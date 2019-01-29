«ПСЖ» заплатил за Паредеса очень много. «Зенит» почти побил рекорд России

Дорогие игроки здесь обычно не проваливаются.

При катарцах «ПСЖ» редко ошибается с дорогими трансферами

В 2000 году парижане спасли репутацию «Реала», который вывалил 35 миллионов (по тем временам – немыслимые деньги) за Николя Анелька, а тот забил всего каких-то два мяча в чемпионате. «ПСЖ» выкупил француза за 34,5 млн, выиграл с ним аж целый Кубок Интертото, а затем избавился всего лишь за 15 миллионов. В дальнейшем крупные трансферы также мало что приносили парижанам: летом 2002-го за 11 млн пришел Андре Луиз, год спустя надеялись на бразильца Рейналдо, но тот не оправдал ожиданий, а затем в «ПСЖ» перебрался Жером Ротен, но тоже никакого расцвета с ним не произошло. После этого в Париже перестали осуществлять крупные трансферы вплоть до покупки клуба в 2011 году фондом Qatar Sports Investments.

Вот что было дальше, если отобрать трансферы от 40 миллионов:

Хавьер Пасторе (42 млн) – 265 матчей, трофеи, помог «ПСЖ» стать суперклубом

(42 млн) – 265 матчей, трофеи, помог «ПСЖ» стать суперклубом Лукас Моура (40 млн) – 230 матчей, трофеи, тоже был очень хорош

(40 млн) – 230 матчей, трофеи, тоже был очень хорош Тьяго Силва (42 млн) – больше 260 матчей, продолжает выступления за клуб, все эти годы был ключевым элементом в линии обороны

(42 млн) – больше 260 матчей, продолжает выступления за клуб, все эти годы был ключевым элементом в линии обороны Эдинсон Кавани (64,5 млн) – 267 матчей, 188 голов. Никаких вопросов

(64,5 млн) – 267 матчей, 188 голов. Никаких вопросов Давид Луиз (49,5 млн) – вместе со своим другом Тьяго Силвой составлял неплохой дуэт центральных защитников, но сыграл всего два сезона в «ПСЖ». И все же от него ожидали большего

(49,5 млн) – вместе со своим другом Тьяго Силвой составлял неплохой дуэт центральных защитников, но сыграл всего два сезона в «ПСЖ». И все же от него ожидали большего Анхель Ди Мария (63 млн) – все четыре сезона игрок основы, и свой уровень он держит

(63 млн) – все четыре сезона игрок основы, и свой уровень он держит Неймар (222 млн) – это уж точно не провал

(222 млн) – это уж точно не провал Килиан Мбаппе (135 млн) – вообще лучшая инвестиция в будущее

Вывод однозначен: трансферы 40+ у «ПСЖ» практически всегда успешны. Вопросы, пожалуй, только к Луизу, может быть, ждали чуть большего от Моуры. Но провалов не было, и это позитивный момент. Если же брать чуть менее громкие по затратам трансферы, то в сезоне-2016/17 были неудачные сделки по Крыховяку, Хесе и Гуэдешу, да и от Дракслера более мощного выступления.

У «ПСЖ» большие проблемы с количеством игроков. Травмы Неймара и Верратти заставили Тухеля нервничать: «Мы ждем Паредеса. Мне говорили, что трансфер уже урегулирован, но его все еще нет. Я волнуюсь. Нам нужны новички!» – ругался главный тренер «ПСЖ» еще до официального объявления. На матч против «Ренна» его клуб вышел с шестью защитниками, но все равно разгромил соперника (4:1). Кажется, теперь Тухелю будет легко выбирать состав на игру.

Transfermarkt утверждает, что «Зенит» получит за Паредеса 47 миллионов евро. Леандро подписал контракт до 2023 года, а президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи уже поговорил о его технических качествах и поприветствовал в новом клубе. В «Зените» Паредес провел 61 матч, забил 10 голов и отдал 15 ассистов. Его продажа теперь входит в лист самых дорогих трансферов из клубов РПЛ в другие чемпионаты.

Паредес: «Сегодня я получил возможность носить одну из самых престижных футболок в мире»

Трансфер Паредеса – второй по стоимости в истории РПЛ