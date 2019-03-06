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    Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8


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    Голосов: 9
    06.03.2019 00:55
    4:1 в пользу «Аякса»!!!

    • Несмотря на поражение в первом матче (1:2), «Аякс» играл круто и у себя дома и вполне мог вытащить ничью или победу. Тогда «Реалу» во многом повезло забить два мяча и вернуться в Испанию в выгодном положении. Сегодня «Аякс» выглядел очень мощно: еще в первом тайме голландцы могли забивать не меньше пяти мячей в ворота Куртуа.

    • После первого матча между командами все обсуждали ВАР. Тогда благодаря системе видеофиксации арбитр отменил гол «Аякса» и засчитал победный гол Асенсио, который, по мнению некоторых, был забит с нарушением правил. Сегодня ВАР сыграл в пользу амстердамцев: третий гол «Аякса», который по сути и лишил «Реал» шансов на выход в четвертьфинал, начался с сомнительного эпизода, где мяч (почти) ушел за боковую линию. Феликс Брых долго что-то обсуждал с помощниками, но в итоге засчитал гол.

    • «Аякс» очень давно не выигрывал в плей-офф Лиги чемпионов – уже больше 20 лет. В предыдущий раз команда из Амстердама выбивала дортмундскую «Боруссию» в сезоне 1996/97: сегодня немцы, кстати, тоже вылетели из ЛЧ, но в параллельном матче. Последний еврокубковый успех «Аякса»: финал Лиги Европы в 2017 году. Тогда команда уступила «МЮ» со счетом 2:0, а за англичан, кстати, играл Дейли Блинд, который вышел в старте за «Аякс» сегодня.

    После матча все долго будут обсуждать поступок Серхио Рамоса. В первом матче испанец получил карточку, из-за которой он должен был пропустить один матч. После игры многие предположили, что он сделал это специально, чтобы дисквалификация «слетела» в четвертьфинале, а сам Рамос подтвердил эту версию в послематчевом интервью. За это признание УЕФА наказала Рамоса дисквалификацией на два матча, но теперь это уже не имеет смысла: испанский защитник мог помочь команде сегодня, но в итоге слишком понадеялся на партнеров.

    Главный герой матча – нападающий «Аякса» Душан Тадич, забивший гол и отдавший два ассиста. Ему уже 30 лет, и в его карьере не было больших клубов: последние четыре года он играл в «Саутгемптоне». Еще перед матчем сообщалось об интересе к нему со стороны «Баварии», «Интера» и «Валенсии»: кажется, количество предложений сильно увеличится после матча.

    • Еще в первом тайме два игрока «Реала» получили травмы: Винисиус и Лукас Васкес. Вышедшие на замену Бэйл и Асенсио даже оживили игру, и вполне могли забивать до перерыва. Испанец в итоге забил и подарил команде надежду на успешный итог, но это не помогло.

    • Незадолго до матча в прессе появилась информация, что президент «Реала» Перес поставил перед Солари задачу выиграть ЛЧ: именно так аргентинец может сохранить за собой должность тренера «Реала» в следующем сезоне. Но команда не только вылетела из ЛЧ, но и проиграла два Класико из трех: возможно, уже по ходу этого сезона Солари уйдет из клуба.

    • Субботний матч с «Барселоной» стал третьим домашним поражением «Реала» подряд: такое произошло впервые за 15 лет. Теперь – четвертое поражение. К тому же, «Реал» впервые пропустил два мяча за 18 минут в ЛЧ на «Бернабеу».

    • Одно мы знаем точно: в этом году в Лиге чемпионов будет новый победитель. В 2017-м году «Реал» стал первым в истории клубом, который выиграл две ЛЧ подряд, а через год продлил эту серию. Вместе с уходом Роналду и Зидана эта эпоха подошла к концу.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +31

      санкус 6 марта 2019, 16:22

      Как же радуется душа когда обычные хлопцы которые просто играют в футбол с любовью опускают в днищще денежные мешки вроде реала! АЯКС красавцы вот это футбол с душой и полной отдачей !!! Удачи парни !!!

      2
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      Рейтинг: +43

      Shahob 6 марта 2019, 15:57

      Почему все говорят что реал плохо играл, а не говорят аякс классно сыграл. Аякс круто сыграл поэтому Реал ничего не смог сделать. Молодцы Аякс. Передали 4 горячих привета номеру 4 Рамосу за специальную желтую.

      2
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 6 марта 2019, 15:55

      Перес хотел уволить Солари в случае поражения в 1/4, но Солари его переиграл ))

      2
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      Рейтинг: +28404

      JTherry 6 марта 2019, 13:02

      о сезоне 18/19 Реал должен забыть, как о страшном сне, и искать в себе силы для восстановления репутации... а Аяксу - удачи в ЛЧ!!!

      1
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 6 марта 2019, 08:31

      Надо было давным -давно уволить самого Переса. Уход Роналду, Зидана и других свидетельствует о неадекватности руководства клуба. Из конфетки дерьмо сделать легко, а вот наоборот....

      7
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 марта 2019, 07:59

      желаю победы Аяксу в ЛЧ

      4
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      Рейтинг: +2006

      DMитрий 6 марта 2019, 06:58

      Eщё один разгром без вазелина, а все вроде началось с Севильи в чемпике и ЦСКА в ЛЧ!? Черный сезон для белых сливок.

      4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 марта 2019, 06:56

      А знаете ли вы когда последний раз Реал так рано вылетал в 1/8 ЛЧ? Последний раз это было в 2010 году при Пеллегрини (вылетели в 1/8 от Лиона). А после этого Реал стабильно каждый сезон доходил минимум до 1/2 финала ЛЧ. Это была мегастабильность, никто такими успехами похвастаться последние 10 лет не может. И вот вылет на ранней стадии плей-офф, для такого клуба это просто мега провал. Срочно нужно что то делать с селекцией клуба и искать тренера умеющего работать в таком сильном клубе.

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 6 марта 2019, 02:57

      я помню время когда Лион оч любил выносить сливочных в 1/8 и не только 6 лет подряд по моему)!

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 6 марта 2019, 01:43

      Слишком много говорим о Реале. А в первую очередь надо отметить, что Аякс в этих двух матчах показал потрясающе красивую игру. Давно от игры какой-либо команды такого удовольствия не получал... Как же жаль, что этих ребят уже в следующем году растащат, и ничего великого из этой команды не выйдет.

      Лигу они, конечно, вряд ли выиграют. Видно, что опыта не хватает. Отсюда и поражение в первом матче, и индивидуальные провалы во втором - как когда Де Йонг организовал выход 2 в 0 для Реала. Опытные команды их рано или поздно выбьют. Но я думаю, потрепать нервы они смогут кому угодно ещё в этом турнире.

      Но как же всё-таки хочется после сегодняшней игры поверить в сказку, что эти ребята затащат ЛЧ... Буду болеть за них всей душой, а там будет видно.

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