«Ливерпуль» летом может продать шесть игроков

«Ливерпуль» собирается избавиться от нескольких футболистов во время летнего трансферного окна.
По информации The Athletic, клуб хочет продать шесть игроков, чтобы сократить траты на зарплату и сэкономить деньги на трансферы.
Точно покинут «Ливерпуль» вратарь Адриан и полузащитник Марко Груйич.
Также вероятен уход из мерсисайдской команды хавбека Алекса Окслэд-Чемберлена, который недоволен своим текущим положением.
Кого еще намерен отпустить «Ливерпуль» по окончании сезона, пока неизвестно.
Источник: The Athletic
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