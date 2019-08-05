«Ливерпуль» подписал экс-вратаря «Вест Хэма»

Бывший голкипер «Вест Хэма» Адриан на правах свободного агента присоединился к «Ливерпулю».

32-летний испанец заявил, что собирается выиграть конкуренцию у бразильского голкипера Алисона и стать первым номером «Ливерпуля».

«Я очень амбициозен. Я перешел сюда, чтобы попытаться выиграть все, бороться с Алисоном за место в основе и сделать нас сильнее», – цитирует Адриана пресс-служба «Ливерпуля».

«Вест Хэм» не стал продлевать контракт с Адрианом, истекший в конце июня.

Адриан играл за «Вест Хэм» с 2013 года и провел за клуб 150 матчей.