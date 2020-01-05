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  • Адриан: «Клопп – лучший тренер в мире. Все находятся позади него»

Адриан: «Клопп – лучший тренер в мире. Все находятся позади него»

5 января 2020, 14:16
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Вратарь «Ливерпуля» Адриан полагает, что Юрген Клопп сейчас является лучшим тренером в мире. Команда не проигрывает в АПЛ больше года.

«Клопп – капитан нашего судна. Игроки борются вместе, а тренер ищет решение проблем и доносит до нас, что команда важнее отдельного человека. Клопп сейчас лучший тренер в мире. Все находятся позади него. Все мы, болельщики, люди вокруг, – семья, и заботимся друг о друге», – сказал испанец.

  • Немец работает в «Ливерпуле» с 2015 года.
  • Англичане – действующие победители Лиги чемпионов.
  • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ливерпуль Адриан Клопп Юрген
Комментарии (2)
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Proker
1578224378
Не только от тренера зависит итого матча,но и игроки тоже должны сделать и выполнить задачу которые тренер ставят.Игроки Ливерпулья как раз с этими задачами справляется на отлично
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житель СПб
1578230134
Из интервью выброшено ключевое слово - " сейчас".
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