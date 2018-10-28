Погба ужасно медленно бьет пенальти. Над ним все смеются

Игра с «Эвертоном» – вершина троллинга.

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Эвертона» (2:1), но игра запомнилась не самим результатом. Снова забил Антони Марсьяль, у которого теперь уже четыре гола в трех последних матчах АПЛ. Пенальти реализовал с добивания Поль Погба, что заслуживает отдельного разбора. Все дело в разбеге француза во время удара. Да, в подобном стиле он уже бил, но здесь получилось совсем медленно: Погба разбегался и бил примерно 12 секунд (!).

twit text — Manchester Devil(@ManDevilsUtd) 28 октября 2018 г.

По этому поводу уже пошли шутки

twit text —442oons(@442oons) 28 октября 2018 г.

Болт быстрее пробегает стометровку

twit text — Jordan Elgott (@JElgott) 28 октября 2018 г.

Еще можно так:

twit text — Soccer AM (@SoccerAM) 28 октября 2018 г.

И так:

twit text — Plink (@PlinketyPlink) 28 октября 2018 г.

Кстати, по статистике Поль провел очень даже добротный матч.

twit text — Statman Dave (@StatmanDave)28 октября 2018 г.

Но такое исполнение пенальти перекрыло все остальные впечатления. Немного смешно, но вполне эффективно.