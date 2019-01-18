Скоулз: «Моуринью прекрасно организовал свой уход»

Маур не только может побеждать и завоёвывать трофеи, но и уходить с деньгами...
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об увольнении своим бывшим клубом португальского тренера Жозе Моуринью.
«Ситуация стала неустойчивой, и он прекрасно организовал свой уход. Его пресс-конференции были смущающими, и было очевидно, что в итоге игроки больше не хотят играть за него.
Я действительно не оценил его работу в этом сезоне. Он начал жаловаться во время предсезонной подготовки, сказав, что его игроки недостаточно хороши. Тренер не ведет себя так», – цитирует Скоулза Le 10 Sport.
- Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» месяц назад.
- За два года работы с командой он выиграл Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.