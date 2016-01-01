Лингард выложил видео с кучей алкоголя, матами и другом, который имитирует секс. Теперь его ненавидят болельщики

Но Невилл все равно защитил его.

Обычный отдых Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда: парни постоянно тусуются вместе, в свои отпуска летают куда-нибудь, размещают пафосные фотографии в инстаграме. В этот раз веселье перешло за рамки разумного.

Пару дней назад Лингард и Рэшфорд в компании нескольких друзей зависли в отеле (где-то недалеко от океана) и пару дней назад выложили скандальное видео. На нем:

Куча бутылок с алкоголем.

Дико матерящийся Джесси Лингард.

Их друг (бывший игрок молодежного состава «МЮ» Ро-Шон Уильямс), имитирующий секс.

twit text — Devils of United (@DevilsOfUnited) 19 июня 2019 г.

Лингард опубликовал видео в своем Snaphat и через полчаса удалил его из-за огромного числа гневных комментариев. Daily Mail сообщает, что Сульшер уже сделал игрокам выговор. Этот же источник предполагает, что Лингард случайно выложил видео.

В интернете же по ситуации прошлись жестче.

«Неудивительно, что успехи Рэшфорда покорили этого ребенка. Когда лидером раздевалки был Златан, все было по-другому»

«Лингард – это как Ли Шарп для Гиггза. Тогда не было социальных сетей, но влияние было то же. Посмотрите, как преобразилась их карьера после вмешательства Ферги»

«Позор для команды. Он (Лингард) же даже не такой классный игрок. Продайте его»

«Отправьте этого парня в Китай при первой же возможности. Он даже выглядит как продукт китайской переработки»

У болельщиков «Манчестер Юнайтед» есть право хейтить Лингарда за поведение в социальных сетях. Только за последнее время появилось несколько странных роликов с его участием. Еще один: на нем битбоскит со словом «Beans». И на нем тоже был Рэшфорд.

twit text — j (@vandjks) 18 июня 2019 г.

Поведение Лингарда уже прокомментировали знаменитости.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Джон О’Кейн сказал: «Эти ребята должны понимать, что сейчас не самое лучшее время, чтобы публиковать такое в социальных сетях. Лингард либо просто идиот, либо давно не занимался сексом, либо должен делать все, чтобы на него не давили болельщики».

Иан Холлоуэй тоже осудил Лингарда: «Это неприемлемо. Я бы выставил его на трансфер. Когда вы играете в футбол на профессиональном уровне, вы представляете свой клуб каждую минуту».

Единственным, кто из медийных звезд поддержал Лингарда, был Гари Невилл. Он выдал целый спич на тему того, что не стоит слишком строго судить игрока: «Джесси Лингард не напивается. 20 лет назад, отправляясь в отпуск, кто-нибудь из игроков легко мог уйти в запой на четыре недели. Что хуже: видео в социальной сети, где кто-то пытается шутить, или четырехнедельный запой? Наверное, вы предпочтете, чтобы игрок был трезв, тренировался весь день и шутил бы со своими товарищами. Видео – это не так плохо, с чем тренеры сталкивались 20 лет назад. Тогда игроки уходили в отпуск на пять-шесть недель и возвращались с лишним весом. Сейчас игроки более дисциплинированные. Все следят за тренировками и готовятся даже за пару недель до конца отпуска».

И, кажется, Лингард начал оправдывать поддержку Невилла. В его инстаграме появились сториз с гантелями и тренажерами.

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