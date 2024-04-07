Шеффилд Юнайтед
07.04.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Матч завершен
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Челси
32' Д. Богль
90+3' О. МакБарни
11' Т. Силва
66' Н. Мадуэке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
19
Джек Робинсон
(К) ЛЗ
5
Остон Трасти
ЦЗ
30
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
20
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Густаво Хамер
ОП
24
Олли Арбластер
ЦП
11
Бен Бреретон
ЛВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Челси
28
Джордже Петрович
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Аксель Дисаси
ЦЗ
14
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Тиаго Силва
ЦЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Конор Галлахер
(К) ЦП
20
Коул Палмер
ПВ
15
Николас Джексон
ПВ
11
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Шеффилд Юнайтед
18
Уэс Фодеринхэм
ВР
27
Яссер Ларуки
ЛЗ
21
Винисиус Соуза
ОП
25
Анис Слимане
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
28
Джеймс Макэйти
АП
35
Андре Брукс
ЛВ
10
Кэмерон Арчер
ЦФ
32
Вильям Осула
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
38
Тедди Шарман-Лоу
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
42
Элфи Гилхрист
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуемека
ЦП
31
Чезаре Касадеи
ЦП
7
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Михаил Мудрик
ЛВ
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Грбич
5
Трасти
30
Холгейт
15
Ахмедходжич
19
Робинсон
8
Хамер
20
Богль
23
Осборн
24
Арбластер
11
Бреретон
9
МакБарни
4-2-1-3
28
Петрович
2
Дисаси
14
Чалоба
6
Силва
3
Кукурелья
8
Фернандес
25
Кайседо
23
Галлахер
11
Мадуэке
15
Джексон
20
Палмер
19
Робинсон
21
Соуза
21
Соуза
19
Робинсон
30
Холгейт
28
Макэйти
28
Макэйти
30
Холгейт
5
Трасти
10
Арчер
10
Арчер
5
Трасти
3
Кукурелья
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
3
Кукурелья
20
Палмер
17
Чуквуемека
17
Чуквуемека
20
Палмер
15
Джексон
31
Касадеи
31
Касадеи
15
Джексон
11
Мадуэке
10
Мудрик
10
Мудрик
11
Мадуэке
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Челси
18
Уэс Фодеринхэм
ВР
27
Яссер Ларуки
ЛЗ
25
Анис Слимане
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
35
Андре Брукс
ЛВ
32
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Маркус Беттинелли
ВР
38
Тедди Шарман-Лоу
ВР
42
Элфи Гилхрист
ЦЗ
7
Рахим Стерлинг
ЛВ
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
18
Уэс Фодеринхэм
ВР
27
Яссер Ларуки
ЛЗ
25
Анис Слимане
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
35
Андре Брукс
ЛВ
32
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
38
Тедди Шарман-Лоу
ВР
42
Элфи Гилхрист
ЦЗ
7
Рахим Стерлинг
ЛВ
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Челси
4
2
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
33
67
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» против «Челси», 32-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO»
- Игру будет транслировать «Pari».