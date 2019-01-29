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    «ПСЖ» заплатил за Паредеса очень много. «Зенит» почти побил рекорд России


    3.8
    Голосов: 16
    29.01.2019 12:30
    Дорогие игроки здесь обычно не проваливаются.

    При катарцах «ПСЖ» редко ошибается с дорогими трансферами

    В 2000 году парижане спасли репутацию «Реала», который вывалил 35 миллионов (по тем временам – немыслимые деньги) за Николя Анелька, а тот забил всего каких-то два мяча в чемпионате. «ПСЖ» выкупил француза за 34,5 млн, выиграл с ним аж целый Кубок Интертото, а затем избавился всего лишь за 15 миллионов. В дальнейшем крупные трансферы также мало что приносили парижанам: летом 2002-го за 11 млн пришел Андре Луиз, год спустя надеялись на бразильца Рейналдо, но тот не оправдал ожиданий, а затем в «ПСЖ» перебрался Жером Ротен, но тоже никакого расцвета с ним не произошло. После этого в Париже перестали осуществлять крупные трансферы вплоть до покупки клуба в 2011 году фондом Qatar Sports Investments.

    Вот что было дальше, если отобрать трансферы от 40 миллионов:

    • Хавьер Пасторе (42 млн) – 265 матчей, трофеи, помог «ПСЖ» стать суперклубом
    • Лукас Моура (40 млн) – 230 матчей, трофеи, тоже был очень хорош
    • Тьяго Силва (42 млн) – больше 260 матчей, продолжает выступления за клуб, все эти годы был ключевым элементом в линии обороны
    • Эдинсон Кавани (64,5 млн) – 267 матчей, 188 голов. Никаких вопросов
    • Давид Луиз (49,5 млн) – вместе со своим другом Тьяго Силвой составлял неплохой дуэт центральных защитников, но сыграл всего два сезона в «ПСЖ». И все же от него ожидали большего
    • Анхель Ди Мария (63 млн) – все четыре сезона игрок основы, и свой уровень он держит
    • Неймар (222 млн) – это уж точно не провал
    • Килиан Мбаппе (135 млн) – вообще лучшая инвестиция в будущее

    Вывод однозначен: трансферы 40+ у «ПСЖ» практически всегда успешны. Вопросы, пожалуй, только к Луизу, может быть, ждали чуть большего от Моуры. Но провалов не было, и это позитивный момент. Если же брать чуть менее громкие по затратам трансферы, то в сезоне-2016/17 были неудачные сделки по Крыховяку, Хесе и Гуэдешу, да и от Дракслера более мощного выступления.

    У «ПСЖ» большие проблемы с количеством игроков. Травмы Неймара и Верратти заставили Тухеля нервничать: «Мы ждем Паредеса. Мне говорили, что трансфер уже урегулирован, но его все еще нет. Я волнуюсь. Нам нужны новички!» – ругался главный тренер «ПСЖ» еще до официального объявления. На матч против «Ренна» его клуб вышел с шестью защитниками, но все равно разгромил соперника (4:1). Кажется, теперь Тухелю будет легко выбирать состав на игру.

    Transfermarkt утверждает, что «Зенит» получит за Паредеса 47 миллионов евро. Леандро подписал контракт до 2023 года, а президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи уже поговорил о его технических качествах и поприветствовал в новом клубе. В «Зените» Паредес провел 61 матч, забил 10 голов и отдал 15 ассистов. Его продажа теперь входит в лист самых дорогих трансферов из клубов РПЛ в другие чемпионаты.

    Паредес: «Сегодня я получил возможность носить одну из самых престижных футболок в мире»

    Трансфер Паредеса – второй по стоимости в истории РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «ПСЖ»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 16
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    Комментарии20
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      Рейтинг: -546

      massaboss 31 января 2019, 06:56

      Халка купили за 40, а Витселя за 20 по официальной информации клуба. 60 + 40 придумали московско армянские знатоки и троли

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > massaboss 1 мая 2019, 03:16

      Ага за 40 млять... Порту бы его никогда в жизни за 40 не продал

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 30 января 2019, 22:14

      я один заметил что эти все уехавшие игроки за бугор выглядят более свежее,моложе,бодрее,особенно гарай

      0
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      Рейтинг: +1430

      balam 30 января 2019, 13:05

      ******* реально выбешивал.включаешь ящик,ждешь фейерверка,а ему скучно.надеюсь в ПСЖ себя проявит

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 30 января 2019, 10:04

      Добавили бы еще информацию - за сколько купили.
      На сколько я помню, Халка за 60 млн. евро купили. Получается, что продали дешевле.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > WhiteEgon 30 января 2019, 11:54

      Там мутная сделка была,весь мир смеялся.Золотыми дураками обозвал.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 30 января 2019, 10:00

      Торгуют только Гинер и Газпром.

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 29 января 2019, 23:56

      Нормально продали..не стоит этих денег он..

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 29 января 2019, 21:38

      Ещё бы неплохо было указать, сколько за каждого изначально заплатили. Сколько там за Халка выдали, 60-65? Даже не в плюс )))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 января 2019, 15:04

      Про Головина и Монако то же самое писали )))

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 30 января 2019, 11:58

      В Головине ничего не видел,хотя его считают самым талантливым футболистом России.А у Паредеса большой потенциал очевиден,сужу по его умению читать игру и делать обостряющие передачи.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > александр п 30 января 2019, 18:43

      Согласен по Головину, распиаренный середнячок. Но и Передес не намного то лучше по игре, Головастика то же брали из за потенциала... Время покажет, но думаю Франция не его лига, сядет на лавку в ПСЖ

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > александр п 1 мая 2019, 03:13

      Ну что увидел потенциал???

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 29 января 2019, 14:07

      И ШАВУ ЗА 15 000 000 МОЖНО СЮДА ДОБАВИТЬ БЫЛО БЫ В АРСЕНАЛ)))) НО ШАВА ВСЕМ БЫ ЖАРУ ТУТ ДАЛ БЫ КРОМЕ ХАЛКА)))

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > ZENIT84, 30 января 2019, 10:03

      В бане веником попарил? )))

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 29 января 2019, 14:04

      Траты бешеные... Интересно когда будет победа в ЛЧ.. Что-то кажется что не в этот раз опять

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