За этого парня дают 70 млн. А пока он забивает больше Неймара

Пепе отказался от Китая и скоро уедет в топ-клуб.

В 2012-м «Лилль» отдал Эдена Азара в «Челси» за 35 миллионов евро. С того времени команда ничего не добивалась, но воспитывала новое поколение. Его лицо – Николя Пепе. В Лиге 1 «Лилль» борется за место в тройке и уже в следующем сезоне может снова сыграть в Лиге чемпионов. Конечно, уже без главной звезды.

«МЮ», «Бавария», «Барселона», «Арсенал» – эти клубы рассматривают Николя в качестве летнего усиления. «Лилль» заработает на нем больше, чем с продажи Азара: торги за 23-летнего Пепе сейчас начинаются от 40 миллионов евро, а по максимальной планке близки к сотне. Контракт Пепе с «Лиллем» заканчивается только в 2022 году, что для клуба идет только в плюс.

Статистика Пепе выглядит убийственно даже с поправкой на французский чемпионат: 16 голов, 11 передач, 7 реализованных пенальти. В атаке ему помогают Жонатан Бамба (9 голов) и Рафаэл Леау (7). Остальные игроки почти не забивают, поэтому «Лилль» зависим от лидеров. «По игре в Лиге 1 Пепе совсем немного уступает Неймару и Мбаппе», – считает тренер «Лилля» Кристоф Галтье. Он выбрал простую тактику: даем мяч Пепе, а он что-нибудь придумает.

twit text — Goal (@goal) 4 февраля 2019 г.

Почти Азар

Пепе отвечает тренеру умной игрой и не всегда все делает сам. «Лилль» бьет по воротам соперника в среднем 13 раз за матч, но только чуть больше трех ударов наносит Пепе. Его средний показатель (3,2) схож со статистикой Делора (3,3) и Граделя (3,5), хотя в «Монпелье» и «Тулузе» эти парни завершают все атаки. Роль Пепе шире: он минимум два раза выдает успешный дриблинг и отдает почти столько же раз обостряющих пасов на голевые моменты.

«Раньше я стремился только унизить соперника, но теперь понял, что нужно быть убийственным и эффективным. Когда вижу защитника, то могу прочувствовать его страх. В дриблинг без необходимости не иду. Я не ставлю перед собой никаких ограничений. Надеюсь, что никогда не остановлюсь в развитии», – сказал Пепе в интервью France Football. Уже к середине сезона он намного опережает собственные лучшие показатели по общим результативным действиям в Лиге 1 (27 против 17).

От конкурентов Пепе как раз и отличает роль человека-момента. Его голы почти всегда приносят реальные очки. Есть вот такая бешеная статистика «Лилля» по матчам, в которых забивал Пепе: 10 побед, 2 ничьи и 1 поражение. При этом он всего по разу оформлял дубль («Марсель») и хет-трик («Амьен»). В симуляторах Пепе уже рисуют характеристики, которые почти дотягивают до показателей Азара.

twit text — LOSC eSports (@LOSC_eSports) 3 февраля 2019 г.

Бывший вратарь

История Пепе очень похожа на сценарий мотивирующего фильма. Его отец работал начальником тюрьмы и постоянно следил за Николя, чтобы тот не вляпался в какую-нибудь историю. Они долго жили в 19-м округе Парижа – неблагополучном районе, где вечно что-то происходило. Каждый день Пепе ограничивался школой и футболом. Он почти не гулял с друзьями и думал только о делах. Из-за вечного однообразия Пепе потерял любовь к игре и подумал, что ничего не получится.

Все изменилось с переездом семьи в Пуатье. Новое окружение повлияло на Николя, и тот снова влюбился в игру. Привычное место в воротах как раз сменилось на роль полевого. «Это случилось естественно. Играя с друзьями в спортзале, я всегда был в поле. Иногда в клубе, когда мы лидировали с большим счетом, я выходил из ворот. Так я понял, что у меня есть качества, чтобы найти себя в новой роли», – рассказывал Пепе.

