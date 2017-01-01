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    Сульшер – первый тренер в истории «МЮ», который выиграл шесть стартовых матчей

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура АПЛ (1:0). Это шестая победа «МЮ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Он стал первым тренером в истории клуба, который выиграл стартовые шесть игр:

    1. «Кардифф» (5:1)
    2. «Борнмут» (4:1)
    3. «Ньюкасл» (2:0)
    4. «Рединг» (2:0)
    5. «Тоттенхэм» (1:0)

    Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. Он возглавил команду во второй половине декабря, после отставки Жозе Моуринью.

    Сейчас «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 41 очком. Столько же очков у «Арсенала», он идет строчкой выше.

    Надежда-2019. Над Сульшером смеялись, но он заткнул всех

    Источник: Sky Sports Statto

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии6
    ...
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      Рейтинг: +19

      Capitan Black 27 56 минут назад

      Сульшер пишет историю. А игроки хотят биться за честь клуба играя в футбол. А не как при моуре- сидеть в окопах и отстреливаться по случаю.

      0
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      Рейтинг: +1869

      Yev 1 час назад

      То что за тренера бьются это конечно хорошо, но почему те же игроки ещё месяц назад также не бились за честь КЛУБА?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3424

      portero 1 час назад

      с календарем ему очень подфартило. либо кто то это просчитал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45546

      Рубик Докоян 1 час назад

      Сульшеру новых рекордов с командой и шикарного контракта с "МЮ".

      3
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    • ...
      Рейтинг: +146

      regbiN 1 час назад

      За тренера бьются

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18

      jengais 1 час назад

      ждем седьмую

      2
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