Сульшер пишет историю. А игроки хотят биться за честь клуба играя в футбол. А не как при моуре- сидеть в окопах и отстреливаться по случаю.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура АПЛ (1:0). Это шестая победа «МЮ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Он стал первым тренером в истории клуба, который выиграл стартовые шесть игр:
- «Кардифф» (5:1)
- «Борнмут» (4:1)
- «Ньюкасл» (2:0)
- «Рединг» (2:0)
- «Тоттенхэм» (1:0)
Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. Он возглавил команду во второй половине декабря, после отставки Жозе Моуринью.
Сейчас «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 41 очком. Столько же очков у «Арсенала», он идет строчкой выше.
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