«МЮ» сейчас так ужасен, потому что на Сульшера упало слишком много проблем

Волшебство закончилось.

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Хаддерсфилд» и потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов. Худшая команда АПЛ до матча с «МЮ» проиграла восемь игр подряд с разницей мячей 5:24. Хотя последние выступления «Юнайтед» не сильно лучше. Клуб пропускает в 14 матчах подряд во всех соревнованиях – это худшая серия с 1970 года. После официального назначения Сульшера «Манчестер» победил всего два раза в десяти матчах.

Сульшер прекрасно начал тренерскую карьеру в Англии, но вскоре притормозил. Правильнее сказать, что притормозила, заглохла и остановилась команда. У неe накопилось слишком много проблем, которые одному человеку непосильно исправить прямо на ходу.

Прошeл кураж

С приходом Сульшера команда в первую очередь преобразилась морально. Все в клубе устали от Моуринью – тот создал душную и депрессивную обстановку. Разумеется, появление нового, дружелюбного и открытого, тренера вдохновило игроков. Команда сразу выдала рекордную для клуба серию из шести побед подряд, а потом прошла «ПСЖ» в Лиге чемпионов. При Сульшере «Юнайтед» стал проще – команда играла вертикально, вдохновенно вылетала в контратаки, а лидеры получали свободу в атаке.

В один момент это всe закончилось. Во-первых, выветрился кураж. После нескольких неудачных матчей игроки уже не выглядели такими воодушевленными. Во-вторых, у «Юнайтед» так и не появилось поставленной игры. При Моуринью ее не было в принципе. А под простой стиль Сульшера, который обычно сам подстраивался под соперника, нашли антидот. «МЮ» вынудили играть позиционно – и он не выгреб.

Здесь к Сульшеру не должно быть больших претензий. Он принял команду по ходу сезона. У него просто не было возможности и времени, чтобы научить игроков чему-то масштабному и привить стиль. Уле и сам это не отрицает: «Когда ты находишься в середине сезона, ты не можешь сделать слишком много радикальных перемен. Нельзя резко преобразить команду и работать сильнее. И, конечно, уровень физической подготовки игроков недостаточно хорош для меня».

Проблемы с составом

Последние пять лет «Юнайтед» отвратительно распоряжается деньгами и в целом спорно ведeт себя на рынке. Руководство то принимает позицию тренера (Ван Гала) и покупает ему нужных футболистов, то отказывает на все запросы (Моуринью), то покупает людей ради имиджа (Погба и Санчес) без мысли о том, подойдут ли они под стиль тренера. Ван Гал ставил тотальное владение, Моуриньо – оборонительную игру, полагаясь на мастерство группы атаки. Сульшеру с текущим набором игроков остаeтся балансировать между стилями прошлых тренеров.

В итоге в клубе сейчас просто куча игроков разного уровня и стиля. В атаке перебор (сразу 7 явных атакующих игроков), а в защите, наоборот, недобор: нет квалифицированного правого защитника, в центре обороны стабилен только Линделеф.

Сульшер проговаривал проблемы с составом только косвенно. Но в его словах можно уловить явный намeк на то, что некоторыми футболистами он недоволен: «Мы хотим игроков хорошего уровня и с правильным отношением. Вот и все. Игроки, движимые деньгами или славой, не подходят ни для «Манчестер Юнайтед», ни для моей команды».

Ужасная форма Де Хеа

Все привыкли, что вратарь «МЮ» стабильно приносит команде очки даже в безнадeжных матчах. Так было и в прошлом сезоне, когда «Юнайтед» заполз на второе место только благодаря Де Хеа, который пропустил на 14 мячей меньше ожидаемого – сумасшедший результат.

Этот сезон у вратаря получается худшим в Англии. Испанец даже не входит в пятeрку лучших вратарей лиги по спасениям. Де Хеа уже допустил четыре явные ошибки, приведшие к голу. Для него это больше, чем за последние пять сезонов вместе взятых.

Сэм Эллардайс хорошо сформулировал положение Сульшера на данный момент: «Уле наконец-то узнал, что значит быть тренером «Манчестер Юнайтед». Внезапно из человека, который превращает в золото все, к чему прикасается, он превратился в человека, которому нужно решить огромное количество проблем».

Норвежцу действительно предстоит решить массу проблем: отсеять ненужных игроков, провести полноценную предсезонку, поставить команде свой футбол и разобраться с вратарской позицией. В клубе полностью доверяют Уле и позволят ему подстроить команду под себя. В следующем сезоне станет легче понять, насколько Сульшер готов руководить большим клубом.

Другие материалы из АПЛ:

Ван Дейк – уникум. Он пасует как полузащитник, бегает быстрее Салаха и не ошибается

Жиру провалился в АПЛ. Но в Лиге Европы он рвет всех