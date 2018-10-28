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    • Погба ужасно медленно бьет пенальти. Над ним все смеются

    Погба ужасно медленно бьет пенальти. Над ним все смеются


    4.2
    Голосов: 6
    28.10.2018 22:50
    Игра с «Эвертоном» – вершина троллинга.

    «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Эвертона» (2:1), но игра запомнилась не самим результатом. Снова забил Антони Марсьяль, у которого теперь уже четыре гола в трех последних матчах АПЛ. Пенальти реализовал с добивания Поль Погба, что заслуживает отдельного разбора. Все дело в разбеге француза во время удара. Да, в подобном стиле он уже бил, но здесь получилось совсем медленно: Погба разбегался и бил примерно 12 секунд (!).

    По этому поводу уже пошли шутки

    Болт быстрее пробегает стометровку

    Еще можно так:

    И так:

    Кстати, по статистике Поль провел очень даже добротный матч.

    Но такое исполнение пенальти перекрыло все остальные впечатления. Немного смешно, но вполне эффективно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1532

      starche 25 ноября 2018, 18:53

      Просто он туповат.

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