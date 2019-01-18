Скоулз: «Моуринью прекрасно организовал свой уход»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об увольнении своим бывшим клубом португальского тренера Жозе Моуринью.

«Ситуация стала неустойчивой, и он прекрасно организовал свой уход. Его пресс-конференции были смущающими, и было очевидно, что в итоге игроки больше не хотят играть за него.

Я действительно не оценил его работу в этом сезоне. Он начал жаловаться во время предсезонной подготовки, сказав, что его игроки недостаточно хороши. Тренер не ведет себя так», – цитирует Скоулза Le 10 Sport.