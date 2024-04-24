«Манчестер Юнайтед»

В среду, 24 апреля, в перенесенном матче 29-го тура АПЛ сыграют «МЮ» и «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 22:00 (мск).

Команда Эрика тен Хага набрала 50 очков и находится на 7-м месте. «МЮ» добыл 15 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 47:48.

Отставание от еврокубковой зоны – 10 очков.

«ШЮ» набрал 16 очков и занимает последнее, 20-е место. Подопечные Криса Уайлдера добыли 3 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения, разница мячей – 31:88.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

21.10.23 «Шеффилд Юнайтед» – «МЮ» – 1:2;

27.01.21 «МЮ» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:2;

17.12.20 «Шеффилд Юнайтед» – «МЮ» – 2:3;

24.06.20 «МЮ» – «Шеффилд Юнайтед» – 3:0;

24.11.19 «Шеффилд Юнайтед» – «МЮ» – 3:3.

Прогноз на матч «МЮ» – «Шеффилд Юнайтед»

С учетом адового календаря «Тоттенхэма» на финише сезона, у «МЮ» есть шансы побороться за еврокубки, но для этого надо громить аутсайдера. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.83.