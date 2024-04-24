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    • «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 29 тура АПЛ, 24 апреля

    «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 29 тура АПЛ, 24 апреля

    В среду, 24 апреля, в перенесенном матче 29-го тура АПЛ сыграют «МЮ» и «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 22:00 (мск).

    «Манчестер Юнайтед»

    Команда Эрика тен Хага набрала 50 очков и находится на 7-м месте. «МЮ» добыл 15 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 47:48.

    Отставание от еврокубковой зоны – 10 очков.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «ШЮ» набрал 16 очков и занимает последнее, 20-е место. Подопечные Криса Уайлдера добыли 3 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения, разница мячей – 31:88.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 21.10.23 «Шеффилд Юнайтед» – «МЮ» – 1:2;
    • 27.01.21 «МЮ» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:2;
    • 17.12.20 «Шеффилд Юнайтед» – «МЮ» – 2:3;
    • 24.06.20 «МЮ» – «Шеффилд Юнайтед» – 3:0;
    • 24.11.19 «Шеффилд Юнайтед» – «МЮ» – 3:3.

    Прогноз на матч «МЮ» – «Шеффилд Юнайтед»

    С учетом адового календаря «Тоттенхэма» на финише сезона, у «МЮ» есть шансы побороться за еврокубки, но для этого надо громить аутсайдера. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.83.

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    «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    24.04.2024 10:17
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