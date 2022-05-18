- 2 марта
- 01:37 Стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии
- 00:50 Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:1), «Тоттенхэм» вылетел от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) 1
- 30 января
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 18 мая 2022
- 07:33 Фото Фанаты «Ноттингем Форест» выбежали на поле после выхода в финал плей-офф за место в АПЛ 1
- 24 марта 2022
- 20:54 Агент Уремовича: «Переход в «Шеффилд Юнайтед» – временный. Филип вернется в «Рубин» после 30 июня» 4
- 18:12 Фото Капитан «Рубина» Уремович перешел в «Шеффилд Юнайтед» 5
- 20 августа 2021
- 20:58 Фото «Арсенал» за 28 миллионов купил вратаря из Чемпионшипа Рэмсдейла. В последних двух сезонах он вылетал из АПЛ 8
- 18 августа 2021
- 22:22 Журналист Романо: Эдегор и Рэмсдейл перейдут в «Арсенал». Вратарь в двух последних сезонах вылетал из АПЛ 1
- 11 августа 2021
- 18:42 «Арсенал» близок к покупке вратаря из Чемпионшипа Рэмсдейла 1
- 17 июня 2021
- 09:40 «Арсенал» интересуется вратарем сборной Англии Рэмсдейлом
- 9 мая 2021
- 10:10 Впервые в истории и «Шеффилд Юнайтед», и «Шеффилд Уэнсдэй» вылетели в течение одного сезона 5
- 2 мая 2021
- 23:07 АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Шеффилд Юнайтед» благодаря хет-трику Бэйла 2
- 25 апреля 2021
- 01:12 АПЛ. Вылетевший в Чемпионшип «Шеффилд Юнайтед» победил «Брайтон»
- 18 апреля 2021
- 00:28 АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел в Чемпионшип
- 11 апреля 2021
- 22:55 АПЛ. «Арсенал» разгромил «Шеффилд», Ляказетт сделал дубль
- 4 апреля 2021
- 18:33 Терри – претендент на пост главного тренера «Шеффилд Юнайтед» 1
- 21 марта 2021
- 18:22 Кубок Англии. «Челси» обыграл «Шеффилд» и вышел в 1/2 финала 2
- 14 марта 2021
- 18:53 АПЛ. «Лестер» разгромил «Шеффилд» и поднялся на второе место, Ихеначо сделал хет-трик 1
- 13:56 Фото Форвард «Шеффилд Юнайтед» МакБарни – Уайлдеру: «Простите, мы вас подвели. Спасибо за все»
- 11:49 «Шеффилд Юнайтед» возглавил тренер молодежной команды Хекингботтом
- 01:23 Тренер Уайлдер покинул «Шеффилд Юнайтед». При нем клуб поднялся из Лиги 1 в АПЛ
- 3 марта 2021
- 22:53 АПЛ. «Бернли» и «Лестер» обменялись голами, «Шеффилд Юнайтед» в меньшинстве обыграл «Астон Виллу»
- 1 марта 2021
- 12:19 «Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
- 00:05 АПЛ. «Ливерпуль» на выезде победил «Шеффилд Юнайтед» 1