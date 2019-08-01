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    «Арсенал» заплатил слишком много за Николя Пепе. У него есть несколько слабых сторон


    3
    Голосов: 13
    01.08.2019 20:25
    Эмери предстоит большая работа.

    UPD: Материал был опубликован 24 июля. С тех пор позиция автора не изменилась, а в текст были внесены правки, связанные с переходом Пепе именно в «Арсенал».

    Имя Николя Пепе было одним из самых упоминаемых этим летом. В прессе промелькали десятки команд, в которых мог оказаться вингер «Лилля». Главными конкурентами в борьбе за Пепе были «Арсенал» и «Наполи». Но лондонцы предложили больше денег. Сегодня «Арсенал» объявил о трансфере футболиста.

    Пепе стал самым дорогим футболистом в истории лондонского клуба: «Арсенал» заплатил 80 миллионов евро. Важная деталь: выплачивать их английский клуб будет на протяжении нескольких лет.

    Несмотря на все сильные стороны Пепе и мощнейший последний сезон (35 голевых действий в 41 матче), мы считаем, что он переоценен. Точнее так: Пепе прямо сейчас не стоит тех денег, которые за него заплатил «Арсенал».

    Начнем с интересного наблюдения Никиты Васюхина, который пишет для паблика «Блокнот».

    В прошлом сезоне «Лилль» чаще всех в Лиге 1 играл по пятницам. То есть в дни, когда в европейском футболе мало футбола. Естественно, из-за этого матчи «Лилля» просматривались чаще. А популярность Пепе росла. Вероятно, только этот фактор накинул 10 миллионов к ценнику футболиста.

    Всего за последний сезон Пепе сыграл 41 матч, в которых забил 23 гола и отдал 12 голевых. Он стал вторым в списке бомбардиров чемпионата (после Мбаппе) и в списке ассистентов (после Саванье). Очень приличные достижения. Но давайте вникать в контекст.

    9 из 22 голов Николя забил с пенальти. А все остальные 13 мячей были забиты либо в контратаках, либо после грубых ошибок соперника на своей половине. Пепе был главным игроком «Лилля» в прошлом сезоне и полностью олицетворял стиль команды в атаке: контратакующий футбол со ставкой на скорость и технику игроков.

    Поэтому, когда соперник «Лилля» садился низко и отдавал мяч, у команды возникали большие проблемы. Пепе в таких моментах чаще действовал спиной к воротам – и ничего, кроме паса назад, не предлагал своей команде. То есть когда соперник не давал Николя пространство, он был практически бесполезен.

    Это порождало дальние удары. Расточительные дальние удары Пепе. За прошлый сезон у Николя было 47 попыток ударить издалека – и всего один гол. Статистика, хорошо показывающая беспомощность вингера в позиционных атаках.

    Ещe один минус – его прибитость к одной позиции. Пепе раскрылся в середине сезона-17/18, когда его перевели на правый фланг атаки. До этого он играл в центре нападения, и там у него была удручающая статистика: 3 гола в 14 матчах. Пепе чувствовал себя некомфортно, редко встречаясь с мячом и играя спиной к чужим воротам.

    А вот справа в атаке, где он чаще получал мяч на ходу и имел пространство для маневра, он раскрылся. В таком стиле Пепе мог демонстрировать свои лучшие качества: дриблинг, скорость, смещения по диагонали и удар левой ногой из пределов штрафной. Ключевой момент – всего один гол из 22 Пепе забил правой ногой. Одноногость ограничивает его как футболиста.

    Последний важный недочет Пепе – неорганичность его прессинга. Без мяча Николя агрессивен и хорош в борьбе, но ему не хватает понимания момента, когда нужно включать давление. Часто по ходу сезона создавались ситуации, когда Пепе безрассудно прессинговал оппонентов в одиночку, тем самым разрушая позиционную игру «Лилля» и вхолостую расходуя силы.

    Все минусы Пепе можно оправдать. Например, одиночный прессинг списать на желание оказывать давление на соперников и отбирать мячи на чужой половине поля, в то время как «Лилль» в принципе не был заточен на такую игру. В «Арсенале» прессинг будет важным инструментом, и Пепе нужно будет научиться своевременно и правильно его включать. Желание это делать уже есть.

    Слабость в позиционных атаках в новой команде я тоже замаскируется и, возможно, исчезнет. Потому что любой сильной команде в большинстве матчей приходится вскрывать садящихся в оборону команд. Плюс более классные партнеры (Ляказетт, Обамеянг, Озил, Мхитарян), которые будут создавать благоприятные ситуации для Пепе.

    Сейчас Николя – зрелищный футболист с хорошим набором сильных качеств. Но не готовый в ближайшее время играть за большой клуб без потери качества. Ему еще предстоит многому научиться и адаптироваться к более умному футболу.

    И, конечно, есть вероятность, что адаптация затянется. Либо Пепе вообще не сможет играть по-другому. Поэтому «Арсенал» идет на определенные риски, выплачиваю за него такие большие деньги.

