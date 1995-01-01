Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|35 тур
|4 марта, суббота
|15:30
|Блэкберн
|Шеффилд Юнайтед
|29 тур
|7 марта, вторник
|23:00
|Рединг
|Шеффилд Юнайтед
|36 тур
|11 марта, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|Лутон Таун
|37 тур
|15 марта, среда
|23:00
|Сандерленд
|Шеффилд Юнайтед
|38 тур
|18 марта, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|Вест Бромвич
|
Перенесен на неопределенный срок
|39 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Норвич Сити
|Шеффилд Юнайтед
|40 тур
|7 апреля, пятница
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|Уиган Атлетик
|41 тур
|10 апреля, понедельник
|17:00
|Бернли
|Шеффилд Юнайтед
|42 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|Кардифф
|43 тур
|18 апреля, вторник
|21:45
|Шеффилд Юнайтед
|Бристоль Сити
|44 тур
|22 апреля, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|Шеффилд Юнайтед
|45 тур
|29 апреля, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|Престон
|46 тур
|8 мая, понедельник
|17:00
|Бирмингем Сити
|Шеффилд Юнайтед