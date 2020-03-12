Клопп – об ошибке Адриана: «Мы не будем винить его ни секунды»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал вратаря Адриана после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:3).

Испанский вратарь допустил ошибку в дополнительное время, после которой мадридцы забили гол.

«Ливерпуль» уступил по сумме двух встреч «Атлетико» и вылетел из турнира.

«Адриан – суперигрок. Он мне нравится. Мы не будем винить его ни секунды, ведь он сам все прекрасно понимает. Нужно сохранять уважение», – сказал Клопп.