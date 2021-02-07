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    «Ливерпуль» летом может продать шесть игроков

    «Ливерпуль» собирается избавиться от нескольких футболистов во время летнего трансферного окна.

    По информации The Athletic, клуб хочет продать шесть игроков, чтобы сократить траты на зарплату и сэкономить деньги на трансферы.

    Точно покинут «Ливерпуль» вратарь Адриан и полузащитник Марко Груйич.

    Также вероятен уход из мерсисайдской команды хавбека Алекса Окслэд-Чемберлена, который недоволен своим текущим положением.

    Кого еще намерен отпустить «Ливерпуль» по окончании сезона, пока неизвестно.

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    Источник: The Athletic

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