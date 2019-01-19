Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сульшер – первый тренер в истории «МЮ», который выиграл шесть стартовых матчей в лиге

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в матче 23-го тура АПЛ (2:1). Это шестой матч в чемпионате, в котором «МЮ» руководит Уле-Гуннар Сульшер. Он стал первым тренером, который добился такого результата:

    • «Кардифф» (5:1)
    • «Хаддерсфилд» (3:1)
    • «Борнмут» (4:1)
    • «Ньюкасл» (2:0)
    • «Тоттенхэм» (1:0)
    • «Брайтон» (2:1).

    Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. Он возглавил команду во второй половине декабря, после отставки Жозе Моуринью.

    Всего команда выиграла семь матчей под руководством Сульшера. Ранее он стал первым тренером в истории «МЮ», который выиграл шесть стартовых матчей (с учетом Кубка Англии).

    «МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Squawka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2019 20:03
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 12:52

      Пока идет все отлично и нет даже повода заменить Сульшера.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 20 января 2019, 00:06

      Давай 10 побед подряд!Мы верим в тя Уле!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Spaunn7 19 января 2019, 22:34

      На самом та деле не в Сульшере дело. Команда до него была . И кстати многие игроки при Мауриньо были куплены . Просто сейчас там свобода действий для многих игроков . Так Им играется лучше . Моуриньо с такой командой мог бы далеко пойти , но выбрал путь одинокого воина . Как говориться : Один в поле не воин ! Ну а Сульшеру , удачи и больших побед с МЮ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto > Spaunn7 20 января 2019, 05:35

      Руни примерно так и сказал про Маура...он не дает пространства талантливым игрокам( и даже уже состоявшимся) все контролит из за чого у него и рамсы...что с Погба что с Касильясом, Рамосом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 19 января 2019, 21:20

      Рекорды великих начинают падать. Фергюсон аплодирует стоя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 19 января 2019, 21:18

      Пусть не радуется, сольют при случае, как Моу

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > тщмек 19 19 января 2019, 21:22

      Песимист

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 19 января 2019, 21:14

      Это топ-рекорд, хотя и достигнут в матчах не с самыми сложными соперниками.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 19 января 2019, 21:07

      Эх рано радуетесь Когда все топы выиграют АПЛ и как можно дальше пойдет Л Ч тогда радуйтесь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 19 января 2019, 21:02

      спасибо Уле! ты был новогодним чудом для МЮ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      showbzl 19 января 2019, 20:25

      Заработок на ставках - maks-bet.ru

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 января 2019, 20:21

      здорово с арсеналом сравнялись Челси не подалеку наверно самый лучший вариант чтобы Челси сегодня невыйграл

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11