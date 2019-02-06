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    «Наполи» приостановил продажу Гамшика в Китай из-за проблем с оплатой

    3 февраля «Бомбардир» со ссылкой на Il Matino писал о договоренности «Наполи» с китайским «Далянь Ифань» по продаже полузащитника Марека Гамшика.

    Сегодня, 6 февраля, пресс-служба сообщила о заморозке сделки.

    Неаполитанцы приостановили трансфер из-за разногласий по форме оплаты.

    31-летний игрок сборной Словакии проводит 11 сезон в итальянском клубе. В текущем сезоне он забил один гол и отдал одну результативную передачу в 19 играх.

    • Гамшик перешел в «Наполи» в июле 2007 года из «Брешии».
    • Сумма сделки составила 5 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Наполи»

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    06.02.2019 23:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 12:48

      Разошлись в цене.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 февраля 2019, 09:59

      Что, чехлами и пленками не берете ?)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 7 февраля 2019, 00:56

      Китайские товарищи, готовьте деньги на Диего Косту. Он скоро будет ваш!! Ни хао!!

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 7 февраля 2019, 00:53

      Хороший игрок нечего ему в китае делать

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 7 февраля 2019, 00:26

      Китай передумал, слишком дешёвый трансфер, , как-то не по китайски.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 февраля 2019, 23:47

      Ну блин.. Какой Китай.. Рано ему еще

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > mihail200606 7 февраля 2019, 12:50

      Думаю, Гамшик явно не против этого трансфера, скорее, даже стал его инициатором. Будете отговаривать человека от желания заработать денег?))

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > Cules2013 7 февраля 2019, 14:11

      Нет конечно.. Рад за него) но я думаю мог бы в топ клуб Европы какой нибудь ещё перейти..

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > mihail200606 7 февраля 2019, 14:48

      Я так мыслю: топ-клуб ему не светит уже, хотя что считать топом? Тот момент карьеры, когда он мог потенциально оказаться, скажем, в Реале или Челси, уже прошёл, а переходить в условную Валенсию или Эвертон - это не то, т.к. трофеев там не выиграть всё равно, а зарплата и близко не та, что в Китае. Лучший из возможных вариантов - Арсенал. Но, в общем-то, как и в случае с условными эвертонами и валенсиями, Наполи не слишком улыбается такой трансфер, т.к. хотят побольше сумму заломить, а китайцы готовы заплатить. В итоге, может и не будет его в Китае, если у них там затык с оплатой.

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