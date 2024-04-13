В субботу, 13 апреля, в 33-м туре АПЛ встречаются «Брентфорд» и «Шеффилд Юнайтед». Игра состоится в Брентфорде, начало – в 17:00 (мск).

Команда Томаса Франка набрала 29 очков и находится на 15-м месте в АПЛ. «Брентфорд» одержал 7 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений, разница мячей 45:58.

Отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» набрал 16 очков и занимает последнее, 20-е место в таблице. Подопечные Криса Уайлдера добыли 3 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение, разница мячей – 30:82.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Шеффилд Юнайтед»

«Брентфорд» не имеет права терять очки в домашнем поединке с безнадежным аутсайдером. Наш прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.63.