Вейналдум – боец. Он играет с диареей и мотивирует своих фразой: «Если не забьешь, ты дерьмо»

Он умирает за «Ливерпуль».

«Ливерпуль» вынес «Барсу» в ответном полуфинальном матче: отыгрался с 0:3, забил 4 и теперь ждет своего оппонента по финалу. Одним из героев этого космического камбэка стал Джорджиньо Вейналдум. В перерыве матча он заменил травмированного Робертсона, грамотно включился в игру и за две минуты подарил команде надежду на финал.

Рассказываем о Вейналдуме, который просто космос.

Партнеры обожают Джини

Да-да, Джини. Именно так называют игроки «Ливерпуля» Вейналдума. В прошлом сезоне он периодически выпадал из состава команды. Зато в этом проводит на поле значительно больше времени.

Недавно Садио Мане рассказал о значении Вейналдума для клуба. По словам Мане, Вейналдум – в некотором роде мотиватор для остальных. «Перед матчем с «Уотфордом» я смеялся: «С сегодняшнего дня называйте меня Роналду или Фирмино». Джини Вейналдум ответил: «Ты обязан забить. Если забьешь, будем называть тебя Роналду, если нет – ты дерьмо! Мне повезло забить два гола, но, честно говоря, я не парился по этому поводу», – говорил Мане.

Вообще, Вейналдум постоянно говорит только хорошее и пафосное о своих одноклубниках – никогда открыто не критикует их. К примеру, называет Милнера «машиной» – он постоянно тусит в спортзале. Или сравнивает Александра-Арнольда с гоночным болидом – на тренировках за ним просто не угнаться.

Вейналдум готов убивать за «Ливерпуль»

Главный пример, подтверждающий теорию – его желание играть в февральском матче против «Борнмута».

На тот момент у Клоппа практически не было игроков в центр поля: Кейта, Фабиньо, плюс не до конца залечившийся Хендерсон и не набравший форму Лаллана. Пришлось в тройку к первым двум футболистам ставить Джорджиньо Вейналдума.

В этой встрече Вейналдум забил гол, стал второй звездой матча после Салаха и запомнился тем, что часто пил воду во время пауз. После матча Клопп объяснил это: «Прошлой ночью Джини был не с командой в отеле. Его рвало, у него была диарея две ночи назад. Я узнал об этом утром перед последней тренировкой на этой неделе. Пару часов поспав, Джини сказал, что все он готов играть. Но врачи сказали, что он может быть заразным – поэтому мы оставили его вне команды. Я заволновался, когда он забил, и все стали его обнимать. Могли возникнуть проблемы».

Оказывается, перед матчем у Вейналдума были проблемы с коленом. И он принял обезболивающее, у которого одним из побочных эффектов как раз была диарея. После матча с «Борнмутом» Вейналдум сказал: «После свистка на перерыв мне пришлось быстро рвануть в туалет. Я даже подумал в тот момент: «О, нет». Однако я успел добежать и сделал свое дело».

Вейналдум респектует Клоппу

Джини дал не одно интервью о значимости Юргена Клоппа для «Ливерпуля». К примеру, говорит, что Клопп постоянно поддерживает уверенность в своих футболистах. Или о том, что Клопп сможет вернуть команду на землю, если та потеряет чувство страха. Кажется, это уважение взаимное.

Как показал ответный матч с «Барселоной», Клопп умеет мотивировать персонально Вейналдума. «Я был очень зол, что Клопп оставил меня в запасе. Он сказал, что я могу стать его секретным оружием. Я старался помочь команде, рад, что забил два гола», – сказал Вейналдум.

Пара фактов о голах Вейналдума в ворота «Барсы»:

• Он стал первым игроком в истории полуфиналов турнира, оформившим дубль после выхода на замену.

• Вейналдум в этом сезоне ЛЧ забил два гола. «Манчестер Юнайтед» – один.

• Он стал первым игроком, который оформил дубль в матче с «Барселоной» в ЛЧ. В последний раз это удавалось сделать Пауло Дибале 11 апреля 2017 года.

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