Сам Пепе считает отъезд из Парижа решающим для собственной карьеры. В новом городе был ниже уровень футбола, из-за чего талант Пепе оказался заметнее. Там им сразу заинтересовались известные клубы – Пепе попал в «Анжер» и по-другому посмотрел на шанс заиграть в профессиональный футбол.

Воспитание «Орлеаном»

Недавно Пепе открыл важный факт: раньше он играл только на себя и ради удовольствия, а теперь считает футбол любимой работой. Это серьезная перемена в восприятии. В «Лилле» Пепе стал звездой только в этом сезоне, хотя до этого уже пробовался Бьелсой на роль безальтернативного лидера молодого коллектива. Ни к чему хорошему излишнее доверие тренера не привело: Пепе бесился и грустил после неудачных матчей, а «Лилль» едва не вылетел из Лиги 1. Просто Бьелса не знал про уроки прошлых лет, когда Николя уже играл в отрыве от команды.

Пепе воспитывали на старте карьеры, когда он лениво бегал по полю и обыгрывал всех подряд только за счет умений. Он стал профессионалом в «Анжере», но сразу не потянул требования Лиги 1 и уехал в «Орлеан». В команде третьего дивизиона Пепе раззадорили и даже унизили скамейкой. Так вышло, что первые три гола за клуб Николя забил после выходов на замену. Сам он этому не радовался, но тренер «Орлеана» будто получал удовольствие.

Особенно показательной получилась игра с командой «Марсель Консолат» (1:1). «Орлеан» безнадежно проигрывал, когда вышел Пепе и спас ничью. «Видел Нико перед игрой и сказал ему, что играть с первых минут бывает хорошо, но надо прибавлять в решительности. Сегодня вечером Пепе дал мне правильный ответ», – радовался Оливье Фрапполи. Тогда Николя не выдержал и открыто сказал, что и с первых минут матча тоже может быть хорош.

Тренер прислушался, а мотивированный Пепе так полетел, что доигрался до лучшего игрока сезона-2015/16 и помог команде добиться повышения. Всего он забил за «Орлеан» девять голов и вернулся в «Анжер» обновленным.

За что платил «Лилль»?

В «Лилле» Пепе оказался в 2017-м, когда превратился в сформировавшегося игрока. Само решение по такому трансферу смотрелось странно. «Лилль» отдал «Анжеру» за Пепе 10 миллионов евро, хотя на тот момент он забил в Лиге 1 только три гола и играл в среднем по 40 минут. В «Анжере» в Николя не верили и ухватились за первую реальную возможность заработать. Для продающей стороны переход выглядел отличной сделкой, потому что в Пепе уже не нуждались.

«Приход Марсело Бьельсы стал важным фактором в принятии моего решения. Сейчас я с нетерпением жду работы с таким тренером», – говорил сам Пепе. Им интересовались «Лион», «Марсель» и даже «Манчестер Сити», но всех смущала одна серьезная деталь. Пепе вообще не умел обороняться и обладал той самой репутацией индивидуалиста, от которой теперь отнекивается.

Итог вышел печальным для клуба (17 место), но хорошим для уверенности Пепе. При Бьелсе он почувствовал доверие и хотя бы освободился от оборонительной работы.

70 миллионов, Китай

Третий дивизион, ротация в «Анжере», командные неудачи в «Лилле» – в карьере Пепе было много тяжелых моментов. Этот сезон оказался прорывом и открывает перед Пепе только самую лучшую реальность.

Любой топ-игрок перед трансфером в большую команду проходит проверку предложением из Китая. Зимой больше остальных на рынке активничал «Далянь Ифан». Еще до сложных переговоров с «Наполи» по Гамшику китайцы предложили «Лиллю» 70 миллионов евро и накинули еще 10 в качестве возможных бонусов, но Пепе отказался от перехода. Все из-за спортивных амбиций: лучшего бомбардира «Лилля» гораздо больше привлекает переход в европейскую топ-команду.

Пока же вместе с «Лиллем» он еще может стать вице-чемпионом Франции. Не зря в инстаграме Пепе постоянно считает очки.

text text text Публикация от text (@nicolas.pepe19) 10 Фев 2019 в 10:21 PST

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