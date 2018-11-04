Отыграться с 0:3 за шесть минут. Самый безумный матч выходных

Повторили драму самого крутого финала ЛЧ.

Весна-2005. «Играющий «Милан» против сражающегося «Ливерпуля», – как объяснял нам Владимир Маслаченко. Это был самый сумасшедший финал Лиги чемпионов в истории: «Милан» вел 3:0 после первого тайма, «Ливерпуль» сделал 3:3 всего за каких-то шесть минут после перерыва. За следующий час голов больше не было, а серию пенальти англичане выполнили лучше.

Вчера в английской Лиге 1 (третий по силе дивизион Англии) «Сканторп» принимал «Оксфорд». Битва ничем не примечательных клубов, которые отчаянно бьются за сохранение места. У обоих отрицательная разница, один из них («Оксфорд») уже в зоне вылета, другой («Сканторп») – на две строчки выше, на три очка у него больше.

А потом они выдали суперматч. «Это были американские горки!» – воскликнул тренер хозяев Стюарт Макколл. «Оксфорд» к 55-й минуте вел со счетом 3:0, но «Сканторп» перевернул игру за те же шесть минут, что и когда-то «Ливерпуль». На 60-й минуте счет стал 1:3, через четыре минуты – 2:3, а на 66-й – 3:3. Все это случилось на глазах у 3665 болельщиков, которые этот вечер забудут не скоро.

twit text — Footy Accumulators (@FootyAccums) 3 ноября 2018 г.

В конце концов, когда еще их «Сканторп» будет так близок к сравнению с «Ливерпулем»?