До Клоппа «Ливерпуль» играл бестолково, а специальный комитет делал трансферы, не спрашивая тренера

Юрген изменил все.

Юрген Клопп сейчас – победитель ЛЧ и серебряный призер АПЛ. Юрген Клопп четыре года назад – коуч, проваливший сезон в «Боруссии» и вернувшийся из 4-месячного отпуска. Тогда, в октябре 2015-го, Клопп принял «Ливерпуль» в тяжелом состоянии и поступательно начал его менять.

Клопп сразу влюбил в себя фанатов

На первую пресс-конференцию Юрген приехал на арендованной клубом машине, вышел в зал и парочкой фраз взорвал социальные сети.

«Обещаю, я буду человеком «Ливерпуля» 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я хочу стать своим для болельщиков. Хочу дать им воспоминания, которые они будут хранить. Надеюсь, мы сможем питаться энергией друг друга.

Важно иметь собственную философию, которая отражает вашу ментальность, ментальность клуба и указывает четкое направление. Конечно, нужно иметь четкое тактическое направление, но играть нужно с большим сердцем».

Клопп – чертовски простой мужик, это было понятно с самых первых фраз. Он не бросался громкими словами и дал всего одно обещание: «Мы должны выиграть хотя бы один трофей за четыре года. Иначе я уеду тренировать в Швейцарию»

Клопп управился за три с половиной года. Чтобы взять Лигу чемпионов, Юргену пришлось многое поменять.

До Клоппа тренеры не отвечали за трансферы

Трансферный комитет существовал в «Ливерпуле» еще до назначения Клоппа. Проблема в том, что часто менеджеры, входящие в этот комитет, не спрашивали мнения главного тренера относительно новичков. От этого сильно страдал Брендан Роджерс.

Самый яркий пример – покупка Марио Балотелли. Роджерс был категорически подписания Марио, но его не послушали. И это не единственный случай: североирландский коуч хотел Эшли Уилямса из «Суонси» – подписали Мамаду Сако. Настаивал на Бертране – взяли Морено. Последнее слово всегда оставалось за руководством.

Главная покупка комитета, о которой не спросили Роджерса – Роберто Фирмино. Бразилец вообще не вписывался в стиль тренера, зато стал идеальным футболистом для Клоппа. «Он был игроком, которого я считал одним из лучших в Бундеслиге. Поэтому, когда я увидел, что «Ливерпуль» подписал Фирмино, подумал: «Как им это удалось?» – говорил Юрген.

Клопп вошел в трансферный комитет летом 2016-го. И хотя, как говорят в самом клубе, за сделки отвечает каждый участник комитета, всем ясно: мнение Клоппа – самое важное. Мане, Матип, Груич, Кариус, ван Дейк, Кейта – все они кандидатуры немца. Хотя есть приятные исключения – трансферы, которые клуб провернул по своей инициативе: Салах и Алиссон.

Клоппа не устраивали многие футболисты, но он об этом никогда не говорил

Клопп аккуратно подбивал команду под свою философию. Ему были нужны быстрые и выносливые игроки, готовые к его требованиям. Параллельно он избавлялся от неподходящих ему футболистов. Итог: летом 2016-го «Ливерпуля» продал десятерых игрок, выручив почти 80 миллионов евро. Бентеке, Айб, Аллен, Шкртел, Луис Альберто, Балотелли и Коло Туре Юргену не понадобились.

Но Клопп не хотел менять всe и сразу: «Мы изменили некоторые вещи, но большая часть футболистов, которые играли в прошлом сезоне, по-прежнему здесь. Мы хотим строить команду вокруг них».

Плюс тренер не критиковал ни одного своего футболиста. Даже тех, кто ему не нравился и не подходил. Яркий пример – Кристиан Бентеке. Нападающий абсолютно не выписывался в игру Клоппа и был максимально неэффективен.

Немец же поддерживал Бентеке и защищал его в прессе. А когда Кристиан ушeл из клуба, фирменно пошутил: «Когда мы праздновали гол в Норвиче, Бентеке сломал мои очки. Вывод: не ломай мои очки, иначе будешь продан». Такое отношение подкупает игроков. Бентеке до сих пор считает Клоппа лучшим тренером, с которым он работал.

И ещe много важных изменений

• Команда перестала быть зависимой от одного игрока. Игра «Ливерпуля» исторически была завязана на одном футболисте. Такими в разное время были Торрес, Джеррард, Суарес, Коутиньо. С Клоппом команда постепенно избавилась от этой зависимости. Олицетворение – ответный матч с «Барсой», когда не сыграли Салах и Фирмино. В той игре проявилась важность командой игры, а не определeнного игрока.

• «Ливерпуль» больше не проигрывает середнякам. Это была одна из главных проблема и до прихода Клоппа, и после. «Ливерпуль» хорошо играл с конкурентами, но терял очки с условными «Бeрнли» и «Вест Бромвичами». В этом сезоне «Ливерпуль» недобрал всего шесть очков в матчах с командами не из первой шестeрки.

• Исправил проблемы в обороне. «Ливерпуль» последние пять лет всегда забивал много. Но и пропускал тоже достаточно. В закончившейся кампании «Ливерпуль» пропустил меньше всех в лиге – всего 22 гола.

Мы смеялись над словами Клоппа, когда он сказал, что может написать целую книгу о том, как играть в обороне, и думали, что немец – атакующий тренер, команды которого хронически много пропускают. В этом сезоне Юрген доказал обратное.

И ещe про «Ливерпуль»:

Вейналдум – боец. Он играет с диареей и мотивирует своих фразой: «Если не забьешь, ты дерьмо»

Ван Дейк – уникум. Он пасует как полузащитник, бегает быстрее Салаха и не ошибается