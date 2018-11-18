Кажется, мы нашли самый интересный чемпионат

Здесь снова удивили англичане.

Мы часто пишем о низших лигах Англии, где творятся странные вещи. Иногда там повторяют ход финальных матчей Лиги чемпионов, а полевые игроки могут легко затащить игру в воротах. В английской Лиге 2 прошло уже 18 туров, а турнирная таблица прямо сейчас – самое интересное явление во всем английском футболе. Просто посмотрите:

Здесь сразу обратим внимание на несколько вещей.

• Третье место занимает команда «Ньюпорт Каунти». Забавно, что при этом у нее минусовая разница забитых и пропущенных мячей (-2). Все из-за матча, который прошел 15 сентября. «Ньюпорт» принимал «Йовил» и влетел на домашнем стадионе со счетом 0:6. Всего у «Ньюпорта» четыре проигранных встречи, где команда пропустила 16 из 29-ти мячей.

• «Йовил – еще одна интересная команда. Во-первых, к 18-му туру у нее всего 16 сыгранных матчей. Но не это главная причина того, что команда с плюсовой разницей (+5) находится на 17-м месте. Баланс голов «Йовил» получил из-за той победы над «Ньюпортом», но сразу после нее выдал ужасную серию матчей. В следующий раз три очка «Йовил» получил почти через полтора месяца.

• Лидирует в чемпионате известный клуб «Милтон Кинс Донс», который еще недавно играл в Чемпионшипе. Главный игрок команды – 29-летний нападающий Киран Агард. Парень воспитывался в молодежках «Арсенала» и «Эвертона», а потом катался по командам низших лиг. С 2016 года он опускается и поднимается по дивизионам вместе с «МКД».

• Лучший бомбардир чемпионата – полузащитник Джеймс Норвуд из «Транмер Роверс» (13 голов). Ему 28 лет, а уже седьмой сезон подряд Норвуд забивает не менее десяти голов. Не очень понятно, почему такого игрока до сих пор держат в клубе невысокого уровня. В профессиональной карьере он долго представлял «Форест Грин», а в «Транмер» играет четвертый год.

• Тот самый «Форест Грин» – еще одна сенсация чемпионата. Это сейчас вы найдете клуб на скромном десятом месте. В первых 12-ти турах чемпионата «Форест Грин» не проиграл ни разу. Интересно, что 16 игр за нее уже отыграл 21-летний испанец Роберт Санчез. Этот вратарь долго сидел в молодежке «Брайтона», а потом перешел в «Форест Грин». Интересно, что у него уже три желтых карточки в этом сезоне.

Еще здесь проходят разные акции. Например, 94-летний болельщик «Ноттс Каунти» забил пенальти в перерыве матча с «Крю». Поступок клуба сказался на карме и принес счастье – хозяева выиграли встречу со счетом 2:1.

twit text — Notts County FC (@Official_NCFC) 1 октября 2018 г.

Кстати, «Ноттс Каунти» – старейший клуб в мире. Команда основана в 1862 году, но известна и клубными личностями. Здесь тренировал бывший игрок «Ливерпуля» 40-летний Харри Кьюэлл. 13 ноября Кьюэлла уволили за плохие результаты.

twit text — Notts County FC (@Official_NCFC) 13 ноября 2018 г.

В новости попал 39-летний левый полузащитник Кевин Эллисон из команды «Моркамб». В новой части игрового симулятора FIFA ему поставили скорость 35, что маловато для флангового игрока. Кевин красиво прокомментировал ситуацию: «Это попало в тренды последних 24 часов. Мой адвокат считает, что это #ВозрастнаяДискриминация. Скорость 35. Какого черта! Держу вас в курсе!»

twit text —KEV11ELLY@KEVIN11ELLISON) 3 ноября 2018 г.

В конце октября «Моркамб» подписал контракт с бельгийцем Флораном Кювелье. Летом у него истек контракт с «Уоллсолом», а потом Кювелье работал доставщиком пиццы. Сам футболист объяснил это тем, что нужно погашать ипотеку и зарабатывать хоть какие-то деньги для семьи. Ему 26 лет, а карьеру еще можно спасти.

twit text — BBC Sport (@BBCSport) 1 ноября 2018 г.

И как после этого за ними не следить?