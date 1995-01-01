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    Шеффилд Юнайтед - расписание

    Город Шеффилд
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.sufc.co.uk/
    Стадион Бремэлл Лейн
    Тренер Пол Хекингботтом
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    35 тур
    		4 марта, суббота 15:30 Блэкберн Шеффилд Юнайтед
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    29 тур
    		7 марта, вторник 23:00 Рединг Шеффилд Юнайтед
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    36 тур
    		11 марта, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед Лутон Таун
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    37 тур
    		15 марта, среда 23:00 Сандерленд Шеффилд Юнайтед
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    38 тур
    		18 марта, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич
    Перенесен на неопределенный срок
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    39 тур
    		1 апреля, суббота 17:00 Норвич Сити Шеффилд Юнайтед
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    40 тур
    		7 апреля, пятница 17:00 Шеффилд Юнайтед Уиган Атлетик
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    41 тур
    		10 апреля, понедельник 17:00 Бернли Шеффилд Юнайтед
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    42 тур
    		15 апреля, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед Кардифф
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    43 тур
    		18 апреля, вторник 21:45 Шеффилд Юнайтед Бристоль Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    44 тур
    		22 апреля, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун Шеффилд Юнайтед
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    45 тур
    		29 апреля, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед Престон
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    46 тур
    		8 мая, понедельник 17:00 Бирмингем Сити Шеффилд Юнайтед
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