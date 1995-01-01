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    Вратарь «Ливерпуля» Адриан – о 22-х домашних победах подряд: «Возможно, спустя какое-то время мы поймем, что это великий рекорд»

    Вратарь «Ливерпуля» Адриан прокомментировал факт о том, что его клуб одержал 22 победы подряд в домашних матчах.

    «22 домашних победы в АПЛ подряд? Все понимают, насколько тяжело бороться в этой лиге, так что выиграть столько домашних матчей – это фантастика.

    Возможно, спустя какое-то время мы поймем, что это великий рекорд, но сейчас, если честно, мы думаем не о рекордах, а работаем от матча к матчу. Нам нужно было взять три очка, и нас получилось.

    Предстоящая игра с «Атлетико»? Мы знаем, в каком стиле действует соперник. Нужно взять контроль на себя, быстро передвигать мяч и быть терпеливыми. На «Энфилде» все по-другому. Мадрид – это Мадрид, но сейчас у нас есть ответный матч. Так что мы надеемся и думаем о том, чтобы сделать камбэк в этом матче, и победить, – сказал Адриан.

    • «Ливерпуль» сыграет против «Атлетико» 11 марта.
    • Начало матча в 23:00 по московскому времени.
    • Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 1:0.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2023

      Борат 2 часа назад

      Нам больше запомнился рекорд 7:0 с хряками ! Это было изнасилование века ! Массимо один из нас ! Гыгы

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