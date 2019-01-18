Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Скоулз: «Моуринью прекрасно организовал свой уход»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об увольнении своим бывшим клубом португальского тренера Жозе Моуринью.

    «Ситуация стала неустойчивой, и он прекрасно организовал свой уход. Его пресс-конференции были смущающими, и было очевидно, что в итоге игроки больше не хотят играть за него.

    Я действительно не оценил его работу в этом сезоне. Он начал жаловаться во время предсезонной подготовки, сказав, что его игроки недостаточно хороши. Тренер не ведет себя так», – цитирует Скоулза Le 10 Sport.

    • Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» месяц назад.
    • За два года работы с командой он выиграл Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

    Источник: Le 10 Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2019 07:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 08:54

      Маур не только может побеждать и завоёвывать трофеи, но и уходить с деньгами...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11