    А вот тут история игрока и главные плюсы его игры:

    За этого парня дают 70 млн. А пока он забивает больше Неймара

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 5 августа 2019, 14:58

      Поклонники Арсенала,наверняка,больше ожидают укрепления в защитной линии.совсем беда там.

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 3 августа 2019, 14:05

      Хз, я лично видел буквально 1-2 матча с его участием, нормальный игрок, бегунок такой. Но арсенал сейчас в очень сложном положении, а именно
      1. Де юре - Они еще якобы топ клуб, следовательно от них ждут топ трансферов и побед, каких-то высоких мест , игры в лч и прочего. Из-за этих ожиданий арсеналу нужно соответствующе усиляться.
      2. Де факто Арсенал уже бедный клуб, не способный тратить деньги соответствующие топ клубу. Вот и круговорот. Крутые игроки не хотят в арсенал, они видят ,что ребята даже в лч не попадают уже ,раньше еще Венгер был - легенда для молодых игроков, хотели к нему.
      А так мы видим что даже эвертон тратит больше денег и как-то больше арсенала становится похож на клуб из топ 6

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 2 августа 2019, 11:01

      Странная статья со странными аргументами. "«Лилль» чаще всех в Лиге 1 играл по пятницам. Вероятно, только этот фактор накинул 10 миллионов к ценнику футболиста" Серьезно?! " За прошлый сезон у Николя было 47 попыток ударить издалека – и всего один гол. Статистика, хорошо показывающая беспомощность вингера в позиционных атаках.". Вы меня простите, но разве основная фишка вингеров это не прорвать фланг и отдать пас или пробить, а уже потом удерживать мяч в позиционной атаке. Складывается ощущение, что автор решил написать статью только для того что бы что-то написать.

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      Рейтинг: +63

      Валера Полевиков > Tyler_Stark 2 августа 2019, 11:15

      Вы не считаете интересным факт, что Лилль чаще всех играл по пятницам - в день, когда весь европейский футбол в основном спит? Согласен, погорячился с 10 миллионами к ценнику. Но при этом уверен, что какую-то сумму тот факт, что на Пепе чаще смотрели в Европе, добавил к его цене.

      Вингер, который только прорывает фланг, не удерживая мяч в позиционной атаке - это устаревший вингер, который в современном футболе все меньше ценится. Особенно в командах высокого уровня, против которых соперники закрываются. Там каждый игрок атаки должен уметь играть в статике.

      Ну и сам факт о 47 ударах и одном голе был вставлен для того, чтобы показать: 46 атак Лилля завершились неэффективными дальними ударами игрокам. Это достаточно много.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 2 августа 2019, 10:02

      Охота на черных ведьм - назвал бы автор статью так. А аргументы а-ля Игры по пятница, или (мое любимое) Прямо сейчас не стоит тех денег, которые за него заплатил «Арсенал» поражают. А кого за реальную стоимость отдают когда есть большой спрос ?

      1
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      Рейтинг: +421

      LMI 1 августа 2019, 21:59

      Охо-хо. В последние годы чтобы Арсенал не сделал, то либо плохо, либо не достаточно правильно. Как-то это не совсем понятно

      0
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 26 июля 2019, 23:52

      Ну напишите тогда про Фелиша статью, он стоит своих денег в данный момент? Ответ нет, железно. Статья из области колхозных рассуждений, и как уже писали ниже, любой трансфер это риск, особенно трансфер молодого игрока. И опять же если сравнить, Фелиш играл в Лиге Nos, а Пепе в Лиге 1, в ЛЧ Фелиш ничего запредельного не показал, а для вингера наколотить 22 мяча в далеко не самой худшей лиге Европы, это крутой показатель и плевать, на открытом пространстве или нет, тем более, что это приувеличено в статье, частенько он забивал из окружения двух-трех соперников. Единственное, что можно сказать, это ещё как с клубом повезёт, с тренером, можно в Барселону попасть и там присесть, как Дембеле, за которого кстати отдали больше ста. И какой ценник на него должны были повесить? Что похожее можно купить хотя бы за 50?! Тем более у Лиля впереди сложный сезон с еврокубками. Напишите уж лучше статью, что в целом рынок сошёл с ума, а не вот это вот. В общем статья хрень.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 июля 2019, 07:22

      В Championship Manager 01-02 (мод по состоянию на март 2019 г.) очень сильный игрок, но с показателем "bravery" 2 из 20 возможных. Это всё перечёркивает, напора в атаке как такового нет. В жизни его не видел, но, судя по анализу, так оно и есть.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 июля 2019, 09:58

      "Пепе прямо сейчас не стоит тех денег, что за него просят" - Спасибо, Кэп)))) 85% рынка просят цену выше номинальной и диким олицетворением и венцом являются 222 миллиона.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 июля 2019, 15:50

      Риски есть в любом трансфере. Здесь же, думаю игрок практически сразу сможет давать какой-никакой результат на время адаптации в новом чемпе. После адаптации, вполне возможно он может стать главной звездой новой команды.

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