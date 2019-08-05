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    «Ливерпуль» подписал экс-вратаря «Вест Хэма»

    Бывший голкипер «Вест Хэма» Адриан на правах свободного агента присоединился к «Ливерпулю».

    32-летний испанец заявил, что собирается выиграть конкуренцию у бразильского голкипера Алисона и стать первым номером «Ливерпуля».

    «Я очень амбициозен. Я перешел сюда, чтобы попытаться выиграть все, бороться с Алисоном за место в основе и сделать нас сильнее», – цитирует Адриана пресс-служба «Ливерпуля».

    • «Вест Хэм» не стал продлевать контракт с Адрианом, истекший в конце июня.
    • Адриан играл за «Вест Хэм» с 2013 года и провел за клуб 150 матчей.

    Источник: твиттер «Ливерпуля»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +35

      jo31 30 минут назад

      Вратарь хорош, я так и не понял почему место в вэстхеме потерял...выручал молотобойцев изрядно

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