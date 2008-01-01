Турниры:
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|34 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Уотфорд
|33 тур
|18 февраля, суббота
|15:30
|Миллуолл
|3:2
|Шеффилд Юнайтед
|32 тур
|15 февраля, среда
|23:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:3
|Мидлсбро
|31 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|3:0
|Суонси
|30 тур
|4 февраля, суббота
|15:30
|Ротерхэм
|0:0
|Шеффилд Юнайтед
|28 тур
|20 января, пятница
|22:45
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Халл Сити
|27 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|3:1
|Сток Сити
|26 тур
|2 января, понедельник
|23:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:1
|Шеффилд Юнайтед
|25 тур
|29 декабря, четверг
|23:15
|Блэкпул
|1:2
|Шеффилд Юнайтед
|24 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|3:1
|Ковентри
|23 тур
|19 декабря, понедельник
|23:00
|Уиган Атлетик
|1:2
|Шеффилд Юнайтед
|22 тур
|10 декабря, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|21 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Кардифф
|0:1
|Шеффилд Юнайтед
|9 тур
|8 ноября, вторник
|22:45
|Шеффилд Юнайтед
|0:1
|Ротерхэм
|20 тур
|5 ноября, суббота
|15:30
|Шеффилд Юнайтед
|5:2
|Бернли
|19 тур
|1 ноября, вторник
|23:00
|Бристоль Сити
|0:1
|Шеффилд Юнайтед
|18 тур
|29 октября, суббота
|14:30
|Вест Бромвич
|0:2
|Шеффилд Юнайтед
|17 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|2:2
|Норвич Сити
|16 тур
|19 октября, среда
|21:45
|Ковентри
|1:0
|Шеффилд Юнайтед
|15 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|3:3
|Блэкпул
|14 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Сток Сити
|3:1
|Шеффилд Юнайтед
|13 тур
|4 октября, вторник
|21:45
|Шеффилд Юнайтед
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|12 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:1
|Бирмингем Сити
|11 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Престон
|0:2
|Шеффилд Юнайтед
|10 тур
|13 сентября, вторник
|21:45
|Суонси
|0:1
|Шеффилд Юнайтед
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Халл Сити
|0:2
|Шеффилд Юнайтед
|7 тур
|30 августа, вторник
|21:45
|Шеффилд Юнайтед
|4:0
|Рединг
|6 тур
|26 августа, пятница
|22:00
|Лутон Таун
|1:1
|Шеффилд Юнайтед
|5 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|3:0
|Блэкберн
|4 тур
|17 августа, среда
|22:00
|Шеффилд Юнайтед
|2:1
|Сандерленд
|3 тур
|14 августа, воскресенье
|16:00
|Мидлсбро
|2:2
|Шеффилд Юнайтед
|2 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|2:0
|Миллуолл
|1 тур
|1 августа, понедельник
|22:00
|Уотфорд
|1:0
|Шеффилд Юнайтед