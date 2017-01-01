«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура АПЛ (1:0). Это шестая победа «МЮ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Он стал первым тренером в истории клуба, который выиграл стартовые шесть игр:

«Кардифф» (5:1) «Борнмут» (4:1) «Ньюкасл» (2:0) «Рединг» (2:0) «Тоттенхэм» (1:0)

Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. Он возглавил команду во второй половине декабря, после отставки Жозе Моуринью.

Сейчас «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 41 очком. Столько же очков у «Арсенала», он идет строчкой выше.

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