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    Артета прокомментировал 6:0 с «Шеффилд Юнайтед»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

    «Отличное выступление команды и важный результат для нас с таким количеством забитых голов и сухим матчем для вратаря. Команда демонстрирует признаки того, что хочет большего – это очень позитивный момент.

    Мы забили голы очень хорошо организованной команде, сумели их по-настоящему вскрыть 3-4 раза.

    Дело в вере в игроков. Они способны на такие вещи. Когда дела идут хорошо, это придает уверенности, и футболисты играют блестяще.

    Энергия сейчас очень хорошая. Когда побеждаешь, все становится проще, нам нужно сохранять этот темп.

    Мы надеемся, что сможем стать лучше и набрать больше очков, чем в прошлом сезоне. У нас также вернулись после травм несколько игроков, это отличная новость, так что идем дальше», – сказал Артета.

    • «Арсенал» занимает третьем место в АПЛ с 61 очком после 27 матчей. Команда отстает на 1 очков от «Манчестер Сити» и на 2 – от «Ливерпуля».
    • «Шеффилд Юнайтед» идет 20-м с 13 очками после 27 встреч.

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    Источник: BBC

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    05.03.2024 10:23
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