У «Ливерпуля» куча денег. Тратить они их, конечно, не будут

Клопп и так всем доволен.

В последнем сезоне «Ливерпуль» стал лучшей командой Европы и заработал много денег. По итогам АПЛ клуб получил 170 миллионов евро (больше всех в лиге), с Лиги чемпионов – около 110 (рекорд для английских клубов).

Еще «Ливерпуль» разгрузил бюджет, продав Дэнни Ингса в «Саутгемптон» за 22 миллиона и отпустив свободными агентами Старриджа и Морено. До закрытия трансферного окна в Англии чуть больше месяца, но клуб купил только одного игрока – 17-летнего защитника «Зволле» Зеппа ван ден Берга примерно за 2 миллиона евро. К тому же «Ливерпуль» никого не покупал зимой, а только продал на 40 миллионов. Суммарно с сентября прошлого года клуб заработал около 340 миллионов евро. И это только деньги с трансляций и трансферов.

Сейчас «Ливерпуль» имеет возможность подписать чуть ли не любого футболиста, но пока не тратится совсем.

Почему так происходит? Конечно же, дело в Клоппе

Все близкие к клубу источники сообщают, что «Ливерпуль» не собирается тратить много денег на новых игроков. Журналистское окружение клуба уверенно, что Клоппу не нужны громкие покупки – он полностью уверен в нынешнем составе.

Сам Клопп подтверждает, что не хочет тратить: «Трансферы нужны не для того, чтобы удивлять людей и производить вау-эффект, а чтобы улучшать команду. Чем сильнее команда, тем труднее найти подходящий вариант на рынке».

Немецкий тренер уже не раз по ходу карьеры заявлял, что не любит тратить большие деньги на футболистов. Когда Клопп только пришел в «Ливерпуль», то сразу сказал, что он единственный в Англии, кто верит в тренировки, а не в трансферы. После этого Клоппа укалывали, когда «Ливерпуль» покупал ван Дейка, Алиссона, Кейта, Фабиньо и Салаха. Юргена пытались уличить в лицемерии и отказе от принципов.

Клопп спокойно реагировал на критику и честно отвечал: «Если когда-нибудь в футболе всe будет зависеть лишь от денег, а не от футбола, я уйду. Я до сих пор считаю, что деньги не играют первостепенной роли. Но если мы не будем тратить столько же, сколько другие, то не сможем с ними бороться. Все разбрасываются деньгами, так что «Ливерпуль» тоже иногда вынужден это делать».

Но усиление все равно нужно

И ливерпульские источники, и сам Клопп говорят, что команде нужны несколько игроков для глубины состава. Самые вероятные позиции для усиления:

1. Левый защитник. Из клуба ушел Альберто Морено – остался один Робертсон на позицию. Испанские СМИ писали об интересе к защитнику «Бетиса» Фирпо. Но в «Ливерпуле» все опровергли.

Близкий к клубу корреспондент BBC Дэвид Орштейн писал: «Клопп видит в Милнере и Джо Гомесе варианты для подмены Робертсона. Клуб знает, что найти игрока, который сыграет на этой позиции лучше них и будет готов сидеть каждую неделю на скамейке – очень трудно. Клопп готов набраться терпения и подождать появления нового выгодного варианта на эту позицию».

2. Атакующий полузащитник. После ухода Коутиньо, в клубе хотят видеть нового игрока, способного давать атакующий объем в центре поля. И это несмотря на наличие Кейта и Чемберлена. Подтверждение – «Ливерпуль» был очень близок к подписанию Фекира прошлым летом, но в последний момент отказался от игрока из-за его травмы.

Ещe один близкий к клубу человек Бен Уэбб сообщал, что «Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в Фекире, но не готов тратить на него много денег. Если Фекир будет доступен за приемлемую сумму, клуб сделает предложение. Но вероятность, что это произойдет, крайне мала.

Также много писали о возможном переходе Бруну Фернандеша из «Спортинга». Сам игрок несколько раз косвенно намекал, что хотел бы перейти в «Ливерпуль», рассказывая о симпатии к клубу и желании развиваться. Но авторитетные британские СМИ опровергли все слухи: «Ливерпуль» не собирается тратить на футболиста деньги, которые просит «Спортинг» (больше 40 миллионов).

3. Игрок атаки. Подменить кого-то из атакующего трио «Ливерпуля» прямо сейчас могут только Дивок Ориги и Джердан Шакири. При этом есть вероятность, что оба этим летом могут уйти. Плюс команду уже покинули Ингс и Старридж. В атаку «Ливерпулю» точно нужен как минимум один новый человек.

Много слухов ходило про Николя Пепе из «Лилля». Французские и английские СМИ писали, что Клопп большой фанат Пепе и хочет когда-нибудь с ним поработать. Возможно, так и есть, но Николя в «Ливерпуле» этим летом точно не будет. Спортивный директор Майкл Эдвардс лично звонил в «Лилль» и опровергал интерес к игроку.

Причины, почему «Ливерпуль» не собирается подписывать талантливого Пепе ровно две. Первая – деньги: «Лилль» хочет за игрока минимум 60 миллионов евро. «Ливерпуль» не собирается тратить такие суммы. О второй причине писала британская газета Metro: «Клопп просто не хочет вредить сыгранной атакующей тройке, поэтому потенциальный новичок рассматривается лишь как игрок скамейки. Платить за игрока замены больше 20 миллионов – бессмысленно».

К тому же в клубе есть молодой Райан Брюстер, талант которого Клопп высоко ценит. И Харри Уилсон, отыгравший мощный сезон в «Дерби». Оба проведут предсезонку с «Ливерпулем» и, возможно, полностью отобьют желание у клуба покупать новых игроков атаки.

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На то, что летом не будет громких трансферов, Клопп намекал еще в марте этого года. Он уже тогда четко сформулировал, как клуб будет действовать перед новым сезоном: «Лучший способ – это собрать группу игроков, попытаться развить их, а затем оставить все как есть на некоторое время. Мы и так достаточно сильны».

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