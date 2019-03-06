Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8

4:1 в пользу «Аякса»!!!

• Несмотря на поражение в первом матче (1:2), «Аякс» играл круто и у себя дома и вполне мог вытащить ничью или победу. Тогда «Реалу» во многом повезло забить два мяча и вернуться в Испанию в выгодном положении. Сегодня «Аякс» выглядел очень мощно: еще в первом тайме голландцы могли забивать не меньше пяти мячей в ворота Куртуа.

• После первого матча между командами все обсуждали ВАР. Тогда благодаря системе видеофиксации арбитр отменил гол «Аякса» и засчитал победный гол Асенсио, который, по мнению некоторых, был забит с нарушением правил. Сегодня ВАР сыграл в пользу амстердамцев: третий гол «Аякса», который по сути и лишил «Реал» шансов на выход в четвертьфинал, начался с сомнительного эпизода, где мяч (почти) ушел за боковую линию. Феликс Брых долго что-то обсуждал с помощниками, но в итоге засчитал гол.

twit text — Sergio Ramos (@SergioRamosismo) 5 марта 2019 г.

• «Аякс» очень давно не выигрывал в плей-офф Лиги чемпионов – уже больше 20 лет. В предыдущий раз команда из Амстердама выбивала дортмундскую «Боруссию» в сезоне 1996/97: сегодня немцы, кстати, тоже вылетели из ЛЧ, но в параллельном матче. Последний еврокубковый успех «Аякса»: финал Лиги Европы в 2017 году. Тогда команда уступила «МЮ» со счетом 2:0, а за англичан, кстати, играл Дейли Блинд, который вышел в старте за «Аякс» сегодня.

• После матча все долго будут обсуждать поступок Серхио Рамоса. В первом матче испанец получил карточку, из-за которой он должен был пропустить один матч. После игры многие предположили, что он сделал это специально, чтобы дисквалификация «слетела» в четвертьфинале, а сам Рамос подтвердил эту версию в послематчевом интервью. За это признание УЕФА наказала Рамоса дисквалификацией на два матча, но теперь это уже не имеет смысла: испанский защитник мог помочь команде сегодня, но в итоге слишком понадеялся на партнеров.

• Главный герой матча – нападающий «Аякса» Душан Тадич, забивший гол и отдавший два ассиста. Ему уже 30 лет, и в его карьере не было больших клубов: последние четыре года он играл в «Саутгемптоне». Еще перед матчем сообщалось об интересе к нему со стороны «Баварии», «Интера» и «Валенсии»: кажется, количество предложений сильно увеличится после матча.

• Еще в первом тайме два игрока «Реала» получили травмы: Винисиус и Лукас Васкес. Вышедшие на замену Бэйл и Асенсио даже оживили игру, и вполне могли забивать до перерыва. Испанец в итоге забил и подарил команде надежду на успешный итог, но это не помогло.

• Незадолго до матча в прессе появилась информация, что президент «Реала» Перес поставил перед Солари задачу выиграть ЛЧ: именно так аргентинец может сохранить за собой должность тренера «Реала» в следующем сезоне. Но команда не только вылетела из ЛЧ, но и проиграла два Класико из трех: возможно, уже по ходу этого сезона Солари уйдет из клуба.

• Субботний матч с «Барселоной» стал третьим домашним поражением «Реала» подряд: такое произошло впервые за 15 лет. Теперь – четвертое поражение. К тому же, «Реал» впервые пропустил два мяча за 18 минут в ЛЧ на «Бернабеу».

• Одно мы знаем точно: в этом году в Лиге чемпионов будет новый победитель. В 2017-м году «Реал» стал первым в истории клубом, который выиграл две ЛЧ подряд, а через год продлил эту серию. Вместе с уходом Роналду и Зидана эта эпоха подошла к концу.