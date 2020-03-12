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    Клопп – об ошибке Адриана: «Мы не будем винить его ни секунды»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал вратаря Адриана после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:3).

    • Испанский вратарь допустил ошибку в дополнительное время, после которой мадридцы забили гол.
    • «Ливерпуль» уступил по сумме двух встреч «Атлетико» и вылетел из турнира.

    «Адриан – суперигрок. Он мне нравится. Мы не будем винить его ни секунды, ведь он сам все прекрасно понимает. Нужно сохранять уважение», – сказал Клопп.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    12.03.2020 15:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: 0

      diana.khisamova 1 час назад

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      Рейтинг: +960

      egrrr 2 часа назад

      к вратарю претензий никаких. Тут сыграла наверное мега серия Ливерпуля. Нельзя вечно выигрывать...

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      Рейтинг: +283

      kliker 4 часа назад

      Запасаной вратарь - дырка. В Ливере пожмотились взять приличного запасного, а где тонко, там и рвётся. Другое дело, что с нынешним корономракобесием нынешнюю ЛЧ могут даже не разыграть, сказать, что если вы будете играть дальше, то все заболеете, а посему ждите следущего сезона. Так что пока Клопп ничего не потерял, а приобрёл только печальный опыт короткой скамейки.

      0
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      Рейтинг: +530

      fhnv 5 часов назад

      твой супер игрок дырявый как бублик

      0
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      Рейтинг: +6283

      FanatSerj 8 часов назад

      ну да просто молча уважительно побить ногами )))
      "Ведь он сам прекрасно понимает" - что был полным говном в этом матче.

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      Рейтинг: +530

      fhnv > FanatSerj 5 часов назад

      всю команду подвел дыра дырявая

      0
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      Рейтинг: +1471

      AZ 8 часов назад

      Правильно... Зачем его винить, если от него можно просто напросто избавиться... Как и от Кариуса в свое время... Кому нужны такие бестолочи?

      6
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      Рейтинг: +243

      кто там 9 часов назад

      Тикай с городу адринка, громкие дела любят тишину, а месть подаётся холодной! ы

      криворукий недовратарь.
      Так для инфы:
      Удары 35 - 10
      В створ 12 - 6
      Мимо 15 - 4

      Т.е. это говно в перчатках каждый второй удар пропустил.
      Я б, наверное, учитывая что не профессиональный футболист, отыграл бы так же.

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