«Арсенал» заплатил слишком много за Николя Пепе. У него есть несколько слабых сторон

Эмери предстоит большая работа.

UPD: Материал был опубликован 24 июля. С тех пор позиция автора не изменилась, а в текст были внесены правки, связанные с переходом Пепе именно в «Арсенал».

Имя Николя Пепе было одним из самых упоминаемых этим летом. В прессе промелькали десятки команд, в которых мог оказаться вингер «Лилля». Главными конкурентами в борьбе за Пепе были «Арсенал» и «Наполи». Но лондонцы предложили больше денег. Сегодня «Арсенал» объявил о трансфере футболиста.

Пепе стал самым дорогим футболистом в истории лондонского клуба: «Арсенал» заплатил 80 миллионов евро. Важная деталь: выплачивать их английский клуб будет на протяжении нескольких лет.

Несмотря на все сильные стороны Пепе и мощнейший последний сезон (35 голевых действий в 41 матче), мы считаем, что он переоценен. Точнее так: Пепе прямо сейчас не стоит тех денег, которые за него заплатил «Арсенал».

Начнем с интересного наблюдения Никиты Васюхина, который пишет для паблика «Блокнот».

В прошлом сезоне «Лилль» чаще всех в Лиге 1 играл по пятницам. То есть в дни, когда в европейском футболе мало футбола. Естественно, из-за этого матчи «Лилля» просматривались чаще. А популярность Пепе росла. Вероятно, только этот фактор накинул 10 миллионов к ценнику футболиста.

Всего за последний сезон Пепе сыграл 41 матч, в которых забил 23 гола и отдал 12 голевых. Он стал вторым в списке бомбардиров чемпионата (после Мбаппе) и в списке ассистентов (после Саванье). Очень приличные достижения. Но давайте вникать в контекст.

9 из 22 голов Николя забил с пенальти. А все остальные 13 мячей были забиты либо в контратаках, либо после грубых ошибок соперника на своей половине. Пепе был главным игроком «Лилля» в прошлом сезоне и полностью олицетворял стиль команды в атаке: контратакующий футбол со ставкой на скорость и технику игроков.

Поэтому, когда соперник «Лилля» садился низко и отдавал мяч, у команды возникали большие проблемы. Пепе в таких моментах чаще действовал спиной к воротам – и ничего, кроме паса назад, не предлагал своей команде. То есть когда соперник не давал Николя пространство, он был практически бесполезен.

Это порождало дальние удары. Расточительные дальние удары Пепе. За прошлый сезон у Николя было 47 попыток ударить издалека – и всего один гол. Статистика, хорошо показывающая беспомощность вингера в позиционных атаках.

Ещe один минус – его прибитость к одной позиции. Пепе раскрылся в середине сезона-17/18, когда его перевели на правый фланг атаки. До этого он играл в центре нападения, и там у него была удручающая статистика: 3 гола в 14 матчах. Пепе чувствовал себя некомфортно, редко встречаясь с мячом и играя спиной к чужим воротам.

А вот справа в атаке, где он чаще получал мяч на ходу и имел пространство для маневра, он раскрылся. В таком стиле Пепе мог демонстрировать свои лучшие качества: дриблинг, скорость, смещения по диагонали и удар левой ногой из пределов штрафной. Ключевой момент – всего один гол из 22 Пепе забил правой ногой. Одноногость ограничивает его как футболиста.

Последний важный недочет Пепе – неорганичность его прессинга. Без мяча Николя агрессивен и хорош в борьбе, но ему не хватает понимания момента, когда нужно включать давление. Часто по ходу сезона создавались ситуации, когда Пепе безрассудно прессинговал оппонентов в одиночку, тем самым разрушая позиционную игру «Лилля» и вхолостую расходуя силы.

Все минусы Пепе можно оправдать. Например, одиночный прессинг списать на желание оказывать давление на соперников и отбирать мячи на чужой половине поля, в то время как «Лилль» в принципе не был заточен на такую игру. В «Арсенале» прессинг будет важным инструментом, и Пепе нужно будет научиться своевременно и правильно его включать. Желание это делать уже есть.

Слабость в позиционных атаках в новой команде я тоже замаскируется и, возможно, исчезнет. Потому что любой сильной команде в большинстве матчей приходится вскрывать садящихся в оборону команд. Плюс более классные партнеры (Ляказетт, Обамеянг, Озил, Мхитарян), которые будут создавать благоприятные ситуации для Пепе.

Сейчас Николя – зрелищный футболист с хорошим набором сильных качеств. Но не готовый в ближайшее время играть за большой клуб без потери качества. Ему еще предстоит многому научиться и адаптироваться к более умному футболу.

И, конечно, есть вероятность, что адаптация затянется. Либо Пепе вообще не сможет играть по-другому. Поэтому «Арсенал» идет на определенные риски, выплачиваю за него такие большие деньги.

А вот тут история игрока и главные плюсы его игры:

За этого парня дают 70 млн. А пока он забивает больше Неймара