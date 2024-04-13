В субботу, 13 апреля, в 33-м туре АПЛ встречаются «Брентфорд» и «Шеффилд Юнайтед». Игра состоится в Брентфорде, начало – в 17:00 (мск).
«Брентфорд»
Команда Томаса Франка набрала 29 очков и находится на 15-м месте в АПЛ. «Брентфорд» одержал 7 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений, разница мячей 45:58.
Отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.
«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» набрал 16 очков и занимает последнее, 20-е место в таблице. Подопечные Криса Уайлдера добыли 3 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение, разница мячей – 30:82.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд:
- 09.12.23 «Шеффилд Юнайтед» – «Брентфорд» – 1:0;
- 12.03.19 «Шеффилд Юнайтед» – «Брентфорд» – 2:0;
- 27.11.18 «Брентфорд» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:3;
- 30.03.18 «Брентфорд» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:1;
- 05.08.17 «Шеффилд Юнайтед» – «Брентфорд» – 1:0.
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Шеффилд Юнайтед»
«Брентфорд» не имеет права терять очки в домашнем поединке с безнадежным аутсайдером. Наш прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.63.