять лет назад он уже играл в этой команде и забил 15 голов за 43 матча.

Принадлежит «Олдхэму» и нападающий Джонатан Бентеке. 23-летний бельгиец – младший брат Кристиана Бентеке из «Кристал Пэлас». Интересно, что с сентября 2016-го у Джонатана насчитывается только пять матчей на профессиональном уровне. За «Олдхэм» он пока выходил всего раз и никак себя не проявил.

Больше остальных сейчас интересен Райан Скоулз-Берд. 19-летний парень играет за академию «Олдхэма» и связан контрактом до 30 июня 2019 года. Так совпало, что это племянник Пола Скоулза. По игре он пока не дотягивает даже до уровня основной команды, а до Пола не дорастет никогда.

В «Олдхэме» Пола Скоулза уже хорошо знают. Еще до тех переговоров о назначении во взрослую команду он проходил практику работы в местной академии. Потом Скоулз окончательно освоился в роли эксперта на английском телевидении и напоминал о себе громкими цитатами. Пол по-прежнему является совладельцем команды «Солфорд Сити» из пятого английского дивизиона, но теперь все-таки попробует что-то новое. У его бывших партнеров по «Юнайтед» первый тренерский опыт не всегда получался успешным.

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