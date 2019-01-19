У Гвардиолы точно были друзья. Но он умолчал о них

В свой день рождения Пеп сказал, что друзей у него нет.

Гвардиоле 18 января исполнилось 48 лет. На предматчевой пресс-конференции (игра с «Хаддерсфилдом» будет 20-го) Пепа спросили, как он собирается отмечать день рождения. Гвардиола ответил коротко: «Отмечу за ужином с семьей. Друзей у меня нет». Интонацию легко отследить по видео.

О личной жизни одного из лучших тренеров современности вообще мало что известно. Он 30 лет любит одну и ту же женщину, она родила ему троих детей, но женился Пеп на ней лишь несколько лет назад, причем церемония прошла в строгой секретности при очень малом количестве людей. Поговаривают, что Гвардиола и его жена оделись очень скромно, а само мероприятие длилось недолго.

«Больше чем друг»

На свадьбе обязательно присутствовал бы Тито Виланова, если бы дожил. Он умер за месяц до этого события. Гвардиола и Виланова сдружились еще в «Ла Масии». Один стал известным футболистом и много выиграл, другой был не столь хорош на поле, но умен, поэтому и стал частью великой «Барселоны», которая при Пепе-тренере разрывала всех на стыке двух десятилетий, а Виланова был его главным помощником.

Отношения дали трещину вскоре после того, как Гвардиола ушел из «Барсы», а Виланова ее возглавил. Тито затем уехал лечиться от онкологии в Нью-Йорк, а Пеп ни разу его там не навестил. Впрочем, друзья пережили разлад, хотя и не обошлись без публичных упреков, а потом восстановили отношения.

«Мне было трудно следить сегодня за матчем. Тито был мне больше чем друг. Боль от его потери будет сопровождать меня на протяжении всей жизни. Мы были молоды, мы хотели покорить весь мир, и мы это сделали», – говорил Гвардиола после игры своей «Баварии» против «Вердера». Команда дважды отыгралась, накидала пять голов, но Пеп во время победного гола Писарро мысленно находился совсем не на поле. За день до матча умер Тито.

Через три дня «Бавария» «сгорела» 0:4 в полуфинале Лиги чемпионов против «Реала», но взгляд тренера был таким же отрешенным. Немногое способно настолько перебить интерес Гвардиолы к делу его жизни. Пусть и временно.

«Лучший игрок Испании»

Дружба легенды «Реала» и звезды «Барселоны» – как это возможно? «Мы оба очень любим футбол, а противостояние между нами было действительно захватывающим – что-то подобное у меня было позже с Пуйолем или Хави. Мы с Пепом вместе играли за национальную сборную и хорошо ладили. Он – один из лучших тренеров в истории», – так отзывался о Гвардиоле Рауль. Пеп в самый разгар гремевшей по всему миру золотой Испании назвал лучшим игроком в истории этой страны именно Рауля, чуть-чуть не успевшего стать частью той суперкоманды.

Их часто видели обедающими вместе. Вероятно, тогда Рауль помог Пепу принять решение о переезде в Германию, ведь он играл здесь за «Шальке». Впрочем, чего лишний раз удивляться дружбе принципиальных в прошлом соперников. Как можно дружить? Легко, показателен пример Касильяса и Хави – те вообще с детства неразлучны.

8 голов команде друга

22 года назад 1 сентября дети пошли в школу, а известный в то время футболист Хосеп Гвардиола отправился на свою учебу. «Барселона» поколотила 4:2 «Овьедо», а Пепу понравилось, как играет соперник. Гвардиола постучался в дверь к 30-летнему тренеру соперника Хуану Лильо поговорить о тактике. С тех пор они очень часто общались о футболе, а спустя девять лет, когда Пеп уже собирался заканчивать карьеру, Лильо отправился в Мексику спасать от вылета клуб «Дорадос». Тренеру требовался футболист, который мог бы «тренировать на поле», Гвардиола под эту роль идеально подходил. Пеп отмел предложения из Италии и Англии и отправился к Лильо. Команда спаслась, а те полгода в Мексике были очень важны для будущей тренерской карьеры Гвардиолы.

«В чем отличие Пепа от других – он стал тренером еще там, на поле», – считает Лильо.

Гвардиола говорит, что учился у всех своих тренеров, но особо выделяет троих – Робсона, Кройфа и Лильо. Впрочем, был один матч, во время которого в какой-то момент Лильо наверняка пожалел о феномене Пепа – его «Альмерия» получила кошмарные 0:8 от «Барсы» Гвардиолы, самого Лильо уволили. Логичный конец той истории, но, уж конечно, не дружбы. Кстати, сейчас Лильо тренирует Иньесту, Вилью и Подольски в японском «Виссел Кобе».

Писатель на встрече с Бьелсой

Когда Гвардиола завершил карьеру, то все еще сомневался, стоит ли ему начинать тренировать. Гильем Балаге рассказывал в своей книге, кого Гвардиола взял с собой в аргентинский Росарио на встречу с Марсело Бьелсой. Это был писатель, режиссер и сценарист Давид Труэба, с которым Пеп давно дружил. «Между Гвардиолой и Бьелсой имели место горячие дискуссии, поиск информации в Интернете, разбор технических деталей, подробный анализ позиционной игры, для точного воспроизведения которой Труэбе в какой-то момент пришлось опекать стул в гостиной», – писал Балаге.

Труэба жалел, что за четырехлетнюю карьеру Пепа в «Барсе» он не снял документальный фильм о той замечательной команде. Он хотел это сделать в «Баварии», но Гвардиола не позволил устанавливать камеры повсюду – футбол превыше всего, ничто не должно отвлекать игроков. Позже Труэба помог написать книгу о Пепе Матиасу Манне – создателю популярного в интернете блога «Парадигма Гвардиолы».

Ватерполист и ангел-хранитель

Журналист Марти Перарнау побывал на тренировках и матчах «Баварии» под руководством Гвардиолы, а затем написал книгу «Герр Гвардиола: Первый год с «Баварией Мюнхен». Там немало сказано и про еще одного друга Пепа – ватерполиста Манеля Эстиарте, который работал вместе с Гвардиолой во всех его командах. Эстиарте называют «водяным Марадоной», он считается лучшим игроком в истории водного поло. Выиграл множество трофеев, стал олимпийским чемпионом, забил 1561 гол в 578 играх и участвовал аж на шести Олимпиадах – совершенно выдающийся результат.

С Гвардиолой они еще больше сблизились, когда у Пепа нашли допинг, а Эстиарте не только поддержал друга, которого полоскали все СМИ, но и помог ему, когда увидел по телетексту информацию о свежем тестировании нандролона и смягчении санкций ВАДА – это помогло доказать невиновность футболиста, о чем, правда, стало известно уже намного позже.

В каждой из команд Гвардиолы он занимает определенный пост, но считается еще и главным помощником тренера по коммуникациям. Поддержание тонуса, отслеживание психологического состояния футболистов – поле деятельности Эстиарте. «Не знаю, существуют ли ангелы-хранители, но если да, то ты – один из них», – так отозвался об Эстиарте Гвардиола в автобиографии бывшего ватерполиста.

Когда его спросили, зачем ему понадобился Эстиарте, Гвардиола ответил, что тренеры очень-очень одиноки. На вопрос о дне рождения Пеп отвечал на вопрос иронично и, кажется, немного грустно. Да и есть ли у него другая жизнь при такой вовлеченности в работу и такой любви к семье? С другой стороны, нужна ли она ему вообще, если в футболе у него безумное количество трофеев, а дома три ребенка и любимая женщина, с которой он вместе 30 лет.