Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шеффилд Юнайтед - результаты

    Город Шеффилд
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.sufc.co.uk/
    Стадион Бремэлл Лейн
    Тренер Пол Хекингботтом
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    34 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 1:0 Уотфорд
    33 тур
    		18 февраля, суббота 15:30 Миллуолл 3:2 Шеффилд Юнайтед
    32 тур
    		15 февраля, среда 23:00 Шеффилд Юнайтед 1:3 Мидлсбро
    31 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 3:0 Суонси
    30 тур
    		4 февраля, суббота 15:30 Ротерхэм 0:0 Шеффилд Юнайтед
    28 тур
    		20 января, пятница 22:45 Шеффилд Юнайтед 1:0 Халл Сити
    27 тур
    		14 января, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 3:1 Сток Сити
    26 тур
    		2 января, понедельник 23:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Шеффилд Юнайтед
    25 тур
    		29 декабря, четверг 23:15 Блэкпул 1:2 Шеффилд Юнайтед
    24 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Шеффилд Юнайтед 3:1 Ковентри
    23 тур
    		19 декабря, понедельник 23:00 Уиган Атлетик 1:2 Шеффилд Юнайтед
    22 тур
    		10 декабря, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 1:0 Хаддерсфилд Таун
    21 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Кардифф 0:1 Шеффилд Юнайтед
    9 тур
    		8 ноября, вторник 22:45 Шеффилд Юнайтед 0:1 Ротерхэм
    20 тур
    		5 ноября, суббота 15:30 Шеффилд Юнайтед 5:2 Бернли
    19 тур
    		1 ноября, вторник 23:00 Бристоль Сити 0:1 Шеффилд Юнайтед
    18 тур
    		29 октября, суббота 14:30 Вест Бромвич 0:2 Шеффилд Юнайтед
    17 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед 2:2 Норвич Сити
    16 тур
    		19 октября, среда 21:45 Ковентри 1:0 Шеффилд Юнайтед
    15 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед 3:3 Блэкпул
    14 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Сток Сити 3:1 Шеффилд Юнайтед
    13 тур
    		4 октября, вторник 21:45 Шеффилд Юнайтед 0:1 Куинз Парк Рейнджерс
    12 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед 1:1 Бирмингем Сити
    11 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Престон 0:2 Шеффилд Юнайтед
    10 тур
    		13 сентября, вторник 21:45 Суонси 0:1 Шеффилд Юнайтед
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Халл Сити 0:2 Шеффилд Юнайтед
    7 тур
    		30 августа, вторник 21:45 Шеффилд Юнайтед 4:0 Рединг
    6 тур
    		26 августа, пятница 22:00 Лутон Таун 1:1 Шеффилд Юнайтед
    5 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед 3:0 Блэкберн
    4 тур
    		17 августа, среда 22:00 Шеффилд Юнайтед 2:1 Сандерленд
    3 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Мидлсбро 2:2 Шеффилд Юнайтед
    2 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед 2:0 Миллуолл
    1 тур
    		1 августа, понедельник 22:00 Уотфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед
    • Читайте нас: 
    11