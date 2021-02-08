«Ливерпуль» летом может продать шесть игроков

«Ливерпуль» собирается избавиться от нескольких футболистов во время летнего трансферного окна.

По информации The Athletic, клуб хочет продать шесть игроков, чтобы сократить траты на зарплату и сэкономить деньги на трансферы.

Точно покинут «Ливерпуль» вратарь Адриан и полузащитник Марко Груйич.

Также вероятен уход из мерсисайдской команды хавбека Алекса Окслэд-Чемберлена, который недоволен своим текущим положением.

Кого еще намерен отпустить «Ливерпуль» по окончании сезона, пока неизвестно.