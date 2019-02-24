Сульшер – мастер: потерял трех игроков за тайм, но сдержал «Ливерпуль»

Разбираем матч по фактам.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не забили голов на «Олд Траффорд». Но матч просто нельзя назвать скучным. Много травм не вынудили Уле-Гуннара Сульшера забиться в оборону. Он не только стабилизировал игру после потери ведущих игроков, но и жестко прессинговал «Ливерпуль». Ниже – краткий разбор матча и доказательства великолепия Сульшера.

• В этом матче было слишком много повреждений. У «МЮ» в первом тайме сломались Мата, Лингард (заменил Мату и травмировался) и Эррера. Благодаря этому «МЮ» стал первым клубом впервые с 2015 года, который сделал три замены в первой половине встречи. Кроме того, Джесси Лингард стал первым игроком после Кевина Лонга (опять же: событие произошло в 2015-м, в матче «Бернли» – «Ньюкасл»), который вышел на замену и травмировался в первые 45 минут.

«Ливерпулю» повезло больше: из-за травмы поле пришлось покинуть только Роберто Фирмино.

• Джеймс Милнер полностью провалил первый тайм с точки зрений атакующих действий. Из 5 кроссов в штрафную за 45 минут до партнеров не долетел ни один. В середине первого тайма на него даже наехал Салах.

• «Ливерпуль» часто оставлял Погба одного. В четырех случаях, когда полузащитника никто не опекал, он: дважды неплохо пробил, организовал опасный момент на Лукаку, начал атаку, после которой Лингард едва не забил гол.

• «Ливерпуль» идеально использовал искусственный офсайд. В четырех ситуация, когда гости реализовывали этот прием, футболисты «Манчестер Юнайтед» всегда были вне игры.

• Перед матчем на тренировке получил травму Неманья Матич. На его месте в центре поля оказался Скотт Мактомини. Молодой шотландец провел практически идеальную игру: совершил 4 отбора, выиграл два их двух верховых единоборства, его точность передач составила 84%.

• Первый тайм Сульшер начинал со схемой 4+3+3. Во второй половине встречи расстановка «Манчестер Юнайтед» изменилась на 4+5+1. Это позволило хозяевам не потерять преимущество в центре поля (за счет большого числа игроков) и перевести игру во втором тайме к воротам Алисона.

• Два футболиста, которые не закрепились при Моуринью, Люк Шоу и Поль Погба, провели просто идеальный матч. Шоу опекал Салаха и: а) Выиграл все единоборства с ним (три из трех); б) Перехватил все передачи, которые летели на Салаха (5 из 5); в) Заставил его сместиться в центр, где Салаха уже без труда закрыли Линделеф и Смоллинг.

• Салах не забил только двум командам, против которых играл в Премьер-лиге: «МЮ» и «Суонси». На «Олд Траффорд» он отыграл за «Ливерпуль» 169 минут и ударил лишь два раза.

• Для Давида Де Хеа эта игра стала сотой «сухой» в АПЛ. Только два вратаря, играя за «МЮ» не пропускали 100 и больше игр в Премьер-лиге: он и Петер Шмейхель.

twit text — Squawka Football (@Squawka) 24 февраля 2019 г.

Юрген Клопп еще ни разу не выигрывал «Манчестер Юнайтед» в гостях (2 ничьи, 2 поражения). Хотя в этой встрече победы «Ливерпуля» не было благодаря грамотному перфомансу «Манчестер Юнайтед». Сульшер сделал три важных тактических хода, которые помогли ему вытащить этот матч:

1. В первом тайме хозяева потеряли Мату и Эрреру, но закрыли центральную линию благодаря отличной работе Погба и Мактомини.

2. Сульшер поставил быстрого Шоу против быстрого Салаха. Египтянину в этой борьбе не помогли даже фирменные рывки – «Ливерпуль» же лишился главной атакующей силы.

3. После того, как Рэшфорд начал прихрамывать, Сульшер перевел Лукаку поближе к флангу. Таким образом, всю черновую работу выполнял именно бельгийский форвард, Рэшфорд же лишь открывался при атаках «МЮ».

Идеальный матч в исполнении Сульшера. Похоже, магия, о которой вспоминают, характеризуя игру «Юнайтед» после назначения Сульшера, не при чем. Ситуация больше подтверждает мастерство тренера, который так ловко выводит «Манчестер» из кризиса.

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