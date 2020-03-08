Вратарь «Ливерпуля» Адриан – о 22-х домашних победах подряд: «Возможно, спустя какое-то время мы поймем, что это великий рекорд»

Вратарь «Ливерпуля» Адриан прокомментировал факт о том, что его клуб одержал 22 победы подряд в домашних матчах.

«22 домашних победы в АПЛ подряд? Все понимают, насколько тяжело бороться в этой лиге, так что выиграть столько домашних матчей – это фантастика.

Возможно, спустя какое-то время мы поймем, что это великий рекорд, но сейчас, если честно, мы думаем не о рекордах, а работаем от матча к матчу. Нам нужно было взять три очка, и нас получилось.

Предстоящая игра с «Атлетико»? Мы знаем, в каком стиле действует соперник. Нужно взять контроль на себя, быстро передвигать мяч и быть терпеливыми. На «Энфилде» все по-другому. Мадрид – это Мадрид, но сейчас у нас есть ответный матч. Так что мы надеемся и думаем о том, чтобы сделать камбэк в этом матче, и победить, – сказал Адриан.