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    Отыграться с 0:3 за шесть минут. Самый безумный матч выходных


    3
    Голосов: 9
    04.11.2018 11:31
    Повторили драму самого крутого финала ЛЧ.

    Весна-2005. «Играющий «Милан» против сражающегося «Ливерпуля», – как объяснял нам Владимир Маслаченко. Это был самый сумасшедший финал Лиги чемпионов в истории: «Милан» вел 3:0 после первого тайма, «Ливерпуль» сделал 3:3 всего за каких-то шесть минут после перерыва. За следующий час голов больше не было, а серию пенальти англичане выполнили лучше.

    Вчера в английской Лиге 1 (третий по силе дивизион Англии) «Сканторп» принимал «Оксфорд». Битва ничем не примечательных клубов, которые отчаянно бьются за сохранение места. У обоих отрицательная разница, один из них («Оксфорд») уже в зоне вылета, другой («Сканторп») – на две строчки выше, на три очка у него больше.

    А потом они выдали суперматч. «Это были американские горки!» – воскликнул тренер хозяев Стюарт Макколл. «Оксфорд» к 55-й минуте вел со счетом 3:0, но «Сканторп» перевернул игру за те же шесть минут, что и когда-то «Ливерпуль». На 60-й минуте счет стал 1:3, через четыре минуты – 2:3, а на 66-й – 3:3. Все это случилось на глазах у 3665 болельщиков, которые этот вечер забудут не скоро.

    В конце концов, когда еще их «Сканторп» будет так близок к сравнению с «Ливерпулем»?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Independent, ФК «Сканторп»
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 ноября 2018, 11:56

      у автора явно плохо с математикой

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 5 ноября 2018, 10:11

      я в детстве помню мы играли во дворе, с 0-10 отыгрались. А так же я однажды вел в 66 10-0 в итоге проиграл 10-11

      0
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    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 5 ноября 2018, 00:36

      ПОЧЕМУ ЗА 6 МИНУТ ОТЫГРАЛИСЬ ,ЗА 8.НЕ ПРИДУМЫВАЙ РЕКОРДЫ автор.

      2
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 4 ноября 2018, 21:07

      Куул!!!

      1
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