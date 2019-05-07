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    Две минуты, которые подарили нам чудо


    4.8
    Голосов: 6
    07.05.2019 23:49
    Вейналдум – космос.

    Сказать, что Джорджиньо Вейналдум ворвался в игру – это не сказать ничего. В перерыве он заменил Эндрю Робертсона – тот получил травму, и Юргену Клоппу срочно нужно было взрывать игру «Ливерпуля». У него получилось сделать это одной заменой.

    Первый гол, Александр-Арнольд подкараулил соперника на ошибке, выдал передачу в штрафную «Барсу», где ее замкнул Вейналдум. 0:2, у «Ливерпуля» появилась надежда.

    Второй гол – Вейналдум ответил на навес Шакири с левого фланга и сравнял счет в этой встрече.

    «Вейналдум в этом сезоне ЛЧ забил больше голов, чем «Ман Юнайтед»

    «Вейналдум стал первым игроком с апреля 2017-го, сумевший забить дважды «Барселоне» в одном матче»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 6
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1168

      SarJr 4 минуты назад

      барса напривозила так напривозила голов себе. все старались

      0
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      Рейтинг: +11

      Shahob 18 минут назад

      Миллиард лайков этим парням. Показали всему миру, что такое футбол. Сражались как настоящие мужики.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Ден 781 27 минут назад

      Большой привет Дембеле ))))
      Ливерпуль красава, в своём стиле (не сомневался что они отыграются)

      1
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      Рейтинг: +559

      petr69 43 минуты назад

      А что скажет Линекер о инопланетянине?

      1
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      Рейтинг: +375

      SaveAS > petr69 38 минут назад

      А что про Месси говорить? Он великий футболист, но что бы такие матчи в одиночку выигрывать, его величия мало, нужна командная игра, которой у барселоне и в помине не было

      1
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      Рейтинг: +559

      petr69 54 минуты назад

      Очень хочется чтобы выиграли финал.Заслужили.Совершили чудо.
      Героям СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

      3
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      Рейтинг: +152

      Вальдемар IV 55 минут назад

      пятерка за футбол, даже помойный звук и не менее помойное комментирование от срачтв не испортили ощущения.

      0
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      Рейтинг: +514

      Мы ЦСКА 58 минут назад

      Барселона с бодуна чтоль играла?

      1
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      Рейтинг: +1582

      Masteralex 1 час назад

      ееее, баски гоу хоум

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