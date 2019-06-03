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    До Клоппа «Ливерпуль» играл бестолково, а специальный комитет делал трансферы, не спрашивая тренера


    3.3
    Голосов: 3
    03.06.2019 20:58
    Юрген изменил все.

    Юрген Клопп сейчас – победитель ЛЧ и серебряный призер АПЛ. Юрген Клопп четыре года назад – коуч, проваливший сезон в «Боруссии» и вернувшийся из 4-месячного отпуска. Тогда, в октябре 2015-го, Клопп принял «Ливерпуль» в тяжелом состоянии и поступательно начал его менять.

    Клопп сразу влюбил в себя фанатов

    На первую пресс-конференцию Юрген приехал на арендованной клубом машине, вышел в зал и парочкой фраз взорвал социальные сети.

    «Обещаю, я буду человеком «Ливерпуля» 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я хочу стать своим для болельщиков. Хочу дать им воспоминания, которые они будут хранить. Надеюсь, мы сможем питаться энергией друг друга.

    Важно иметь собственную философию, которая отражает вашу ментальность, ментальность клуба и указывает четкое направление. Конечно, нужно иметь четкое тактическое направление, но играть нужно с большим сердцем».

    Клопп – чертовски простой мужик, это было понятно с самых первых фраз. Он не бросался громкими словами и дал всего одно обещание: «Мы должны выиграть хотя бы один трофей за четыре года. Иначе я уеду тренировать в Швейцарию»

    Клопп управился за три с половиной года. Чтобы взять Лигу чемпионов, Юргену пришлось многое поменять.

    До Клоппа тренеры не отвечали за трансферы

    Трансферный комитет существовал в «Ливерпуле» еще до назначения Клоппа. Проблема в том, что часто менеджеры, входящие в этот комитет, не спрашивали мнения главного тренера относительно новичков. От этого сильно страдал Брендан Роджерс.

    Самый яркий пример – покупка Марио Балотелли. Роджерс был категорически подписания Марио, но его не послушали. И это не единственный случай: североирландский коуч хотел Эшли Уилямса из «Суонси» – подписали Мамаду Сако. Настаивал на Бертране – взяли Морено. Последнее слово всегда оставалось за руководством.

    Главная покупка комитета, о которой не спросили Роджерса – Роберто Фирмино. Бразилец вообще не вписывался в стиль тренера, зато стал идеальным футболистом для Клоппа. «Он был игроком, которого я считал одним из лучших в Бундеслиге. Поэтому, когда я увидел, что «Ливерпуль» подписал Фирмино, подумал: «Как им это удалось?» – говорил Юрген.

    Клопп вошел в трансферный комитет летом 2016-го. И хотя, как говорят в самом клубе, за сделки отвечает каждый участник комитета, всем ясно: мнение Клоппа – самое важное. Мане, Матип, Груич, Кариус, ван Дейк, Кейта – все они кандидатуры немца. Хотя есть приятные исключения – трансферы, которые клуб провернул по своей инициативе: Салах и Алиссон.

    Клоппа не устраивали многие футболисты, но он об этом никогда не говорил

    Клопп аккуратно подбивал команду под свою философию. Ему были нужны быстрые и выносливые игроки, готовые к его требованиям. Параллельно он избавлялся от неподходящих ему футболистов. Итог: летом 2016-го «Ливерпуля» продал десятерых игрок, выручив почти 80 миллионов евро. Бентеке, Айб, Аллен, Шкртел, Луис Альберто, Балотелли и Коло Туре Юргену не понадобились.

    Но Клопп не хотел менять всe и сразу: «Мы изменили некоторые вещи, но большая часть футболистов, которые играли в прошлом сезоне, по-прежнему здесь. Мы хотим строить команду вокруг них».

    Плюс тренер не критиковал ни одного своего футболиста. Даже тех, кто ему не нравился и не подходил. Яркий пример – Кристиан Бентеке. Нападающий абсолютно не выписывался в игру Клоппа и был максимально неэффективен.

    Немец же поддерживал Бентеке и защищал его в прессе. А когда Кристиан ушeл из клуба, фирменно пошутил: «Когда мы праздновали гол в Норвиче, Бентеке сломал мои очки. Вывод: не ломай мои очки, иначе будешь продан». Такое отношение подкупает игроков. Бентеке до сих пор считает Клоппа лучшим тренером, с которым он работал.

