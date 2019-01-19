«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в матче 23-го тура АПЛ (2:1). Это шестой матч в чемпионате, в котором «МЮ» руководит Уле-Гуннар Сульшер. Он стал первым тренером, который добился такого результата:

«Кардифф» (5:1)

«Хаддерсфилд» (3:1)

«Борнмут» (4:1)

«Ньюкасл» (2:0)

«Тоттенхэм» (1:0)

«Брайтон» (2:1).

Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. Он возглавил команду во второй половине декабря, после отставки Жозе Моуринью.

Всего команда выиграла семь матчей под руководством Сульшера. Ранее он стал первым тренером в истории «МЮ», который выиграл шесть стартовых матчей (с учетом Кубка Англии).

«МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице.