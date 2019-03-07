В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Подвиг «Аякса» удалось повторить. Как?!

«Никогда не видел центрфорварда с такой плохой обработкой мяча», – морщился Ли Шарп.

«Лукаку сейчас не забивает. А если он не забивает, то в чем его польза? Ни в чем. Он ничего не дает команде. Если ты не забиваешь, зачем ты нужен на поле?» – злился Пол Инс.

«Честно говоря, меня реально не **** (волнует) то, что говорят люди», – схамил Лукаку.

Как только он перешел в «МЮ», все складывалось прекрасно – бельгиец забивал в каждом турнире, статистика была красноречивой: 16 голов в 13 матчах во всех турнирах, отлетали все – соперники по АПЛ, ЛЧ и квалификации ЧМ, досталось даже «Реалу» в Суперкубке. Потом дела пошли все хуже, и число 16 уже не казалось столь впечатляющим – оно лишь обозначало количество голов за 34 матча в АПЛ, и этого было маловато. Все это умножалось на отсутствие трофеев у «МЮ» в прошлом сезоне.

На чемпионате мира Лукаку отгрузил по дублю лишь слабым Тунису и Панаме, зато в АПЛ начал хорошо – четыре гола в пяти матчах. Но следующего гола в футболке «МЮ» пришлось ждать аж до декабря. Паблики с футбольным юмором и карикатурами начали утомлять однообразием, везде был один и тот же герой – незабивающий Лукаку. В декабре он забил «Фулхэму», но его гол лишь добавил комичности – форвард прервал свою безголевую серию на «Олд Траффорд» аж на 998-й минуте. Он не забивал на домашней арене «МЮ» с марта!

Моуринью ушел, но Лукаку продолжал дремать. Вышел на замену и забил «Борнмуту» в предпоследний день прошлого года, начал нынешний с мячей «Ньюкаслу» и «Редингу», а потом опять подзавис. Пока команда прогрессировала, а Поль Погба набирал очки за результативность, бельгиец оставался без голов. Девять матчей, ноль мячей. Это очень грустно: за него заплатили почти 85 миллионов евро, но не выиграли трофеев и не добились желаемой результативности.

Эффект Сульшера дошел до Лукаку с громадным опозданием – футболист раззабивался только лишь сейчас. Он забил дважды в ворота «Кристал Пэлас», сделал дубль в матче с «Саутгемптоном», но что еще важнее – дал фанатам надежду на чудеса в противостоянии с «ПСЖ». Насмотревшись на вчерашний сумасшедший «Аякс», в «МЮ» наверняка думали: «Но ведь и мы так можем». В это поверили почти все, кто следил за матчем – манкунианцы дважды повели в Париже еще до перерыва, хотя в первой игре безнадежно сгорели 0:2.

Второй гол Лукаку сильно расстроил парижан – при счете 1:1 соперник «МЮ» играл заметно лучше, но при 1:2 задергался и чуть было не пропустил третий. Оба гола форварду подарил «ПСЖ» с бардаком в защите в первом случае и с ошибкой Буффона во втором. Но так ли это важно, учитывая, что раньше Лукаку мазал из всевозможных позиций, а потом заставил весь Париж нервничать аж целый час. Он успел, он смог, он снова жутко опасен.

А потом был тот самый пенальти, который Дамир Скомина поставил в ворота «ПСЖ», а реализовал Маркус Рэшфорд. 1:6 после победы 4:0 над «Барселоной» – это было страшно, казалось, такое невозможно повторить никогда. Счет – нет, а ужас – да. Без Лукаку он бы вряд ли состоялся, но парижанам сейчас не до него.

Сегодня ночью никому не хочется быть болельщиком «ПСЖ».

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответный матч

ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Лукаку, 2; 1:1 – Бернат, 12; 1:2 – Лукаку, 30; 1:3 – Рэшфорд, 90+2.

«ПСЖ»: Буффон, Силва, Кимпембе, Керер (Паредес, 70), Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Ди Мария, Алвес (Кавани, 90+5), Бернат, Дракслер (Менье, 70).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Байи (Далот, 36), Лукаку, Рэшфорд, Смоллинг, Перейра (Чон, 80), Фред, Янг (Гринвуд, 87), Шоу, Мактоминай.

Предупреждения: Ди Мария, 34; Паредес, 75 – Шоу, 90+9.

Результат первого матча – 2:0

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