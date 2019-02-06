Как дела у клуба, которым владеют звезды «МЮ»

Его называют «Ман Сити» низших дивизионов», а президент – фанатка «Ливерпуля».

Как они покупали клуб

Пять лет назад был выпущен 98-минутный фильм под названием «Класс 92» о шести футболистах «Манчестер Юнайтед» из академии 1992 года, ставших основой будущей суперкоманды. Это Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Пол Скоулз, Никки Батт, а также Гари и Фил Невиллы. Все они очень дружили между собой, каждый из них может считаться легендой «МЮ». Гиггз, Скоулз и Гари Невилл провели в клубе всю жизнь, Бекхэм, Батт и Фил сыграли более тысячи матчей на троих.

Объединяют их не только общие успехи в академии и в самом «МЮ». Даже после завершения карьеры вся шестерка занимается еще одним общим делом. Весной 2014 года все кроме Бекхэма вложились в клуб восьмого по счету английского дивизиона – «Солфорд Сити», «Бекс был занят, в это время он собирался получить франшизу МЛС. Поэтому было не лучшее время, и мы отнеслись к этому с пониманием», – рассказывал Гиггз. Он также заявил, что в последующие 15 лет клуб должен добраться до Чемпионшипа. Через полгода владельцы продали половину акций главе «Валенсии» Питеру Лиму. Бекхэм приобрел свою долю только в январе 2019-го, теперь все предельно ясно: у Лима 40% акций, у каждого из шести легендарных игроков «МЮ» – по 10%.

Пятеро вкладывались в клуб восьмого дивизиона, Бекс – уже в клуб пятого. За пять лет «Солфорд» только прогрессировал: сначала вышел в седьмую лигу, потом в шестую, затем остановился в шаге от выхода в пятую (уступил в плей-офф), но прошлым летом цель была достигнута. Сейчас «Солфорд» играет в пятом по счету английском дивизионе, уже находясь в шаге от Д4 (Лиги 2, если официально).

Зачем им это нужно

Из всей шестерки только Батт работает в «МЮ» – он глава академии, но вопрос о покупке этого клуба никогда не стоял – слишком уж дорогое удовольствие. Но почему именно «Солфорд», а не близлежащие «Бери» или «Олдхэм»? Парням не так уж просто ответить на вопрос. «Да, те деньги, что мы потратили, можно было б вложить в клуб из Д2 или Д3, но когда клубы уже созданы…», – размышляет Невилл. «…то с ними не особо и размахнешься, – перебивает Скоулз. – Чувствуется, что это не новый клуб, но переделываешь его под новый. А здесь мы находимся в самом начале пути».

Солфорд получил статус города менее 100 лет назад, здесь проживает около сотни тысяч человек, он отделен от Манчестера рекой Эруэлл. Солфорд знаменит тем, что в нем впервые в истории было установлено газовое освещение. Кроме того, здесь появилась первая в мировой истории бесплатная общественная библиотека. Тут дискутировали и размышляли Маркс и Энгельс, родились два участника группы Joy Division, а The Smiths фотографировались для обложки своего альбома. В Солфорде родился Скоулз, жил Гиггз, проходил первый просмотр Гари Невилл.

Изначально бывшие футболисты подумывали о создании футбольной школы. Поворотным стал разговор в поезде Лондон-Манчестер, где они обсуждали свое будущее и вспомнили о существовании маленького клуба, который мало кому был известен, являлся полулюбительским и находился очень далеко от элиты. С руководством клуба друзья договорились быстро, но при этом решились на серьезный ребрендинг, сменив цвета и эмблему. Кроме того, они реконструировали стадион, который стал вмещать 5000 человек вместо 2000. Планируется, что, в конце концов, «Солфорд» будет играть на новом 25-тысячнике, хотя пока об этом только говорят.

Несколько веселых историй

• Прошлой осенью пришла громкая новость: пока «Солфорд» рубился на выезде с клубом «Редбридж», с базы команды угнали трактор. Твитнул даже Гари Невилл. В комментариях предположили, что угон совершил соведущий Невилла по популярному телешоу – Джейми Каррагер.

twit text — Gary Neville (@GNev2) 3 сентября 2018 г.

