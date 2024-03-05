Артета прокомментировал 6:0 с «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (6:0).
«Отличное выступление команды и важный результат для нас с таким количеством забитых голов и сухим матчем для вратаря. Команда демонстрирует признаки того, что хочет большего – это очень позитивный момент.
Мы забили голы очень хорошо организованной команде, сумели их по-настоящему вскрыть 3-4 раза.
Дело в вере в игроков. Они способны на такие вещи. Когда дела идут хорошо, это придает уверенности, и футболисты играют блестяще.
Энергия сейчас очень хорошая. Когда побеждаешь, все становится проще, нам нужно сохранять этот темп.
Мы надеемся, что сможем стать лучше и набрать больше очков, чем в прошлом сезоне. У нас также вернулись после травм несколько игроков, это отличная новость, так что идем дальше», – сказал Артета.
- «Арсенал» занимает третьем место в АПЛ с 61 очком после 27 матчей. Команда отстает на 1 очков от «Манчестер Сити» и на 2 – от «Ливерпуля».
- «Шеффилд Юнайтед» идет 20-м с 13 очками после 27 встреч.