Две минуты, которые подарили нам чудо

Вейналдум – космос.

Сказать, что Джорджиньо Вейналдум ворвался в игру – это не сказать ничего. В перерыве он заменил Эндрю Робертсона – тот получил травму, и Юргену Клоппу срочно нужно было взрывать игру «Ливерпуля». У него получилось сделать это одной заменой.

Первый гол, Александр-Арнольд подкараулил соперника на ошибке, выдал передачу в штрафную «Барсу», где ее замкнул Вейналдум. 0:2, у «Ливерпуля» появилась надежда.

Второй гол – Вейналдум ответил на навес Шакири с левого фланга и сравнял счет в этой встрече.

twit text — B/R Football (@brfootball) 7 мая 2019 г.

twit text — Coral (@Coral) 7 мая 2019 г.

«Вейналдум в этом сезоне ЛЧ забил больше голов, чем «Ман Юнайтед»

twit text — Squawka Football (@Squawka) 7 мая 2019 г.

«Вейналдум стал первым игроком с апреля 2017-го, сумевший забить дважды «Барселоне» в одном матче»