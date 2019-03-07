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    В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов


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    Голосов: 7
    07.03.2019 01:11
    Подвиг «Аякса» удалось повторить. Как?!

    «Никогда не видел центрфорварда с такой плохой обработкой мяча», – морщился Ли Шарп.

    «Лукаку сейчас не забивает. А если он не забивает, то в чем его польза? Ни в чем. Он ничего не дает команде. Если ты не забиваешь, зачем ты нужен на поле?» – злился Пол Инс.

    «Честно говоря, меня реально не **** (волнует) то, что говорят люди», – схамил Лукаку.

    Как только он перешел в «МЮ», все складывалось прекрасно – бельгиец забивал в каждом турнире, статистика была красноречивой: 16 голов в 13 матчах во всех турнирах, отлетали все – соперники по АПЛ, ЛЧ и квалификации ЧМ, досталось даже «Реалу» в Суперкубке. Потом дела пошли все хуже, и число 16 уже не казалось столь впечатляющим – оно лишь обозначало количество голов за 34 матча в АПЛ, и этого было маловато. Все это умножалось на отсутствие трофеев у «МЮ» в прошлом сезоне.

    На чемпионате мира Лукаку отгрузил по дублю лишь слабым Тунису и Панаме, зато в АПЛ начал хорошо – четыре гола в пяти матчах. Но следующего гола в футболке «МЮ» пришлось ждать аж до декабря. Паблики с футбольным юмором и карикатурами начали утомлять однообразием, везде был один и тот же герой – незабивающий Лукаку. В декабре он забил «Фулхэму», но его гол лишь добавил комичности – форвард прервал свою безголевую серию на «Олд Траффорд» аж на 998-й минуте. Он не забивал на домашней арене «МЮ» с марта!

    Моуринью ушел, но Лукаку продолжал дремать. Вышел на замену и забил «Борнмуту» в предпоследний день прошлого года, начал нынешний с мячей «Ньюкаслу» и «Редингу», а потом опять подзавис. Пока команда прогрессировала, а Поль Погба набирал очки за результативность, бельгиец оставался без голов. Девять матчей, ноль мячей. Это очень грустно: за него заплатили почти 85 миллионов евро, но не выиграли трофеев и не добились желаемой результативности.

    Эффект Сульшера дошел до Лукаку с громадным опозданием – футболист раззабивался только лишь сейчас. Он забил дважды в ворота «Кристал Пэлас», сделал дубль в матче с «Саутгемптоном», но что еще важнее – дал фанатам надежду на чудеса в противостоянии с «ПСЖ». Насмотревшись на вчерашний сумасшедший «Аякс», в «МЮ» наверняка думали: «Но ведь и мы так можем». В это поверили почти все, кто следил за матчем – манкунианцы дважды повели в Париже еще до перерыва, хотя в первой игре безнадежно сгорели 0:2.

    Второй гол Лукаку сильно расстроил парижан – при счете 1:1 соперник «МЮ» играл заметно лучше, но при 1:2 задергался и чуть было не пропустил третий. Оба гола форварду подарил «ПСЖ» с бардаком в защите в первом случае и с ошибкой Буффона во втором. Но так ли это важно, учитывая, что раньше Лукаку мазал из всевозможных позиций, а потом заставил весь Париж нервничать аж целый час. Он успел, он смог, он снова жутко опасен.

    А потом был тот самый пенальти, который Дамир Скомина поставил в ворота «ПСЖ», а реализовал Маркус Рэшфорд. 1:6 после победы 4:0 над «Барселоной» – это было страшно, казалось, такое невозможно повторить никогда. Счет – нет, а ужас – да. Без Лукаку он бы вряд ли состоялся, но парижанам сейчас не до него.

    Сегодня ночью никому не хочется быть болельщиком «ПСЖ».

    Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответный матч

    ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Лукаку, 2; 1:1 – Бернат, 12; 1:2 – Лукаку, 30; 1:3 – Рэшфорд, 90+2.

    «ПСЖ»: Буффон, Силва, Кимпембе, Керер (Паредес, 70), Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Ди Мария, Алвес (Кавани, 90+5), Бернат, Дракслер (Менье, 70).

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Байи (Далот, 36), Лукаку, Рэшфорд, Смоллинг, Перейра (Чон, 80), Фред, Янг (Гринвуд, 87), Шоу, Мактоминай.

    Предупреждения: Ди Мария, 34; Паредес, 75 – Шоу, 90+9.

    Результат первого матча – 2:0

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    Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8

    В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, УЕФА
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +45

      Andre_L 8 марта 2019, 18:36

      у аякса подвиг, у мю нет

      0
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 7 марта 2019, 16:31

      МЮ просто красавцы!!!! Очень рад за них... В ПСЖ жаль только Буффона, хоть он лоханулся немного во втором мяче, но его по-человечески жаль, так он Лигу и не выиграет за свою карьеру....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +578

      lNeTl 7 марта 2019, 12:19

      Результат матча был ясен после того,как на поле вышел Паредес

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 марта 2019, 03:50

      доигрались с огнем псж мог в первый 25 минут все вопросы решать начались пяточки пижонство … псж жизнь не учит совсем

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 7 марта 2019, 02:08

      Тренерский проигрыш. Трусливый тренер у ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > panmon 7 марта 2019, 02:27

      не научил его прошлый вылет )

      0
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      Рейтинг: +106

      DSmoto > Platon Faustov 7 марта 2019, 10:55

      от Барсы 6-1 тогда Эмери еще был, если мне память не изменяет.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > DSmoto 7 марта 2019, 14:53

      Все верно, Эмери. Но тогда был просто судейский беспредел!
      Сейчас же ПСЖ вышел с насторем сохранить результат и контратаковать. Замены были совершенно бездумные, не направленные на усиление игры против атакующего соперника, которому нечего терять.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > panmon 8 марта 2019, 12:19

      Тренер то как раз и не виноват.Ну только в том моменте,когда сказал время тянуть,не более

      0
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      Рейтинг: +21

      SK86_ 7 марта 2019, 01:35

      ПСЖ классная команда, мне искренне их жаль, но Сульшер и его новый МЮ мне ближе. Молодцы с победой! Победителей не судят это футбол.

      6
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      Рейтинг: +2402

      SarJr > SK86_ 7 марта 2019, 01:44

      псж сами виноваты. матч откровенно говоря провалили. и на ошибках не учатся

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 марта 2019, 01:26

      Матч фантастический по накалу борьбы ! Спасибо МЮ за эти эмоции !

      7
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 7 марта 2019, 01:21

      Оле Гунар просто фантастика!!!С таким составом пройти ПСЖ нереальный результат.Отдам почтение!!Приятно представить к каким высотам он ведет Юнайтед!!!

      9
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Rooney102 8 марта 2019, 12:20

      Сейчас подпишет контракт и все,МЮ пропадет.Скринь

      0
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      Рейтинг: +1440

      Sedoi_Goblin 7 марта 2019, 01:13

      Сказка продолжается!!!!!!!!

      9
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