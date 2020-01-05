Адриан: «Клопп – лучший тренер в мире. Все находятся позади него»

Вратарь «Ливерпуля» Адриан полагает, что Юрген Клопп сейчас является лучшим тренером в мире. Команда не проигрывает в АПЛ больше года.

«Клопп – капитан нашего судна. Игроки борются вместе, а тренер ищет решение проблем и доносит до нас, что команда важнее отдельного человека. Клопп сейчас лучший тренер в мире. Все находятся позади него. Все мы, болельщики, люди вокруг, – семья, и заботимся друг о друге», – сказал испанец.