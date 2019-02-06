«Наполи» приостановил продажу Гамшика в Китай из-за проблем с оплатой

3 февраля «Бомбардир» со ссылкой на Il Matino писал о договоренности «Наполи» с китайским «Далянь Ифань» по продаже полузащитника Марека Гамшика.

Сегодня, 6 февраля, пресс-служба сообщила о заморозке сделки.

Неаполитанцы приостановили трансфер из-за разногласий по форме оплаты.

31-летний игрок сборной Словакии проводит 11 сезон в итальянском клубе. В текущем сезоне он забил один гол и отдал одну результативную передачу в 19 играх.