• Позапрошлой осенью обошлось без кражи, но в заголовки угодили все равно – голкипер «Солфорд» не дождался окончания матча с «Брэдфордом» и справил нужду за воротами, за что получил красную карточку. Но до победы 2:1 все равно удалось дотянуть.

• «Солфорд» уже называют «Манчестером Сити» низших дивизионов» после покупки форварда по фамилии Руни примерно за 300 тысяч фунтов у «Абердина». Для низших дивизионов это большая сумма, поэтому из-за таких вложений очень рассердился владелец клуба «Аккрингтон». «Критику я расцениваю как комплимент, – улыбается Гари. – Расценивал бы как критику – меня б тут уже не было. «Ман Сити»? При всем уважении, без своих диких вложений ни «Челси», ни «Сити» не выиграли бы АПЛ».

• Еще одна история связана как раз с «Ман Сити». В октябре клуб выпустил твит в поддержку клубов из малых лиг (там есть такой специальный день), где упомянул 13 наиболее интересных противостояний, но не включил популярный «Солфорд», которыми владеют легенды злейшего врага – «МЮ». «Солфорд» самостоятельно дописал себя в список, Гари Невилл ответил смешливым твитом.

twit text — Gary Neville (@GNev2) 12 октября 2018 г.

• Президент клуба – фанатка «Ливерпуля». Карен Бэйрд работала здесь и до прихода манчестерской пятерки, сейчас она – успешный руководитель. Но на вопрос о клубных симпатиях отвечает так: «Лучше б уж клуб купил Робби Фаулер (легенда «Ливерпуля»)». Шутит ли? Не все считают, что да.

• Каждый месяц пятерка манкунианцев проводит полуторачасовую встречу и обсуждает дела клуба в атмосфере, напоминающей старую футбольную раздевалку. Корреспондент ESPN в материале, посвященному «Солфорду», воспроизвел, как это было:

Скоулз опоздал из-за пробок, Гари спросил, читал ли он последний отчет, на что Пол пожал плечами и закатил глаза. «Вот вы болтали минут пять с Филом, пока я все пытался организовать, – упрекнул товарища Гари. – Ты вечно так, что-то бубнишь в углу и вообще не слушаешь и не интересуешься». Ответка от Скоулза прилетает незамедлительно: «На этих встречах ни черта не происходит и не решается. Все что мы выяснили это то, что команде нужен третий центрфорвард. На это был потрачен час. Ты мог мне просто написать об этом!». «Да по-моему отличная была встреча», – ухмыляется Гари. В общем, парни будто бы и не заканчивали свои карьеры.

На что они рассчитывают

После трех успешных выходов в дивизионы выше посещаемость выросла с 300 до 2500 человек. «В нашем четырехлетнем бизнес-плане указывалось число 750», – уточняет Гари Невилл. Билеты недорогие – 10 фунтов для взрослых, пять – для детей и стариков. Кроме того, у клуба есть еще и женская футбольная команда. «Можете смеяться над этим, но передо мной пример «Борнмута», – говорит Скоулз. – Вначале просто была цель достичь футбольной лиги (Лиги 2, за выход в которую сейчас борется «Солфорд»), но нельзя дойти до этого и потом считать, что цель достигнута, и можно больше ничего не делать». Скоулз не зря говорит о «Борнмуте» – именно этот клуб 10 лет назад с нынешним тренером Эдди Хау чуть не вылетел из Д4, а теперь идет в топ-10 АПЛ.

«Выйдем в Лигу 2 – посещаемость достигнет 3000-3500, в Лиге 1 будет уже не меньше 5000, а в Чемпионшипе – и вовсе около 10000. Да, до этого еще далеко, но посмотрите, чего нам уже удалось за последние четыре года, где мы были и куда пришли», – хвалится Гари.

Из Д5 напрямую выходит лишь одна команда, но еще шесть борются за вторую путевку – она достанется через плей-офф. «Солфорд» после 31 тура идет вторым, отставая от лидера на три очка. «Мне очень нравится, что я вижу детей в футболках «Солфорда». Раньше тут были люди только в майках «Юнайтед», – рассказывает Скоулз. «Иногда я просыпаюсь среди ночи и думаю о клубе, размышляю, воображаю», – признается Невилл-старший. Энтузиазма у умных и успешных парней не занимать. Вероятно, лет через пять в мировом футболе появится еще одна очень красивая история. Впрочем, она уже и сейчас нравится многим.