Артета прокомментировал 6:0 с «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

«Отличное выступление команды и важный результат для нас с таким количеством забитых голов и сухим матчем для вратаря. Команда демонстрирует признаки того, что хочет большего – это очень позитивный момент.

Мы забили голы очень хорошо организованной команде, сумели их по-настоящему вскрыть 3-4 раза.

Дело в вере в игроков. Они способны на такие вещи. Когда дела идут хорошо, это придает уверенности, и футболисты играют блестяще.

Энергия сейчас очень хорошая. Когда побеждаешь, все становится проще, нам нужно сохранять этот темп.

Мы надеемся, что сможем стать лучше и набрать больше очков, чем в прошлом сезоне. У нас также вернулись после травм несколько игроков, это отличная новость, так что идем дальше», – сказал Артета.