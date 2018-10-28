Погба ужасно медленно бьет пенальти. Над ним все смеются

Игра с «Эвертоном» – вершина троллинга.
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Эвертона» (2:1), но игра запомнилась не самим результатом. Снова забил Антони Марсьяль, у которого теперь уже четыре гола в трех последних матчах АПЛ. Пенальти реализовал с добивания Поль Погба, что заслуживает отдельного разбора. Все дело в разбеге француза во время удара. Да, в подобном стиле он уже бил, но здесь получилось совсем медленно: Погба разбегался и бил примерно 12 секунд (!).
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— Manchester Devil(@ManDevilsUtd) 28 октября 2018 г.
По этому поводу уже пошли шутки
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—442oons(@442oons) 28 октября 2018 г.
Болт быстрее пробегает стометровку
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— Jordan Elgott (@JElgott) 28 октября 2018 г.
Еще можно так:
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— Soccer AM (@SoccerAM) 28 октября 2018 г.
И так:
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— Plink (@PlinketyPlink) 28 октября 2018 г.
Кстати, по статистике Поль провел очень даже добротный матч.
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— Statman Dave (@StatmanDave)28 октября 2018 г.
Но такое исполнение пенальти перекрыло все остальные впечатления. Немного смешно, но вполне эффективно.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press