    И ещe много важных изменений

    • Команда перестала быть зависимой от одного игрока. Игра «Ливерпуля» исторически была завязана на одном футболисте. Такими в разное время были Торрес, Джеррард, Суарес, Коутиньо. С Клоппом команда постепенно избавилась от этой зависимости. Олицетворение – ответный матч с «Барсой», когда не сыграли Салах и Фирмино. В той игре проявилась важность командой игры, а не определeнного игрока.

    • «Ливерпуль» больше не проигрывает середнякам. Это была одна из главных проблема и до прихода Клоппа, и после. «Ливерпуль» хорошо играл с конкурентами, но терял очки с условными «Бeрнли» и «Вест Бромвичами». В этом сезоне «Ливерпуль» недобрал всего шесть очков в матчах с командами не из первой шестeрки.

    • Исправил проблемы в обороне. «Ливерпуль» последние пять лет всегда забивал много. Но и пропускал тоже достаточно. В закончившейся кампании «Ливерпуль» пропустил меньше всех в лиге – всего 22 гола.

    Мы смеялись над словами Клоппа, когда он сказал, что может написать целую книгу о том, как играть в обороне, и думали, что немец – атакующий тренер, команды которого хронически много пропускают. В этом сезоне Юрген доказал обратное.

    И ещe про «Ливерпуль»:

    Вейналдум – боец. Он играет с диареей и мотивирует своих фразой: «Если не забьешь, ты дерьмо»

    Ван Дейк – уникум. Он пасует как полузащитник, бегает быстрее Салаха и не ошибается

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
    Комментарии5
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      Рейтинг: +341

      _MATRIX_ 1 час назад

      Заслужил. Я сам болел за Тоттенхэм, но Клопп мне очень импонирует. Рад, что эта планка была им преодолена. Молоток.

      0
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      Рейтинг: +118

      JackBruce 3 часа назад

      Не согласен по целому ряду тезисов, однако главное достижение - выигрыши у середняков даже при посредственной собственной игре. При всех анализах - правильных и не очень - главная осечка, приведшая к проигрышу гонки с МанСити - это ничья с Эвертоном на выезде (Ман Сити за свой выезд на Гудисон парк получил 3 очка). Так что не надо ничего усложнять.

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      Рейтинг: +230

      Вальдемар IV > JackBruce 46 минут назад

      то было в начале марта, кто знал что больше не оступится сити

      0
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      Рейтинг: +86

      k2-91 3 часа назад

      В Ливерпуле видна шикарная работа тренера! Трансферная политика клуба просто огонь, почти каждый футболист пришедший в Ливерпуль вырос на голову! Салаха, который был просто быстроногим парнем из Ромы, стали считать одним из лучших в мире и даже начали сравнивать с сравнивать с самим Месси! Ван Дейк конечно и в Саутгемптоне был очень хорош, но когда его покупали за миллионов фунтов очень многие говорили, что не стоит он таких денег, а сегодня он так прибавил, что стал одним из главных претендентов на золотой мяч, и это будучи центральным защитником! По Алисону сложно сказать, прибавил ли он в Ливерпуле, но точно не зря его подписали, особенно это видно на фоне Кариуса! Хоть и жалко Кариуса как человека, ведь над ним все смеются, хотя большинству из тех, кто пишет о нём гадости, не суждено никогда попасть в финал ЛЧ в воротах топ клуба, в отличии от него. А ещё Фабиньо неплохо себя проявляет, Кейта тоже хорош, хоть от Кейта пожалуй и ожидали большего. Мане тоже очень хороший трансфер, очень нравиться что он всегда заряжен на игру и готов биться до конца! В последнее время Матип выглядел очень хорошо, хотелось бы, что бы он и продолжил выступать на таком уровне! В матчах с Барсой вообще он классно сыграл! Надеюсь, что и этим летом не прогадают с трансферами.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +668

      Benifacto 3 часа назад

      вот человек делающий работу и не орущий что он номер один...а он номер ОДИН!!!!ух как даьше будет хлеще))))

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