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Смотреть прямую трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» против «Челси», 32-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» – «Челси»