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    Адриан: «Клопп – лучший тренер в мире. Все находятся позади него»

    Вратарь «Ливерпуля» Адриан полагает, что Юрген Клопп сейчас является лучшим тренером в мире. Команда не проигрывает в АПЛ больше года.

    «Клопп – капитан нашего судна. Игроки борются вместе, а тренер ищет решение проблем и доносит до нас, что команда важнее отдельного человека. Клопп сейчас лучший тренер в мире. Все находятся позади него. Все мы, болельщики, люди вокруг, – семья, и заботимся друг о друге», – сказал испанец.

    • Немец работает в «Ливерпуле» с 2015 года.
    • Англичане – действующие победители Лиги чемпионов.
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      житель СПб 4 минуты назад

      Из интервью выброшено ключевое слово - " сейчас".

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      Рейтинг: +157

      Proker 1 час назад

      Не только от тренера зависит итого матча,но и игроки тоже должны сделать и выполнить задачу которые тренер ставят.Игроки Ливерпулья как раз с этими задачами справляется на отлично

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